معدل التضخم السنوي فِيْ المدن المصرية يتراجع 13.2% فِيْ يونيو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، تراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلَّى 13.2٪ فِيْ يونيو، على أساس سنوي، من 13.5٪ فِيْ مايو.

وبلغت 14.7٪ لشهر يونيو 2022، مقابل 15.3٪ خلال مايو الماضي، ومقارنة بـ 5.3٪ لنفس الشهر من العام السابق. بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعموم الجمهُورية (129.8) نقطة لشهر حزيران 2022.

وبحسب البيانات فإن أهم أسباب هذا الانخفاض هُو انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 18.8٪ ومجموعة الفاكهة بنسبة 10.5٪ رغم ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.4٪، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1٪ ومجموعة الزيوت والدهُون بنسبة 1.3٪ ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.1٪.