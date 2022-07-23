معدلات القبول في جامعة الملك فيصل 1444 ، يعد دليل الخاص بمعدلات القبول لأي جامعة هو جزء أساسي لتلك الجامعة ، وذلك لهدف معرفة الطلاب والطلابات الذي يودون الالتحاق بتلك الجامعات ، ومن تلك الجامعات التي يتم التسائل على الدليل الخاص بالقبول بها جامعة الملك فيصل 1444 وهي ضمن الجامعات الفريدة والمميزة داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية

تأسست جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية في محافظة الأحساء عام 1975 من قبل الملك فيصل بمرسوم ملكي. بكالوريوس وماجستير وحتى دكتوراه. في مختلف التخصصات والمسارات.

معدلات القبول بجامعة الملك فيصل 1444

حددت جامعة الملك فيصل معدلات القبول المطلوبة لدخول كليات الجامعة وهي كالتالي

اختبار القدرات معدل القبول 40٪.

اختبار التحصيل الإنجاز يرتبط بنسبة 10٪.

المدرسة الثانوية تم تحديدها بنسبة 50٪.

طريقة التقديم في جامعة الملك فيصل 1444

عند التسجيل في إحدى كليات جامعة الملك فيصل، يجب اتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى بوابة القبول الإلكتروني بجامعة الملك فيصل “”.

اختر زر الخدمات.

انقر على “تطوير التعليم للمنتسبين”

اعرض جميع شروط وأحكام التسجيل، ثم اضغط على موافق.

حدد علامة التبويب “إرسال طلب قبول جديد”.

اكتب رقم تسجيل الطالب على اسم المستخدم.

اكتب رقم الهاتف بدلاً من كلمة المرور.

املأ جميع البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع.

تحديد البرنامج الدراسي المطلوب للطالب وكتابة الرغبات حسب الأولوية.

تحقق من جميع البيانات الشخصية ثم أرسل الملف.

شروط التقديم لجامعة الملك فيصل 1444

أما بالنسبة لشروط القبول، فقد أعلنت الجامعة قواعد القبول في الكليات المختلفة وهي كالتالي

أن يكون الطالب المتقدم لإحدى كلياتها سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

وجود شهادة الثانوية العامة السعودية من المملكة أو ما يعادلها من خارج المملكة العربية السعودية.

شهادة ثانوية حديثة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ صدورها.

ألا يزيد عمر الطالب عن 25 سنة.

إجراء المقابلة الصحية واجتيازها بنجاح.

قم بإجراء اختبار تحديد مستوى في اللغة الإنجليزية.

الحصول على معدل القبول في اختبار القدرات والتحصيل.

يشترط ألا يكون مسجلاً في جامعة أخرى.

دليل القبول بجامعة الملك فيصل pdf

يمكنك تنزيل ملف دليل القبول في جامعة الملك فيصل مباشرة “” وة أهم التخصصات والكليات والبرامج التي تقدمها الجامعة، بالإضافة إلى معدلات القبول المطلوبة لكل كلية بناءً على قرارات الجامعة. يتيح لك الملف معرفة شروط التسجيل والتقديم لجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية.

رابط رسمي لجامعة الملك فيصل

للدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك فيصل “” مباشرة، حيث يتم التسجيل والتقديم في كليات وتخصصات الجامعة من خلال موقعها الرسمي، حيث تعتمد جامعة الملك فيصل على معايير وشروط وضوابط خاصة للمتقدم يجب الالتزام بها. لكي يتم ترشيحها وقبولها.

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