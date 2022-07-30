معجزة كريم الأرز والنشا لتفتيح وتبييض البشرة والرقبة وشد التجاعيد وتجديد الخلايا وإزالة الأسمرار نهائياً

يعتبر تبييض الوجه من أهم اهتمامات أي فتاة، ولهذا السبب أفضل وأفضل وصفة نقدمها لك هِيْ كريمة الأرز والنشا التي سنقدمها لك بطريقة سهلة وبسيطة. زيت الخيار والليمون. الأرز من الحبوب المفِيْدة جدا التي تساعد على تفتيح البشرة وتعمل على توحيد لونها لأنه يزيل كل بقع الكلف والنمش والتصبغ الداكن كَمْا يزيل الهالات السوداء تحت العينين، والنشا من العناصر الطبيعية التي تذهب يدخل فِيْ عمل العديد من مستحضرات التجميل، فهُو يزيل طبقة من الجلد الميت الذي يسبب اسمرار الجلد، وبالتالي يعمل على تجديد خلايا الجلد، والنشا يساعد على شد الوجه، وظهُوره فِيْ سن أكثر شباباً وجاذبية. لإخفاء الخطوط البيضاء، يجب الابتعاد عن كريمات التفتيح المليئة بالمواد الكيماوية الضارة بالبشرة التي تسبب تهِيْج الجلد واحمراره وظهُور البثور والحساسية.
يمكننا تبييض الوجه بالكريم، ويمكن عمل هذا الكريم فِيْ المنزل بطريقة سهلة للغاية ورخيصة، حيث يتم بيع كريمات التفتيح، وكلها تساعدنا فِيْ تحقيق النتيجة المرجوة.
تلجأ معظم النساء والفتيات إلى استخدام بعض الأشياء التي تساعد على تبييض الوجه بسرعة، ولكن بشكل طبيعي لا يسبب أي ضرر للجلد، وله القدرة على تفتيح البشرة.
مكونات كريمة الأرز والنشا لتبييض الوجه.
- ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الأرز
- ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.
- كَمْية كافِيْة من الماء
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل
- ملعقتان صغيرتان من الزبادي
- ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الخيار
- ملعقتان صغيرتان من القهُوة
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون
- ملعقتان صغيرتان من زيت الليمون
طريقة عمل خليط من كريمة الأرز والنشا لتبييض الوجه
- نحضر أولاً قدرًا فارغًا بكَمْية مناسبة من الماء النشوي ودقيق الأرز، ونقلب حتى يذوب، ثم نرفع القدر على نار هادئة مع التحريك باستمرار حتى يعطينا قوامًا كريميًا كثيفًا.
- ثم نضيف باقي المكونات من الحَلْيب السائل واللبن وعصير الخيار والقهُوة وعصير الليمون وزيت الزيتون وزيت الليمون إلى خليط النشا ودقيق الأرز ونقلب جيداً حتى يتم الحصول على خليط متجانس.
- بعد ذلك يتم توزيع خليط كريمة الأرز والنشا على الوجه، ثم نتركه لمدة خمس وعشرين دقيقة حتى يجف ويضيق، ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء البارد.
- يمكن استخدام مرطب مناسب للبشرة، ويتكرر هذا الكريم يومًا بعد يوم حتى تصبح البشرة صافِيْة وبيضاء باستخدام وصفة الأرز وكريم النشا، وسيبدو الوجه جذابًا وجميلًا.