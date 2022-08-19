معدلات قبول جامعة البترا 2022،تم الاعلان اليوم عن نتائج الثانوية العامة في المملكة الاردنية الهاشمية، والتي بات الكثير من الطلاب ينتظرها لمعرفة النتائج الخاصة بهم، وبدأ البحث عن التخصص الذي يرغبون التسجيل به، والان بدأ الجميع من أولياء الأمور بالبحث عن معدلات قبول جامعة البترا للعام 2022، فتعتبر جامعة البترا من اكبر وافضل الجامعات في الاردنـ قالنا سوف نضع لكم معدلات قبول جامعة البترا 2022 ، تابعونا.
معدلات قبول جامعة البترا 2022
اعلنت اليوم جامعة البترا الاردنية عن معدلات القبول في جامعة البترا للعام الجديد 2022_2023 ميلادي، وأصبح الان بامكان الطلاب الاطلاع على معدلات القبول التي سنرفقها لكم في الجدول التالي:
درجة البكالوريوس
|الكلية
|التخصص
|عدد ساعات التخصص المعتمدة
|الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة
|رسوم الساعة المعتمدة (د.أ.)
|تكنولوجيا المعلومات
|هندسة البرمجيات
|133
|60 %
|90
|علم الحاسوب
|134
|60 %
|80
|علم البيانات والذكاء الإصطناعي
|133
|60 %
|70
|أمن المعلومات
|133
|60 %
|80
|الآداب والعلوم
|اللغة العربية وآدابها
|135
|60 %
|30
|اللغة الإنجليزية وآدابها
|135
|60 %
|80
|اللغة الإنجليزية / الترجمة
|135
|60 %
|80
|اللغة الفرنسية والإنجليزية وآدابهما
|135
|60 %
|80
|معلم صف
|135
|60 %
|30
|تربية الطفل
|135
|60 %
|30
|الكيمياء
|132
|60 %
|55
|الرياضيات
|132
|60 %
|55
|الهندسة
|الهندسة المدنية
|160
|80 %
|120
|العمارة والتصميم
|هندسة العمارة
|165
|80 %
|120
|التصميم الداخلي
|143
|60 %
|100
|التصميم الجرافيكي
|137
|60 %
|100
|التحريك والوسائط المتعددة
|137
|60 %
|100
|العلوم الإدارية والمالية
|إدارة الأعمال
متوفر بالمسارين:
اللغة العربية – اللغة الانجليزية
|132
|60 %
|80
|ذكاء الأعمال وتحليل البيانات
|132
|60 %
|70
|العلوم المالية والمصرفية
|132
|60 %
|80
|التسويق
|132
|60 %
|80
|المحاسبة متوفر بالمسارين:
اللغة العربية – اللغة الإنجليزية
|132
|60 %
|85
|الأعمال والتجارة الإلكترونية
|132
|60 %
|80
|التكنولوجيا المالية
|132
|60 %
|70
|الصيدلة والعلوم الطبية
|الصيدلة
|166
|80 %
|120
|التغذية السريرية والحميات
|136
|70 %
|60
|الحقوق
|الحقوق
|141
|65 %
|60
|الإعلام
|الصحافة والإعلام الرقمي
|135
|60 %
|70
|الإعلام الترويجي الرقمي
|135
|60 %
|70
|الإذاعة والتلفزيون
|135
|60 %
|70
ما هي التخصصات الدراسية المتوفرة لدرجة الماجستير في جامعة البترا
اطلقت جامعة البترا اليوم بالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة في الاردن المزيد من التخصصات المتاحة لدرجة الماجستير في الاردن والتي ستكون كالتالي:
|الكلية
|التخصص
|عدد ساعات التخصص المعتمدة
|الحد الأدنى لتقدير البكالوريوس
|رسوم الساعة المعتمدة (د.أ.)
|الصيدلة والعلوم الطبية
|العلوم الصيدلانية
|33
|جيد
|150
|الآداب والعلوم
|اللغة الإنجليزية / الترجمة
|33
|جيد
|150
|اللغة العربية وآدابها
|33
|جيد
|80
|الإعلام
|الصحافة والإعلام
|33
|جيد
|160
|العلوم الإدارية والمالية
|إدارة الأعمال (MBA)
|33
|جيد
|175
|الآداب والعلوم
|الكيمياء
|33
|جيد
|100