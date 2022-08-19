معدلات قبول جامعة البترا 2022،تم الاعلان اليوم عن نتائج الثانوية العامة في المملكة الاردنية الهاشمية، والتي بات الكثير من الطلاب ينتظرها لمعرفة النتائج الخاصة بهم، وبدأ البحث عن التخصص الذي يرغبون التسجيل به، والان بدأ الجميع من أولياء الأمور بالبحث عن معدلات قبول جامعة البترا للعام 2022، فتعتبر جامعة البترا من اكبر وافضل الجامعات في الاردنـ قالنا سوف نضع لكم معدلات قبول جامعة البترا 2022 ، تابعونا.

معدلات قبول جامعة البترا 2022

اعلنت اليوم جامعة البترا الاردنية عن معدلات القبول في جامعة البترا للعام الجديد 2022_2023 ميلادي، وأصبح الان بامكان الطلاب الاطلاع على معدلات القبول التي سنرفقها لكم في الجدول التالي:

درجة البكالوريوس

الكلية التخصص عدد ساعات التخصص المعتمدة الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة رسوم الساعة المعتمدة (د.أ.) تكنولوجيا المعلومات هندسة البرمجيات 133 60 % 90 علم الحاسوب 134 60 % 80 علم البيانات والذكاء الإصطناعي 133 60 %​ 70​ أمن المعلومات 133 60 %​ 80 الآداب والعلوم اللغة العربية وآدابها 135 60 % 30 اللغة الإنجليزية وآدابها 135 60 % 80 اللغة الإنجليزية / الترجمة 135 60 % 80 اللغة الفرنسية والإنجليزية وآدابهما 135 60 % 80 معلم صف 135 60 % 30 تربية الطفل 135 60 % 30 الكيمياء 132 60 % 55 الرياضيات 132 60 % 55 الهندسة الهندسة المدنية 160 80 % 120 العمارة والتصميم هندسة العمارة 165 80 % 120 التصميم الداخلي 143 60 % 100 ​التصميم الجرافيكي​ 137 60 %​ 100 التحريك والوسائط المتعددة 137 60 % 100 العلوم الإدارية والمالية إدارة الأعمال متوفر بالمسارين: اللغة العربية – اللغة الانجليزية 132 60 % 80 ذكاء الأعمال وتحليل البيانات 132 60 % 70 العلوم المالية والمصرفية 132 60 % 80 التسويق 132 60 % 80 المحاسبة متوفر بالمسارين: اللغة العربية – اللغة الإنجليزية 132 60 % 85 ​الأعمال والتجارة الإلكترونية 132​ 60 %​​ 80​ التكنولوجيا المالية 132 60 % 70 الصيدلة والعلوم الطبية الصيدلة 166 80 % 120 التغذية السريرية والحميات 136 70 % 60 الحقوق الحقوق 141 65 % 60 الإعلام الصحافة والإعلام الرقمي 135 60 % 70 الإعلام الترويجي الرقمي 135 60 % 70 الإذاعة والتلفزيون 135 60 % 70

ما هي التخصصات الدراسية المتوفرة لدرجة الماجستير في جامعة البترا

اطلقت جامعة البترا اليوم بالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة في الاردن المزيد من التخصصات المتاحة لدرجة الماجستير في الاردن والتي ستكون كالتالي: