معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2022 – 2023، بعد أن تم إعلان نتائج الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة، عن معدلات القبول في كافة الجامعات الأردنية لعام 2022م، حيث بدأت الجامعات الأردنية بفتح باب القبولات والتنسيق في الكليات والجامعات الأردنية، حتى يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات التسجيل في إتمام درجة الدبلوم والبكالوريوس.

الجامعة الأردنية 2022 – 2023

الجامعة الاردنية هي من ارقى وأعرق الجامعات التي توجد في المملكة الاردنية الهاشمية، حيث انها اتاحت التسجيل الى كافة الطلبة الناجحين في الثانوية العامة من امكانية التسجيل في احدى التخصصات التي وضعتها الجامعة مع مفتاح التنسيق الخاص بها.

معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2022 – 2023

تختلف معدلات القبول من جامعة إلى أخرى وذلك وفق إلى المعدل التي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة، حيث فتحت الجامعات الأردنية إمكانية التسجيل في التخصصات الجامعية المتاحة في أقسامها ، وجاءت معدلات القبول في الجامعات والمعاهد والكليات الأردنية على النحو التالي:

معدل قبول الدراسات العليا ‏الدكتوراه في الطب 85%

معدل قبول الدكتوراه في طب الأسنان 85%

معدل قبول الصيدلة 80%

معدل قبول الدكتوراه في الصيدلة 80%

معدل قبول الهندسة المدنية 80%

معدل قبول هندسة العمارة 80%

الهندسة المدنية: 87.30

الهندسة الكهربائية: 88.40

الهندسة الميكانيكية: 87.70

الهندسة الكيميائية: 90.45

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55

معدل قبول الهندسة الكيميائية 80%

الهندسة الصناعية 80%

هندسة الحاسوب 80%

اللغة التركية والإنجليزية 65%

هندسة الميكا ترونيكس 80%

التمريض 70%

معدل قبول التمريض للإناث 70%

العلاج الطبيعي 70%

معدل قبول العلاج الوظيفي 70%

الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة 70%

علوم السمع والنطق 70%

معدل قبول ‏علوم الحاسوب 65%

أنظمة المعلومات الحاسوبية 65%

تكنولوجيا معلومات الأعمال 65%

علم البيانات 65%

الذكاء الصناعي 65%

الهندسة الكهربائية 80%

الهندسة الميكانيكية 80%

الأمن السيبراني 65%

الرياضيات 65%

الفيزياء 65%

معدل قبول الكيمياء 65%

الكيمياء الصناعية 65%

العلوم الحياتية 65%

الجيولوجيا البيئية التطبيقية 65%

العلوم الطبية المخبرية 70%

البستنة والمحاصيل 65%

الوقاية النباتية 65%

تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار 65%

الإنتاج الحيواني 65%

علوم وتكنولوجيا الغذاء ‏65%

اللغة الألمانية والإنجليزية 65%

اللغة الروسية والإنجليزية 65%

تغذية الإنسان والحمية 65%

الأراضي والمياه والبيئة 65%

معدل قبول الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية 65%

إدارة الأعمال 65%

المحاسبة 65%

اللغة الفرنسية وآدابها 65%

التمويل 65%

التسويق 65%

طريقة التواصل مع الجامعة الأردنية 2022 – 2023

أتاحت الجامعة الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية إمكانية التواصل بينها وبين الطلاب لتعزيز الثقة والرد على كافة الاستفسارات التي يتمكن الطالب من إجراء أي معاملة بدون أدنى شك حيث وضعت الجامعة الأردنية آلية التواصل على النحو التالي:

رقم الهاتف: 065355000.

البريد الإلكتروني: [email protected]

عنوان الجامعة: الجبيهة، عمان، الأردن.

تعتبر الجامعة الأردنية من الجامعات التي وحجت مفتاح التنسيق في الأردن وهي تهتم في جميع التخصصات العلمية وتطرق إلى دراسة التخصصات المهنية المخصصة.