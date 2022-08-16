معدل البطالة فِيْ بريطانيا قرب أدنى مستوى منذ نصف قرن

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الثلاثاء انخفاضًا فِيْ سوق العمل البريطاني، حيث أصبحت الشركات أكثر حذراً بشأن التوظيف، وواجه العمال انخفاضًا قياسيًا فِيْ أجورهم الأساسية، عَنّْد تعديلها وفقًا لارتفاع التضخم.

وبلغ 3.8 بالمئة، وفقا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، بالقرب من أدنى مستوى فِيْ نصف قرن.

لكن عدد العمال زاد بنحو 160 ألفا فِيْ الفترة من أبريل (نيسان) إلَّى يونيو (حزيران)، وهُو أقل بكثير من توقعات استطلاع لرويترز أشار إلَّى زيادة قدرها 256 ألف عامل.

قال مكتب الإحصاء الوطني إن عدد الوظائف الشاغرة انخفض للمرة الأولى منذ منتصف عام 2022.

ارتفعت الأجور، باستثناء العلاوات، بنسبة 4.7 فِيْ المائة، وهُو تحسن خلال الأشهر الثلاثة حتى مايو، لكن عَنّْد تعديلها لمراعاة التضخم، انخفضت بنسبة 4.1 فِيْ المائة، وهُو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة فِيْ عام 2001.

من جهتها قالت مراسلة العربية فِيْ لندن كارينا كامل إن الأرقام تشهد تركيزا على الرواتب وليس البطالة لأن التضخم يؤدي إلَّى انخفاض كبير فِيْ الرواتب الحقيقية.

وأضافت أن القوة الشرائية للموظف فِيْ بريطانيا تتآكل شهريًا مع ارتفاع التضخم، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلَّى 9.7٪ أو 9.8٪ فِيْ الشهر المقبل، مع العلم أن بنك إنجلترا يتوقع أن يصل التضخم إلَّى 13٪ فِيْ الفترة القادمة.