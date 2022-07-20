معدلات القبول 2022 الجزائر .. ما هُو معدل القبول فِيْ الطب 2022 و المدارس العليا والتخصصات الجامعية فِيْ الجزائر حسب المعدل

ننشر معدلات القبول 2022 الجزائر. كَمْا نتعامل مع معدلات القبول للمدارس العليا 2022. معدل القبول للطب للعام الدراسي 2022-2022. والمهن الجامعية فِيْ الجزائر حسب المعدل. بعد إعلان وزارة التربية الجزائرية نتائج البكالوريا للعام الدراسي الحالي. حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معدلات القبول المتعلقة بأهم المهن بين الطلاب والطالبات فِيْ الجامعات الجزائرية. والتي تتراوح بين 14 و 15 و 16.

معدلات القبول 2022 الجزائر

فِيْ سياق تحديد تفاصيل معدلات القبول 2022 الجزائر. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من المتوقع أن تزداد الوَظْائِفْ الرئيسية للطلاب هذا العام. لاحظ أن هذا الارتفاع يحدث لسببين.

السبب الأول هُو زيادة عدد الأشخاص الذين يحصلون على تقييمات ممتازة وجيدة جدًا.

السبب الثاني هُو احتساب النقاط التي حصل عليها الطالب فِيْ المواد الأساسية المطلوبة لدخول المجالات المختلفة.

وأشارت الوزارة فِيْ اتصالاتها إلى أنها النتيجة التي يتم الحصول عليها فِيْ المتوسط ​​المرجح الذي سيحدد بدوره ترتيب قبول الطلاب فِيْ المدارس العليا والتخصصات وكذلك فِيْ العلوم الطبية والهندسة بناءً عليها. .

معدل قبول الدواء 2022-2022

حسب ما نشرته وزارة التعليم العالي الجزائرية لطلبة البكالوريا 2022. المشاركة فِيْ ترتيب القبول فِيْ الاختصاصات الطبية. ويشمل ذلك الطب والصيدلة وطب الأسنان. يتطلب متوسطًا مرجحًا يساوي أو أكبر من 15. وهذا للأولوية الأولى.

معدلات القبول بالمدرسة الثانوية 2022-2022

فِيْ نفس السياق، كانت معدلات القبول فِيْ المدارس العليا 2022-2022 التي تم تطبيقها خلال العام الدراسي الماضي فِيْ المدارس والمعاهد العليا بالجزائر على النحو التالي

حددت وزارة التعليم العالي أدنى معدل قبول للمدارس العليا. والتي تراوحت بين 12 و 14.

بالإضافة إلى ذلك، حددت الوزارة معدلات قبول المدارس العليا والتخصصات للتسجيل الوطني بين 13 و 14 عامًا.

كان الحد الأدنى لمتطلبات القبول فِيْ الرياضيات والذكاء الاصطناعي فِيْ المدرسة الثانوية هُو 16.

معدل القبول الطبي للعام الدراسي 2022-2022

بالنسبة لمعدلات القبول فِيْ الطب 2022-2022، استندت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذه المعدلات خلال العام الدراسي 2022 وهِيْ كالتالي

تخصص مستوى القبول طب 15.90 الصيدلية 15.41 طبيبة أسنان 15.73 طب بيطري 14.43

كَمْا كانت معدلات القبول لعام 2022 فِيْ العلوم التجريبية والتخصصات الرئيسية الأخرى خلال العام الدراسي الماضي 2022 لطلبة الثانوية العامة كَمْا يلي

عام قسم مستوى القبول 2022 العلوم التجريبية 15.86 رياضيات 16.66 رياضي تقني 17.91 2022 العلوم التجريبية 16.19 رياضيات 16.66 رياضي تقني 17.17

التخصصات الجامعية فِيْ الجزائر بمتوسط ​​2022

كَمْا حددت وزارة التعليم والبحث العلمي التخصصات الجامعية فِيْ الجزائر على أساس متوسط ​​عام 2022. موضحة أنها تسعى لتوفِيْر العديد من الفرص المتميزة لطلاب المدارس الثانوية المتميزين. تضمنت التخصصات الجامعية ما يقرب من ستة أقسام مختلفة، على النحو التالي