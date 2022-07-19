معجزة وأداء ملحمي فِيْ انتظار السعودية بمونديال قطر 2022

بدأ العد التنازلي لبدء بطولة كأس العالم 2022، التي ستستضيفها قطر فِيْ الفترة من 21 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر.

سلط تقرير رياضي فِيْ وسائل إعلام إكوادورية الضوء على مشاركة المنتخب السعودي فِيْ نهائي المونديال، ووجوده فِيْ المجموعة المكونة من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الإكوادوري يوم 23 سبتمبر المقبل، استعدادا لانطلاقة المونديال.

وأوضح التقرير أن السعودية تبحث عَنّْ معجزة فِيْ مونديال قطر، خاصة فِيْ ظل وجودها فِيْ مجموعة صعبة، الأمر الذي يتطلب أداء ملحميًا للتأهل إلَّى دور الـ16 لكأس العالم.

وتعد المشاركة السادسة للخضر فِيْ المونديال خلال تاريخهم، والمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلَّى مونديال 94 بأمريكا التي اعتبرت أفضل مشاركة للسعودية، خاصة بعد بلوغ دور الـ16. البطولة

وأشاد التقرير بأداء النجوم الخضر بقيادة المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد، المدرب السعودي، خاصة بعد أن تصدرت مجموعتهم تصفِيْات المونديال على حساب منتخبات قوية مثل اليابان وأستراليا.

وأشار إلَّى خبرة رينارد فِيْ تدريب المنتخبات الوطنية والفوز بألقاب قارية مع زامبيا وكوت ديفوار، وكذلك لعب 25 مباراة مع السعودية، وفاز بـ 15 مباراة وتعادل 6 وخسر أربعة فقط.

يسلط التقرير الضوء على ثنائي الفريق سالم الدوسري نجم الهلال وفراس البريكان مهاجم الفتح كَمْا كان يعتبر الأول من أكثر لاعبي الفاتح خبرة. مسيرته المتميزة مع الهلال وخبرته المهنية القصيرة مع فِيْاريال بإسبانيا.