معجزة كريم الأرز والنشا لتفتيح وتبييض البشرة والرقبة وشد التجاعيد وتجديد الخلايا وإزالة الأسمرار نهائياً

يعتبر تبييض الوجه من أهم اهتمامات أي فتاة، ولهذا السبب أفضل وأفضل وصفة نقدمها لك هِيْ كريمة الأرز والنشا التي سنقدمها لك بطريقة سهلة وبسيطة. زيت الخيار والليمون. الأرز من الحبوب المفِيْدة جدا التي تساعد على تفتيح البشرة وتعمل على توحيد لونها لأنه يزيل كل بقع الكلف والنمش والتصبغ الداكن كَمْا يزيل الهالات السوداء تحت العينين، والنشا من العناصر الطبيعية التي تذهب يدخل فِيْ عمل العديد من مستحضرات التجميل، فهُو يزيل طبقة من الجلد الميت الذي يسبب اسمرار الجلد، وبالتالي يعمل على تجديد خلايا الجلد، والنشا يساعد على شد الوجه، وظهُوره فِيْ سن أكثر شباباً وجاذبية. لإخفاء الخطوط البيضاء، يجب الابتعاد عن كريمات التفتيح المليئة بالمواد الكيماوية الضارة بالبشرة التي تسبب تهِيْج الجلد واحمراره وظهُور البثور والحساسية.

يمكننا تبييض الوجه بالكريم، ويمكن عمل هذا الكريم فِيْ المنزل بطريقة سهلة للغاية ورخيصة، حيث يتم بيع كريمات التفتيح، وكلها تساعدنا فِيْ تحقيق النتيجة المرجوة.

تلجأ معظم النساء والفتيات إلى استخدام بعض الأشياء التي تساعد على تبييض الوجه بسرعة، ولكن بشكل طبيعي لا يسبب أي ضرر للجلد، وله القدرة على تفتيح البشرة.

مكونات كريمة الأرز والنشا لتبييض الوجه.

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الأرز

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

كَمْية كافِيْة من الماء

ثلاث ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل

ملعقتان صغيرتان من الزبادي

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الخيار

ملعقتان صغيرتان من القهُوة

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

ملعقتان صغيرتان من زيت الليمون

طريقة عمل خليط من كريمة الأرز والنشا لتبييض الوجه