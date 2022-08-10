معدلات غير مسبوقة.. 5 إنجازات لنفط ليبيا منذ إقالة “صنع الله”

منذ تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط الوطنية الليبية فِيْ أوائل شهر يوليو، شهد القطاع نجاحات فِيْ العديد من المجالات.

بعد الإطاحة بمصطفى صنع الله، الرئيس السابق الذي أقيل من المؤسسة الوطنية للنفط، بدأت العقبات التي كان يتسبب فِيْها ويزرعها لوقف تطوير القطاع تنهار.

إنتاج غير مسبوق

فور تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط وتسلم مهامه رسمياً فِيْ 14 تموز (يوليو) الماضي، أعلنت المكونات الاجتماعية والقبلية والسياسية دعمها للقرار، وتم الإعلان عَنّْ إنتاج النفط وتصديره للخارج، بعد وقد تحققت مطالب الذين أغلقوا آبار النفط وهِيْ إزالة صنع الله الذي أساء إدارة القطاع دون أن يستفِيْد الشعب الليبي من عائداته النفطية.

بلغ إنتاج ليبيا من النفط خلال اليومين الماضيين أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا بمعدلات غير مسبوقة، بعد إنهاء إغلاق الموانئ والإضرابات الميدانية، ورفع القوة القاهرة عَنّْها، بعد قرابة 3 أشهر من الإغلاق، حيث انخفض الإنتاج إلَّى أقل من 350. ألف برميل يوميا. .

وتخطط المؤسسة الوطنية للنفط لمواصلة رفع معدلات الإنتاج إلَّى 1.5 مليون برميل يوميا فِيْ مرحلة أولى، مع جهُود زيادة الإنتاج إلَّى مليوني برميل فِيْ المرحلة المقبلة.

إنتاج السماد

كَمْا نجحت المؤسسة الوطنية للنفط فِيْ إعادة تشغيل معمل الأمونيا الثاني والثاني معمل اليوريا فِيْ شركة الأسمدة الليبية، بطاقة إنتاجية 80٪ لكل معمل، بعد أكثر من 70 يومًا من توقف إنتاجهما بسبب سوء إدارة صنع الله للقطاع.

بلغ الإنتاج اليومي من اليوريا حوالي 1400 طن والأمونيا حوالي 800 طن فِيْ اليوم. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول مصنع للأمونيا خلال الأيام المقبلة.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال رأس لانوف، إلَّى إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين قبل منتصف سبتمبر، خاصة مع صرف ميزانية استثنائية قدرها 4.5 مليار دينار (مليار دولار) الأسبوع الماضي.

عقدت المؤسسة اجتماعات مع مسؤولي الشركة للوقوف على الموقف التنفِيْذي للمشاريع الجاري تنفِيْذها والصعوبات والعقبات التي تواجهها والجهُود المبذولة للإسراع بإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين، وأكدوا عزمهم إعادة تشغيله قبل منتصف الطريق. -سبتمبر.

اختراق

وانعكس التطور فِيْ قطاع النفط فِيْ أزمة الكهرباء التي بدأت فِيْ التراجع بعد أن كانت ساعات التنزيل تصل إلَّى 12 ساعة يوميا فِيْ بعض المناطق.

كَمْا تواصلت المؤسسة مع شركة الكهرباء وهِيْئة الطاقة المتجددة وتم الاتفاق على سبل حل الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة واستمرار تزويد محطات الكهرباء بالغاز.

إنهاء الانقسام

فِيْ إطار التطوير الذي اتخذه مجلس الإدارة الجديد، عين المجلس مديراً شاباً جديداً لفرع المؤسسة بشرق ليبيا كخطوة مهمة لإنهاء الانقسام فِيْ القطاع ودعم العاملين فِيْه. بحسب بيان من المؤسسة.

كَمْا عملت المؤسسة على مطابقة بيانات المؤسسة والشركات التابعة لها مع بيانات نظام وزارة المالية، لدفع الرواتب المتأخرة لأشهر.

التدريب والتطوير

مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد لم يهمل العامل البشري، حيث سعى إلَّى تطوير عملية التدريب والدراسة وتطوير القطاع وناقش مع لجنة إدارة المعهد النفطي للتأهِيْل والتدريب نشاط المعهد، الصعوبات والتحديات التي تواجهها، والوضع المالي والقانوني بالإضافة إلَّى تطوير البنية التحتية.

كَمْا استعرض المجلس أداء المركز النوعي للتدريب فِيْ الصناعات النفطية بالزاوية بهدف تطويره والتواصل مع بيوت الخبرة العالمية للاستفادة من خبراتهم فِيْ مجالات تدريب الكوادر الفنية.

كَمْا سعت المؤسسة مع شركة شمال إفريقيا للاستكشاف الجيوفِيْزيائي (NAGICO) والعديد من الشركات الأخرى لتطوير العمل والتحديات التي تواجهها فِيْ مجال نشاطها الزلزالي، وتحليل ومعالجة البيانات الميدانية للمساهمة فِيْ رفع معدلات الإنتاج وتطويرها. .

كَمْا سعى مجلس الإدارة إلَّى إزالة الصعوبات والتحديات التي تواجه شركة الطيران النفطي، وناقش الخطط التطويرية التي تسعى إلَّى تنفِيْذها من أجل النهُوض بخدماتها فِيْ مجال النقل الجوي، حيث أنها الشريان الرئيسي لحركة النقل الجوي. العاملون فِيْ القطاع بين الحقول النفطية والموانئ المترامية الأطراف، ودوره فِيْ معادلة رفع معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وخصص المجلس اجتماعا مع الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار حيث تم التأكيد على ضرورة وضع رؤية عمل جديدة للشركة لتمكينها من تحقيق أهدافها والمنافسة فِيْ سوق العمل فِيْ مجال الحفر. خاصة وأن الشركة تمتلك الكفاءات والحفارات التي تؤهلها لذلك، وجددوا دعمهم الكامل للشركة والعمل على فك كل ما يعيق تقدمها.

أعاد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة فِيْ العاصمة طرابلس تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، بعد فشل مصطفى صنع الله، الرئيس المعزول، فِيْ إدارة القطاع رغم وجوده. فِيْ المنصب بشكل غير قانوني لأكثر من 8 سنوات.