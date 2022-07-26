معجزة خلطة لبان الدكر والنشا لإزالة تجاعيد البشرة وشد التجاعيد بدون رجعة بشرتك هترجع شباب

وصفة لمضغ العلكة والنشا، تتكون من القهُوة والعسل الأبيض واللبن ودقيق الأرز وعصير الأفوكادو، وهذه الوصفة تساعد على شد تجاعيد الوجه، ومضغ العلكة مادة طبيعية لها تأثير قوي وسحري فِيْ إزالة التجاعيد. ، الترهل والخطوط البيضاء التي تعاني منها الكثير من النساء فِيْ سن مبكرة، بسبب التعرض المتكرر لأشعة الشمس، كثرة استخدام الكريمات والأقنعة التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على شد الجلد، وعدم الاهتمام بالتغذية السليمة وعدم تناول الفواكه والخضروات لأنها تحتوي على فِيْتامينات. والنشا مادة طبيعية تعمل على شد الوجه وإزالة التجاعيد وظهُوره فِيْ سن أصغر، حيث يعمل النشا على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، كَمْا أن مزيج العلكة الذكورية والنشا يزيل التصبغ الداكن دون – اللجوء إلى استخدام الكريمات التي تساعد على شد الوجه ولكن بشكل غير صحي يمكن أن يسبب أمراض جلدية مثل ظهُور البثور والحساسية والبقع الحمراء. ووصفة الرجولة والنشا اللبنانية مناسبة للبشرة الحساسة والبشرة الدهنية والبشرة المختلطة، ونقدمها لكَمْ هنا تذهب أسعار بسيطة للغاية، ومعظم المكونات متوفرة فِيْ كل منزل، وبطريقة سهلة وبدون إضاعة الوقت.

مكونات العلكة والنشا للرجال لتقليل تجاعيد الوجه

ثلاث ملاعق كبيرة من حصى الذكور من لبنان

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

كَمْية كافِيْة من الماء

ملعقتان كبيرتان من القهُوة

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض

ملعقتان صغيرتان من الزبادي

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الأرز

ملعقة كبيرة من عصير الأفوكادو

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الليمون

طريقة عمل خليط من النشا والذكر اللبناني لشد تجاعيد الوجه