معدلات البطالة تتراجع فِيْ بريطانيا قرب أدنى مستوياتها فِيْ 50 عاماً

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن البطالة فِيْ المملكة المتحدة لا تزال قريبة من أدنى مستوى لها فِيْ 50 عامًا بعد انخفاضها خلال الصيف، لكنها لا تزال تؤثر على الأجور.

وقال مكتب الاحصاء الوطني فِيْ بيان ان معدل البطالة انخفض الى 3.6٪ فِيْ الاشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إنه أدنى مستوى منذ عام 1974، مضيفًا أن أحدث مستوى يقارن بـ 3.8٪ للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو.

وأشار إلَّى أنه على الرغم من حصول العديد من العمال على زيادات فِيْ الأجور للمساعدة فِيْ التغلب على التضخم، الذي وصل إلَّى أعلى مستوى فِيْ 40 عامًا فوق 10٪، إلا أن الأجور بالقيمة الحقيقية انخفضت بنسبة 2.8٪ عَنّْ العام السابق.

تعاني بريطانيا من أزمة غلاء المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء على وجه الخصوص.