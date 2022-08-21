معدلات القبول للجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي 2022-2023، تختلف نسب معدلات القبول هذا العام الدراسي في الجامعات الخاصة في الأردن بشكل كبير، وذلك بناء على ما تهدده ما جامعة من الجامعات الخاصة بشكل منفصل، حيث يتم القبول في مختلف الجامعات في جميع التخصصات بناء على الضوابط والشروط التي تحددها كل جامعة، وقد أعلنت بعض الجامعات الخاصة معدلات القبول للعام الدراسي الجديد 2022.

معدلات القبول للجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي 2022-2023

جامعة الزرقاء

كلية العلوم الطبية والتمريض 70%.

كلية الحقوق 65%.

كلية الشريعة 75%.

الهندسة والصيدلة 80%.

التخصصات الأخرى 60%.

جامعة البترا

تكنولوجيا المعلومات 60%.

الأداب والعلوم 60%.

الهندسة 80%.

الصيدلة والعلوم الطبية 80%.

جامعة جدرا

رياض الأطفال 60%.

الترية الرياضية 60%.

اللغة الربية 60%.

التحاليل الطبية 70%.

الهندسة 80%.

القانون 65%.

الجامعات الخاصة الأردنية

ونجد أن ابرز الجامعات التي نشرت معدلات القبول هذا العام ما يلي:

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

بالإضافة إلى جامعة فيلادلفيا.

وقد نشرت كذلك جامعة الإسراء معدلات القبول عبر الرابط الخاص بها.

ويتم الوصول إلى معدلات القبول في جامعة البترا من خلال الموقع الخاص بها.

وكذلك أعلنت جامعة عمان العربية عن معدلات القبول للعام الدراسي الجديد.

بالإضافة إلى جامعة الشرق الأوسط، وجامعة جدارا.

جامعة عمان الخاصة.

جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة.

أيضًا كلية العلوم التربوية والآداب.

الجامعة الزرقاء.

كذلك جامعة أربد الأهلية.

التسجيل في الجامعات الأردنية الخاصة 2022

نجد أن التسجيل في الكليات المختلفة في العام الدراسي الجديد للطلاب في الجامعات الخاصة الأردنية، يكون بناء على المعدلات التي تحددها كل جامعة.

ويتم التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالجامعة، وتتيح وزارة التربية والتعليم الأردنية إمكانية الوصول إلى التسجيل في الجامعات الخاصة من خلال قائمة الكليات الخاصة الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة.

والتي يمكن أن يتم زيارة الرابط الخاص بها مباشرة لكي يتم تقديم طلب التسجيل في الكليات المختلفة للعام الدراسي الجديد لخريجي الثانوية العام