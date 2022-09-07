“بالمؤشرات” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 العام الدراسي الجديد لجميع الفروع ،أصرت وزارة التربية والتعليم في العراق عدد من النتائج الخاصة بالصف السادس مؤخراً وذلك لعدد من المحافظات وتأكيدها على استمرار إعلان النتائج للأسبوع المقبل ،مما دفع الطلبة للتساؤل عن معدلات القبول ومفاتيح التنسيق الخاصة بالتخصصات العلمية داخل وخارج البلاد.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

بذلت وزارة التعليم العالي العراقية جهُودا لتوضيح الحدود الدنيا ومعدلات القبول للجامعات العراقية 2022 لجميع الأحياء والأدباء والتطبيقيين، والتي شهدت تغيرات طفِيْفة فِيْ معدلات القبول فِيْ السنوات الأخيرة، بحسب المجاميع التي تم الحصول عليها. من قبل الطلاب هذا العام فِيْ جميع المدن العراقية، ومن المتوقع أن يفتح الباب باب التقديم للقبول فِيْ الجامعات والمعاهد العراقية المعتمدة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يفتح التسجيل لمدة أسبوعين كاملين بعد إعلان الحد الأدنى من شُروطْ القبول و تفعيل الرَابِطْ الرسمي للتقديم للجامعات.

مؤشرات معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية، على صفحتها الرسمية على فِيْسبوك، فتح باب التقديم للجامعة للعام الدراسي 2022/2023، ابتداءً من يوم الأحد 4 أيلول / سبتمبر 2022، وستستمر فترة التقديم لمدة أسبوعين، بشرط تغلق نافذة التقديم فِيْ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وبحسب المؤشرات الأولية لمعدلات القبول فِيْ الجامعات العراقية بحَلْول عام 2022، ستبلغ نسبة القبول فِيْ كليات الطب أكثر من 100٪.

فِيْ جامعة بغداد تبلغ نسبة القبول فِيْ كلية الطب حوالي 100.92

معدل القبول فِيْ جامعة بغداد فِيْ كلية الطب الكندية 100.5.

وكذلك نسبة القبول فِيْ كلية بغداد لطب الاسنان والتي بلغت 99.5٪.

معدل القبول فِيْ كلية الصيدلة بجامعة البغدادي 98.67.

بلغت نسبة القبول فِيْ كلية الهندسة وعلوم الحاسوب فِيْ جامعة بغداد 95.33.

فِيْ كلية الهندسة وعلوم الحاسب كان معدل القبول 95.33.

“بالمؤشرات” معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 العام الدراسي الجديد لجميع الفروع كذلك أوضح بعض المسؤولين في الوزارة عن كافة الاستعدادت والتجهيزات من قبل المؤسسات التعليمية لإنطلاق العام الدراسي وفق الاستقرار والنظام العام.