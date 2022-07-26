معجزة ربانية كريم النشا وماء الورد يزيل التجاعيد ويفتح البشرة ١٠ درجات

يعتبر كريم النشا وماء الورد وهُو من الكريمات الرائعة التي تنعش البشرة وتجدد الخلايا الميتة وتحميها من سواد الوجه وتغميقه الدائم، بالإضافة إلى تفتيح البشرة وإعطائها ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال. ينعم البشرة ويمنعها من الجفاف والتشقق الذي يجعلها خشنة. موقع ثقافني الإخباري، عني كيفِيْة صنع كريم رائع من نشا ماء الورد لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد.

مكونات لا تصدق النشا وكريم ماء الورد

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سنتعرف عليها أدناه –

كوب ماء ورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

كيف تستعد

فلنلتقي طريقة تحضير كريمة النشا وماء الورد لتبييض البشرة وازالة التجاعيد بطريقة رائعة بخطوات سهلة فِيْ المنزل وهِيْ كالتالي –

نأخذ وعاء ونضع فِيْه ماء الورد والنشا ونخلطهما جيداً. ثم اترك القدر على نار هادئة وحركه برفق حتى يتكاثف فِيْ قوامه. ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد تمامًا، ثم أضيفِيْ الفازلين الطبي وقلبي برفق حتى تحصلي على قوام كريمي. نضع الكريم كل ليلة على الوجه حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة لعمر أطول. يفضل استخدام الكريم على البشرة بشكل دائم ليتركها بيضاء وجميلة ويمنحها نعومة حيوية.

فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة

يحتوي الكريم على العديد من الفوائد التي سنتعلمها وهِيْ كالتالي –

يساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد. يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجملها. يزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل دائم. كَمْا أنه يعمل على محاربة البكتيريا والفطريات التي تتراكَمْ داخل المسام. يمنح البشرة النعومة والترطيب ويجعلها مثل بشرة الأطفال. كَمْا أنه يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة تصبغات الجلد. كَمْا أنه يعمل من خلال توحيد لون البشرة واستعادة لونها الطبيعي بشكل مثير للإعجاب. يزيل تجاعيد البشرة ويجعلها ناعمة وجميلة تدوم طويلاً. يعطي حيوية للبشرة ويتركها منتعشة وجميلة طوال الوقت. ينعمها ويحارب البكتيريا والفطريات.

ماسك ماء الورد والنشا لتبييض البشرة

سنتعلم كيفِيْة تحضير القناع وهُو كالتالي –