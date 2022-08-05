معدلات التحويل الداخلي جامعة الإمام 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على معدلات الخاصة بعملية التحويل الداخلي من تخصص لأخر في جامعة الإمام محمد بن سعود ، كونها من الجامعات الراقية داخل المملكة العربية السعودية حيث يتم نشر معدلات التحويل الداخلي الخاصة بالجامعة عبر الصفحات الخاصة بها ، تابعوا معنا معدلات التحويل الداخلي .

جامعة الإمام محمد بن سعود

جامعة الإمام محمد بن سعود من الجامعات السعودية المرموقة التي تأسست عام 1953 هـ الموافق 1373 هـ، حيث كانت البداية الأولى لجامعة الإمام محمد بن سعود كلية ثم تطورت بعد ذلك إلى جامعة، وأهداف الجامعة لتحقيق التوازن بين التربية الإسلامية والتعليم الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في مجال التعليم الرقمي، نلاحظ أن رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود هو الدكتور الإمام محمد بن سالم العامري.

ما المقصود بالتحويل الداخلي

التحويل الداخلي في جامعة الإمام محمد هو للطالب أو الطالبة المقيدين بتخصصات جامعة الإمام محمد لدراسة فصل دراسي واحد على الأقل في أحد تخصصات الجامعة، ومن ثم يرغب الطالب أو الطالبة في تغيير ودراسة تخصص آخر في الجامعة. نفس الجامعة حيث تسمح الجامعة لطلابها بتغيير التخصص إذا كان الطالب غير راضٍ عن التخصص الحالي، ولكي تتم عملية الانتقال من تخصص إلى آخر، يجب أن يستوفي الطالب مجموعة من الشروط والمعايير للتحويل الداخلي بالإضافة إلى الحصول على معدلات معينة لقبول التحويل الداخلي بجامعة الإمام محمد.

معدلات التحويل الداخلي لجامعة الإمام 1444

يمكن التحويل بين أقسام وكليات جامعة الإمام محمد من كلية إلى أخرى، ولكن هناك بعض الكليات التي لا يمكن التحويل إليها إلا إذا استوفى الطالب شروط الحصول على معدل تراكمي معين. فيما يلي نوضح هذه المعدلات للتحويل الداخلي في جامعة الإمام محمد

إذا أراد الطالب الانتقال من قسم إلى قسم آخر في نفس الكلية، يشترط ما يلي الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 من 5.

في حال رغبته في الانتقال من أي كلية علمية إلى كلية الهندسة، يشترط ما يلي يجب أن يكون الطالب قد حصل على معدل تراكمي لا يقل عن 4 من 5. أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير جيد جدًا كحد أدنى.

إذا أراد الطالب التحويل من نظام الانتساب إلى نظام الانتظام أو العكس، فيجب استيفاء الشروط التالية التحويل من نظام الانتساب الى نظام الانتساب كلية الشريعة يجب أن يكون المتقدم قد حصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75. كلية اللغة العربية يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على معدل تراكمي 2.75 أو أكثر. يتم التحويل من الانتساب إلى الانتساب وفق الشروط التالية يجب أن يكون المتقدم قد حصل على معدل تراكمي يزيد عن 2 من 5.



شروط التحويل الداخلي جامعة الإمام محمد بن سعود 1444

هناك عدد من الشروط التي يجب على الطالب الالتزام بها حتى يتمكن من إجراء التحويل الداخلي في جامعة الإمام محمد. فيما يلي نستعرض هذه الشروط التي وضعتها الجامعة للتحويل الداخلي

يجب أن يكون الطالب قد أكمل فصلًا دراسيًا واحدًا على الأقل.

أن يفصل الطالب أكاديمياً بموجب ثلاثة إخطارات.

يجب أن تستوفي الفترة المتبقية متطلبات التخرج.

يجب على الطالب الحصول على موافقة عميد الكلية على التحويل الداخلي.

للتبديل من تخصص لآخر مرتين.

يجب على الطالب تقديم طلب التحويل في الموعد النهائي الذي تحدده الجامعة.

يُسمح بنقل التخصصات النظرية إلى التخصصات العلمية.

يسمح بالتحويل من فرع كلية العلوم بالجامعة بالحريميلة إلى كليات الرياض.

قواعد التحويل من تخصص إلى آخر كلية الإمام الجامعية

هناك مجموعة من الضوابط المهمة للانتقال من تخصص إلى آخر في جامعة الإمام محمد، ويجب الالتزام بهذه الضوابط على النحو التالي

يجب على الطالب مراعاة ضوابط التحويل المحددة والتي تم ذكرها سابقاً.

الحصول على موافقة من رئيس الدائرة التي سيتم التحويل إليها.

قم بتنزيل تطبيق Imam University

يمكن للطلاب التقديم على جامعة الإمام محمد ومتابعة كل ما هو جديد في الجامعة من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة على تطبيقها المتاح على الأجهزة الذكية سواء أندرويد أو آيفون. نرفق أدناه رابط تنزيل تطبيق جامعة الإمام محمد

iPhone قم بتنزيل تطبيق Imam University لأجهزة iPhone ““.

هاتف Android قم بتنزيل تطبيق Imam University لهاتف Android “”.

جامعة الامام محمد بن سعود تويتر

أتاحت جامعة الإمام محمد لجميع الطلاب والطالبات التعرف على حداثة الجامعة من خلال المنصة الإلكترونية التي خصصتها بالإضافة إلى حساب تويتر الذي يوضح جميع المعلومات التي يحتاجها المتقدمون للجامعة، وهي كما يمكن التعرف على تخصصات وكليات الجامعة المطروحة وأهم الأخبار والمعلومات الخاصة بالجامعة، رابط حساب تويتر الخاص بجامعة الإمام محمد بن سعود “”.

ارتباط التحويل الداخلي بجامعة الإمام محمد بن سعود

يمكن للطلاب التوجه مباشرة إلى موقع جامعة الإمام محمد والذهاب إلى قسم القبول والتسجيل بالجامعة، حتى يتمكنوا من التعرف على الخدمات التي تقدمها الجامعة، وأهمها خدمة التحويل الداخلي التي تتيح التحويل من موقع واحد. تخصص لآخر في الجامعة. للتحويل عبر رابط عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام محمد “.

وفي الختام لمقالنا هذا ، تعرفنا على معدلات التحويل الداخلي جامعة الإمام محمد بن سعود 1444 من تخصص لأخر ، حساب جامعة الامام محمد بن سعود تويتر ، و شروط التحويل الداخلي جامعة الإمام و الضوابط الخاصة بالتحويل من تخصص إلى آخر .