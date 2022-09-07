معدلات التضخم فِيْ مصر تعلن الخميس.. ما هِيْ التوقعات

ينتظر الاقتصاديون والسوق فِيْ مصر الإعلان عَنّْ معدلات التضخم لشهر أغسطس المقرر إعلانها غدا الخميس .. وإليكَمْ أبرز التوقعات

توقع محللون اقتصاديون أن تكون أرقام معدل التضخم لشهر أغسطس أعلى من الشهر السابق فِيْ يوليو.

وقال خبراء إنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم لشهر أغسطس بين 14.5٪ و 14.6٪ مقارنة بـ 13.6٪ خلال يوليو الماضي.

من المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر معدلات وأرقام التضخم لشهر أغسطس الخميس الماضي، بينما يعلن البنك المركزي المصري عَنّْ معدلات التضخم الأساسية فِيْ وقت لاحق غدًا.

ما هُو معدل التضخم فِيْ مصر 2022

وبلغ معدل التضخم فِيْ مصر خلال شهر يوليو 2022 نحو 13.6٪، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، انخفاضًا من 14.7٪ فِيْ يونيو الماضي.

تعد معدلات التضخم السنوية أعلى من النطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري عَنّْد مستوى 7٪ (بمتوسط ​​زيادة أو نقصان 2٪) خلال الربع الرابع من عام 2022.

قالت إسراء أحمد، المحللة المالية لدى فاروس للأوراق المالية، إن معدل التضخم السنوي فِيْ أغسطس 2022 يتوقع أن يصل إلَّى 14.5٪، مبررة ذلك باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية محليًا وعالميًا.

توقع يوسف البنا، المحلل المالي، أن يصل معدل التضخم فِيْ المدن إلَّى 14.6٪ خلال شهر أغسطس، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات والحبوب والزيوت بشكل طفِيْف.

ماذا يعَنّْي ارتفاع التضخم

ارتفاع معدل التضخم يعَنّْي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلَّى مكونات التكلفة الرئيسية للمنتجات، مما يعَنّْي انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.

ما سبب التضخم فِيْ مصر

جاء ارتفاع معدل التضخم فِيْ مصر نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والديزل خلال شهر يوليو، واستمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا على خلفِيْة الحرب الروسية الأوكرانية، و عدم استقرار أسعار السلع.

رفعت لجنة تسعير الطاقة فِيْ مصر أسعار البنزين، بالإضافة إلَّى رفع سعر الديزل بمقدار 50 قرشًا لأول مرة منذ أكتوبر 2022 فِيْ اجتماعها الأخير، ما أدى إلَّى زيادة تكلفة النقل الفردي والجماعي للمواطنين.

معدلات التضخم وأسعار الفائدة

توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن يتحرك البنك المركزي المصري فِيْ اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده فِيْ 22 سبتمبر الجاري لرفع أسعار الفائدة نتيجة استمرار معدلات التضخم.

وقال الجنينة إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ أو أكثر لضبط معدل التضخم للسيطرة على فائض السيولة فِيْ السوق، خاصة أنه اتخذ بعض الإجراءات فِيْ هذا الصدد خلال الأيام الماضية، ومنها سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك المحلية والتوسع فِيْ إقراض الشركات ورفع الحد الأقصى للإقراض إلَّى 500 مليون جنيه بدلاً من 250 مليون جنيه فِيْ السابق دون الرجوع إلَّى البنك المركزي المصري للموافقة.