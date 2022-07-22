معدل القبول في جامعة أم القرى 1444 طب ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على معدل القبول في جامعة أم القرى لدراسة الطب ، كونها من الجامعات المميزة داخل المملكة العربية السعودية كون معدل القبول يتم نشره حسب العلامات المتعلقة بالطلاب لكل عام ، و وذلك للإلتحاق بالجامعة وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب وعليه يتم اعلان نسب معدل القبول في جامعة أم القرى لدراسة الطب 1444 ، تابعوا معنا .

معلومات عن جامعة أم القرى

جامعة أم القرى من أقدم الجامعات الحكومية التي تأسست في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية خلال عام 1950 م الموافق 1369 هـ. في كل من التخصصات العلمية علوم الشريعة والتربية والدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى التخصصات العلمية والتطبيقية الحديثة، بمعنى أن مجالاتها متعددة ومتعددة ومتنوعة. مما يجعلها رغبة صافية لكثير من الطلاب.

معدل القبول بجامعة أم القرى 1444 طب

نرفق من خلال النقاط التالية معدلات القبول للسنة التحضيرية المسار الطبي بجامعة أم القرى على النحو التالي

أن تكون نسبة المتقدمين في الثانوية العامة أكثر من 90٪.

في علم الأحياء والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية، يجب أن تكون علامات المتقدم أكثر من 90٪.

تكون نسبة الطالب المتقدم للحصول على شهادة الثانوية العامة للعام الحالي أو العام السابق كحد أقصى على النحو التالي الثانوية العامة (الفرع العلمي) 50٪. القدرات العامة (30٪). اختبار تحصيلي 20٪.



معدل القبول بجامعة أم القرى 1444

وتجدر الإشارة إلى أن معدلات القبول في جامعة أم القرى تختلف باختلاف التخصص الذي التحق به الطالب، ونوضح من خلال النقاط التالية معدلات القبول للسنوات الإعدادية الأولى للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات كما هو موضح في الصورة التالية

النسبة المرجحة للمسار الهندسي والحاسوب

النسب المرجحة في مسار الهندسة والحاسوب للسنة التحضيرية هي كالتالي

الثانوية العامة (الفرع العلمي) 50٪.

السعة العامة 30٪.

اختبار تحصيلي 20٪.

النسبة المرجحة للمسار الإداري

وترفق النسب المرجحة للمسار الإداري للسنة التحضيرية على النحو التالي

الثانوية العامة (علمي / إداري) 60٪.

السعة العامة 40٪.

النسبة المرجحة للقبول في الأقسام النظرية

كانت النسبة المرجحة للأقسام النظرية لكل من الطلاب والطالبات كما يلي

معدل القبول للطالبات الثانوية العامة 60٪. القدرة العامة 20٪. اختبار تحصيلي 20٪.

معدل القبول للطلاب الثانوية العامة 60٪. السعة العامة 40٪.



النسبة المرجحة للقبول في قسم اللغة الإنجليزية

من حيث النسب المرجحة في قسم اللغة الإنجليزية للطلاب والطالبات نوضحها على النحو التالي

معدلات القبول للطالبات نسبة الثانوية العامة 40٪. إجادة اللغة الإنجليزية 40٪. القدرة العامة 10٪. اختبار تحصيلي 10٪.



معدلات القبول للطلاب نسبة الثانوية العامة 40٪. إجادة اللغة الإنجليزية 40٪. القدرة العامة 20٪.



النسبة المرجحة للأقسام العلمية

أما ما يتعلق بالنسب المرجحة للأقسام العلمية فقد جاء على النحو التالي

الثانوية العامة (الفرع العلمي) 50٪. السعة العامة 30٪. اختبار تحصيلي 20٪.



خطوات حساب النسبة الموزونة جامعة أم القرى 1444

وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب والطالبات يهتمون بشكل كبير بحساب النسبة والنسبة المرجحة والتعرف عليها في جامعة القرى. لذلك عملت الجهات المعنية في الجامعة على إطلاق مجموعة من الخطوات التي تمكن الطلاب من حساب النسبة بسهولة، وهي

اذهب إلى موقع جامعة أم القرى لحساب النسبة المرجحة من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

كتابة متوسط ​​المدرسة الثانوية.

أضف درجة القدرة العامة.

أدخل درجة اختبار التحصيل.

ة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها.

التأكد من الالتزام بالمعيار الذي تضعه الجامعة.

النقر فوق احسب.

ستظهر النسبة المطلوبة مباشرة للطالب.

شروط القبول بجامعة أم القرى 1444

صرحت جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية بضرورة استيفاء مجموعة من الشروط لكل من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة. ويرفق أبرز هذه الشروط على النحو التالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة وخارجها.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة لمدة أقصاها خمس سنوات. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة لمدة أقصاها سنتان للتخصصات الطبية ومسار التمريض.

ألا يزيد عمر الطالب أو الطالبة عن خمسة وعشرين سنة.

اجتياز جميع اختبارات القبول المطلوبة، والتي تتوافق تمامًا مع شروط ومتطلبات كل تخصص.

في حالة طلب الأقسام والكليات للمقابلات الشخصية، من الضروري العمل على توفرها.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، أي لم يسبق له مثيل، وطرد الطالب من جامعة أخرى لأسباب تأديبية أو أكاديمية.

أن يكون الطالب حاصل على الجنسية السعودية، أو أن يكون من أب وأم سعوديين.

يجب أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

دليل القبول بجامعة أم القرى pdf

من أبرز المزايا التي تتمتع بها جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية أنها تزود جميع الطلاب والطالبات بدليل القبول بالجامعة، والذي من خلاله يمكن للمتقدم التعرف على الجامعة أكثر بالإضافة إلى الوصول إلى معرفة معدلات القبول وأهم المعلومات التي يطلبها المتقدم في الجامعة. يوضح الدليل كل ما يتعلق بالنسب المرجحة والمسارات العلمية المختلفة بما في ذلك نظام القبول بالجامعة، ويمكن لجميع الراغبين التعرف على أدلة المقولة من خلال زيارة الرابط التالي “” مباشرة.

رابط موقع جامعة أم القرى

تمتلك جامعة أم القرى موقعًا إلكترونيًا يشرح العديد من الأخبار والبيانات الجديدة التي أعلنت عنها الجامعة. الموقع ذو أهمية كبيرة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة أو الذين سبق لهم الالتحاق بها. تعمل الجهات المسؤولة في الموقع على نشر مواعيد التسجيل في الجامعة بالإضافة إلى نشر أهم الإنجازات التي وصلت إليها والتي ما زالت تسعى لتحقيقها حتى الآن، ويمكنك زيارة موقع الجامعة “” مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على معدل القبول في جامعة أم القرى لدراسة الطب 1444 ، و دليل القبول بجامعة أم القرى pdf ، و شروط القبول بجامعة أم القرى 1444 ، و خطوات حساب النسبة الموزونة جامعة أم القرى 1444.