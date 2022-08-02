معجزة وصفة الحَلْبة لتبييض الوجه ونفخ وتسمين الخدود وإزالة أي بقع سمراء لوجه زي ملكات الجمال

الحَلْبة من أفضل الوصفات التي تبحث عنها الفتيات والسيدات لتبييض وجوههن، ولهذا فإن الحَلْبة مدرجة فِيْ العديد من الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة لأنها تزيل كل الجلد الميت من الجلد وتجدد خلايا الجلد.، ينشط الدورة الدموية، يخفِيْ السواد حول العينين، ويقلل من ظهُور التجاعيد والخطوط البيضاء، والحَلْبة هِيْ أيضا من الوصفات الطبيعية لتقشير الوجه والجسم لما لها من تأثير رهِيْب على البشرة، وتساعد الحَلْبة على توحيد اللون من الجلد ولاحظ الفرق قبل وبعد استخدام وصفة الحَلْبة والمكونة من الحَلْبة المطحونة والعسل الأبيض واللبن وعصير الليمون وزيت الأفوكادو يمكنك عمل هذه الوصفة بنفسك فِيْ المنزل لأنها ليست فارغة أي بيت من الوجود من الحَلْبة، ووجود مكوناتها لأن فوائد الحَلْبة لا تعد ولا تحصى على صحة الإنسان، حيث تعالج نزلات البرد والتهابات الحَلْق وأيضاً ر. سعال الفئران.

مكونات وصفة الحَلْبة لتبييض الوجه

أربع ملاعق كبيرة من الحَلْبة المطحونة

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من زيت الأفوكادو

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الجزر

ملعقتان صغيرتان من زيت الليمون

كَمْية كافِيْة من الماء

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

طريقة عمل وصفة الحَلْبة لتبييض الوجه