“معدل الضمان الاجتماعي”: يسمح للإناث في حالتي الطلاق أو الترمل بعد وفاة المورث بالحصول على حصتهن، جاء خبر في جمهورية مصر العربية السعودية يتحدث حول معدل الضمان الذي يسمح للناس في جمهورية مصر العربية لحالات الطلاق أو الترمل بعد وفاة الوارث حيث يمكنهم الحصول على حصتهن من الميراث، كما وأكد الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي يوم الاثنين حول مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي الذي يسمح للإناث بالميراث من ذوات الأقارب مثل الزوج والوالد والأخ.

“الضمان”: السماح للإناث بالحصول على حصتهن

الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي في جمهورية مصر العربية يوم الاثنين حول مشروع الضمان الاجتماعي الذي يسمح للإناث في المملكة بالميراث بعد حالات الطلاقة والترمل بعد وفاة الزوج أو الموروث وكذلك على قلبها مثل الوالد أو الأخ ويسمح لهم بالحصول على الحصة الشرعية.

“معدل الضمان الاجتماعي”: يسمح للإناث في حالتي الطلاق أو الترمل بعد وفاة المورث بالحصول على حصتهن

أكد المجالي الناطق باسم الضمان الاجتماعي أنه تم التعديل على مشروع الوراثة من الإناث في جميع حالات الطلاق والتأمل الذي ذكرها القانون وان القانون سوف يصرف لهم الحصص بعد ما أقر من الجهات القانونية وقال المجالي إن القانون التي نعمل بها حاليا لا ينص على حصول الإناث والأخوات المتزوجات على حصصهم من الموروث بعد وفاة الوارث.

هل الضمان الاجتماعي يسمح للناس في حدائق الطلاق والتأمل للحصول على حصتهن

القانون التي ينص حول الضمان الاجتماعي والمعمول به حاليا لا ينص حول حصول الإناث والأخوات المتزوجات على قصصهم من راتب الشخص الموروث الذي توفى أو تمرن عنه المرأة، وقال إنه اسم الضمان الاجتماعي المجالي أنه جار التعديل على هذا القانون لكي تسمح الفتيات بالحصول على حصصهم في حاله الطلاقة والوفاء من الموروث.

حول تعديل الضمان الاجتماعي أكدت الجهات القانونية حول تعديل القانون المعمول به حالياً لكي يتم العمل به في الأيام المقبلة وهو السماح إلى الفنيات والمطلقات والأرامل من الميراث والحصول على حصتهن في الميراث التي ترمه لهن الوارث سواء كان الزوج أو الأب أو الأخ.