معدل القبول في تخصص التصميم الداخلي جامعة الأميرة نورة ، يعد من الأمور المعروفة قيام الطلاب والطالبات من البحث حول المعدلات الخاص بالقبول لدخور الكليات والجامعات ، ودائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل طلاب المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية ، و يعد تخصص الخاص التصميم الداخلي جامعة الأميرة نورة من التخصصات المهمة التي تتيحها الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

جامعة الأميرة نورة بالمملكة العربية السعودية

تأسست جامعة نور بنت عبد الرحمن في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية. وهي من أقدم الجامعات الخاصة للطالبات فقط. منذ إنشائها، تم تسميتها جامعة الرياض للبنات، بحيث تم تعديل الاسم فيما بعد إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. تضم الجامعة عددًا من الكليات والتخصصات في العديد من المسارات العلمية والأدبية.

معدل القبول في تخصص التصميم الداخلي بجامعة الأميرة نورة

أعلنت جامعة الأميرة نورة، عن معدلات القبول في تخصص التصميم الداخلي للعام الجديد 1444، وهي كالتالي

الثانوية العامة معدل القبول 50٪.

اختبار القدرات معدل القبول 25٪.

الاختبار التحصيلي معدل القبول 25٪.

شروط القبول بجامعة الأميرة نورة 1444

للالتحاق بجامعة الأميرة نورة يشترط جميع الشروط التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصل على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها من خارج المملكة، ويجب ألا تزيد مدة الإصدار على خمس سنوات.

مطلوب اختبار القدرات والإنجاز.

يجب أن تجتاز الاختبارات والمقابلات للتسجيل.

أن يكون الطالب حاصلاً على اللياقة الطبية اللازمة للترشح في التخصصات المطلوبة.

مطلوب الالتزام بجميع لوائح القبول بالجامعة.

يجب أن تكون الحالة الصحية والبدنية لمقدم الطلب في مجالات العلوم الصحية ومناسبة للتخصصات البدنية.

ألا يفصل المتقدم من جامعة سعودية.

وعدم التقيد بالدراسة في جامعة أخرى.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة اعلاه حول التعرف على معدل القبول في تخصص التصميم الداخلي جامعة الأميرة نورة ، و شروط القبول بجامعة الأميرة نورة 1444 .