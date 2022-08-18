معدلات قبول جامعة اليرموك، تعد جامعة اليرموك من الجامعات المعروفة والمشهورة في المملكة العربية الأردنية، والتي يحرص الكثير من الطلبة الالتحاق بها، وفي الآونة الأخيرة قامت بفتح أبوابها أمام الطلبة الناجحين في الثانوية العامة 2022، وقامت بتنزيل معدلات قبول جامعة اليرموك، وذلك متوافقة مع نسبة الوزارة، كما تختلف أسعار الساعة الواحدة في جامعة اليرموك من تخصص الى اخر، مما يحرص الكثير من الطلبة وأولياء الأمور في التعرف معدلات قبول جامعة اليرموك.

من هي جامعة اليرموك

تعتبر جامعة اليرموك من الجامعات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقع في محافظة أربد، تم تأسيسها عام 1976، وتتضمن الجامعة على عدد من الكليات ومجموعة كبيرة من التخصصات العلمية الأدبية المختلفة، مما يحرص الكثير من الطلبة الالتحاق بها، ولكن تخصصاتها الجديدة المواكبة للتطور العالمي الجديد، والجدير بالذكر أن سعر الساعة في جامعة اليرموك متوسط مقارنة بالجامعات الأخرى.

معدلات القبول في جامعة اليرموك

يحرص الكثير من الطلبة على الاطلاع على معدلات القبول في جامعة اليرموك، وذلك لان التعليم فيها متميز، وتحرص على تقديم العديد من التخصصات الجديد والمواكبة لعصر التكنلوجيا، ويمكن التعرف على معدلات قبول جامعة اليرموك من خلال الرابط التالي، والذي يتضمن كافة التخصصات ومعدلات القبول، وسعر الساعة لكل تخصص من التخصصات.

رابط جامعة اليرموك

تمتلك الجامعة على الكثير من الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما وتمتلك موقع خاص بها، حيث يتيح الموقع التعرف على الجامعة بشكل عام، والكليات والتخصصات بشكل مفصل، حيث مكن من خلال موقع جامعة اليرموك تقديم طلب الالتحاق وذلك بعد الاطلاع على كافة الشروط القبول والتسجيل، ورابط موقع جامعة اليرموك من هنا.

قامت جامعة اليرموك في الفترة الأخيرة بتنزيل سلم معدلات قبول جامعة اليرموك وذلك من خلال ملف bdf، ليتمكن كافة الطلبة من التعرف على معدلات قبول وسعر الساعة الخاصة لكل تخصص.