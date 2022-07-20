معدلات القبول في جامعة حفر الباطن 1444 وشروط القبول ، دائماً ما يتم البحث من قبل الطلاب و الطالبات حول المعدلات التي تمكنهم من دخول الجامعات والكليات وخاصة من قبل الطلاب الذي انهون المرحلة الثانوية ، حيث تعتمد جامعة حفر الباطن كغيرها من الجامعات السعودية على معدل الخاص بالقبول الذي يتم من خلاله تحديد النسبة اللازمة للالتحاق ببرامج الكلية وتخصصاتها الفرعية.

جامعة حفر الباطن 1444

جامعة حفر الباطن هي إحدى الجامعات السعودية التي تعمل جاهدة لتأهيل الطلاب والطالبات ومنحهم درجات جامعية في مختلف البرامج (دبلوم – بكالوريوس – ماجستير) ومقرها في محافظة حفر الباطن. أتاحت الجامعة العديد من الكليات الجامعية بحفر الباطن، بمختلف التخصصات العلمية والتطبيقية. ونلاحظ أن الجامعة كانت في البداية مدرستين أكاديميتين، وبمرسوم ملكي تم دمج فرع الجامعتين ليكون فرعًا واحدًا باسم جامعة حفر الباطن.

معدلات القبول بجامعة حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن عن معدلات القبول والتسجيل للتخصصات التي تقدمها الجامعة. وفيما يلي استعراض لنسب القبول بحسب ما أعلنته عمادة القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن

معدلات القبول في التخصصات الصحية يتم قبول الطلاب في المسار الصحي بنسبة 77٪. يتم قبول الطالبات بنسبة 80٪.

التخصصات الهندسية والفنية يتم قبول الطلاب بنسبة 75٪. يتم قبول الطلاب الذين حصلوا على 75.6٪.

تخصصات كلية العلوم يتم قبول الطلاب الحاصلين على 69.7٪. يتم قبول الطلاب الحاصلين على درجة 70.9٪.

تخصصات كلية الآداب يتم قبول الطلاب الحاصلين على أدنى درجة 70.58٪. يتم قبول الطالبات في كلية الآداب بنسبة 70.35٪.

تخصصات كلية إدارة الأعمال يتم قبول الطلاب بعد تحقيق 76.2٪ يتم قبول الطالبات عند بلوغهن 77.4٪.

تخصصات برنامج القانون يتم تحقيق معدل القبول للطلاب بدرجة تزيد عن 81٪. يتم قبول الطالبات عندما يحققن معدل 83.12٪.

تخصصات في علوم الرياضة والنشاط البدني يتم قبول الطلاب بعد تحقيق 74٪. يتم قبول الطالبات بعد تحقيق 79٪.



شروط القبول بجامعة حفر الباطن 1444

أعلنت جامعة حفر الباطن عن مجموعة شروط للتسجيل في الجامعة، وهذه الشروط هي كالتالي

شروط القبول لطلبة الثانوية العامة باللغة العربية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب على الطلاب المقبولين الحاصلين على شهادة ثانوية في اللغة العربية الالتزام بها، وهي كالتالي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية إذا كانت والدته سعودية.

تتوافر شروط خاصة للطلاب الحاصلين على منحة داخلية من غير السعوديين سواء من جنسيات أخرى أو قبائل نازحة وهي أن يكون المتقدم حاصلاً على إقامة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية. يتم قبول الطلاب من هذه الفئة بناءً على المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التربية والتعليم السعودية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في العام الحالي أو خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك للتسجيل في جميع المسارات المعروضة باستثناء المسار الصحي.

توجد شروط خاصة بكلية العلوم التطبيقية وهي كالتالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال السنوات التالية 1437/1438 هـ أو خلال العام الماضي 1436/1437 هـ.

أن يجتاز الطالب اختبار عام أو اختبار تحصيلي من المركز الوطني للقياس والتقويم. أن يتم توثيق نتائج الطالب في برنامج المعاملات الحكومية (يسّر).



شروط القبول للطلاب الذين يدرسون دبلوم الثانوية العامة باللغات الأجنبية

من خلال ما يلي نقوم بة شروط القبول للطلاب الذين يدرسون الثانوية باللغات الأجنبية

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا.

أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة (علوم طبيعية) وأن تكون الشهادة حديثة.

تُقبل الشهادات الثانوية في العام الذي يتم فيه القبول أو العام الذي يسبقه.

أن يدرس الطالب أياً من المناهج العلمية وأن يكون حاصلاً على شهادة من المدرسة التي التحق بها بحيث تكون المدرسة معترف بها من وزارة التربية والتعليم السعودية.

يجب أن تكون الدرجات بنسب مئوية حصرية ولا تقبل غيرها.

يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز سابقًا اختبار القدرات للتخصصات العلمية التي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

من المهم ملاحظة أن الطالب له الحق في استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها في العام الذي تم فيه قبوله، أو العامين السابقين لها.

يجب أن يجتاز الطالب اختبار التحصيل في العام الذي تم فيه القبول أو العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الاختبار مقدم من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي فقط.

يجب ألا يكون الطالب مسجلاً أو مقيدًا في أي جامعة أخرى أو سبق له التسجيل في جامعة حفر الباطن لنفس التخصص.

القيد بجامعة حفر الباطن 1444

يتم التسجيل في جامعة حفر الباطن إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع جامعة حفر الباطن.

تحديد نوع المستخدم ضمن الخيارات المقدمة (طالب – عضو هيئة تدريس – موظف).

اختيار جنسية مقدم الطلب.

اكتب اسم والد الطالب مكان اسم الأب.

اكتب اسم الجد في الحقل المخصص لذلك.

اكتب رقم الهاتف.

اكتب كلمة المرور، ثم أعد تأكيدها.

اكتب البريد الإلكتروني للطالب.

انقر فوق خيار التسجيل.

دخول جامعة البلاك بورد بحفر الباطن

وفرت جامعة حفر الباطن نظام البلاك بورد الذي يسمح للطلاب والطالبات بالاستفادة من خدمات التعليم الرقمي عن بعد. يتم الدخول إلى المنصة من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي للجامعة.

الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الموجودة في الموقع.

حدد خيار Blackboard Learning Management System.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

دخول الموقع والاستفادة من خدمات المنصة.

الموقع الرسمي لجامعة حفر الباطن

تمتلك جامعة حفر الباطن رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله التعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالجامعة من حيث معرفة الكليات والتخصصات في هذه الكليات، بالإضافة إلى تحديد شروط الالتحاق بتخصصات الجامعة. الكلية ومعرفة النسبة المرجحة لكل تخصص. فيما يلي نستعرض رابط جامعة حفر الباطن.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر النقاط السابقة من موضوعنا اعلاه حول معدلات القبول في جامعة حفر الباطن 1444 وشروط القبول ، و دخول جامعة البلاك بورد بحفر الباطن ، و القيد بجامعة حفر الباطن 1444 ، و شروط القبول للطلاب الذين يدرسون دبلوم الثانوية العامة باللغات الأجنبية .