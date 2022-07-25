معدل القبول في جامعة الطائف 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على معدل التسجيل و القبولفي جامعة الطائف 1444 ، كونها من الجامعات العريقة داخل المملكة العربية السعودية كون انه خلال أيام سيوضح معدل القبول يتم نشرها حسب العلامات المتعلقة بالطلاب لكل عام ، و وذلك للإلتحاق بالجامعة وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب وعليه يتم اعلانمعدل القبول في جامعة الطائف 1444 ، تابعوا معنا .

جامعة الطائف

جامعة الطائف هي إحدى الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، تقع في منطقة الطائف وقد كانت بداية إنشاءها ببناء كلية التربية في المنطقة الذي يعتبر اللبنة الأساس التي انطلقت منها الجامعة، ليتم بعد ذلك في عام( 1402هــ )بضم كلية التربية تلك إلى جامعة أم القرى التي تقع في مدينة مكّة المكرّمة، فهي تعد واحدة من أشهر وأهم الجامعات الحكومية في المملكة، وتمَّ افتتاح الكلية فعليًا للدراسة في عام (1401-1402) هجرية، يقع المقر الرئيسي للجامعة في شمال مدينة الطائف في منطقة تسمّى (الحوية) على طريق مطار الطائف، ومن الجدير بالذكر أنّ عدد الطلاب الملتحقين بها في بدايتها كان قد ( 85 طالب و180 طالبة)، توزَّع هؤلاء الطلاب على تخصَّصات الكلية المختلفة وهي قسم الدراسات الإسلامية، وقسم الرياضيات، وقسم اللغة العربية، وقسم الأحياء، وقسم العلوم التربوية، وقسم اللغات الأجنبية.

وقد كانت المرحلة الثانية في عام 1419 هجرية حيث تمَّ القيام بإنشاء كلية العلوم في الطائف بموجب أمر ملكي، وقد ضمَّت هذه الكلية الجديدة التخصصات الآتية الرياضيات، الفيزياء، الأحياء، الحاسب الآلي، وبعدها بفترة زمنية قصيرة تمَّ إصدار قرار ملكي جديد يقضي بإضافة قصر الملك سعود لفرع الجامعة في الطائف، حيث تبلغ مساحة هذا القصر (380 ألف متر مربع)، فأصبحت بعد ذلك الجامعة مستقلة باسم جامعة الطائف، ليقوم بعد ذلك سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حجر الأساس في المدينة الجامعية في الطائف.

تخصصات جامعة الطائف 1444

أتاحت جامعة الطائف للطلاب والطالبات عدد مهم جدا من التخصصات التي تلبّي حاجة سوق العمل، عن الكليات الآتية

تخصصات كلية الطب وتشمل على كل من التخصصات الآتية تخصص الطب. تخصص الجراحة.

تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية حيث ترعى الكلية المجالات العلمية الآتية علاج طبيعي. العلوم الإشعاعية. علوم المختبرات الإكلينيكية. التمريض العام.

تخصصات كلية الصيدلة يتم تأهيل الطلاب والطالبات في مجال دكتور صيدلة.

تخصصات كلية الهندسة أتاحت كلية الهندسة عدد مهم من التخصصات الهندسية، وهي الهندسة الكهربائية. الهندسة الميكانيكية. الهندسة المعمارية. الهندسة الصناعية. الهندسة المدنية.

تخصصات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات وتشمل على التخصصات العلمية الآتية هندسة الحاسب. تقنية المعلومات. علوم الحاسب.

تخصصات كلية العلوم أتاحت المجال للطالب وفق البرامج الآتية أحياء عامة ويشمل التخصص على دراسة كل من (أحياء دقيقة، أحياء نبات، أحياء حيوان). الرياضيات. الكيمياء. الفيزياء. علوم الغذاء والتغذية. التقنية الحيوية.

تخصصات كلية الآداب وتشمل على عدد مهم ن التخصصات الأدبية، وهي اللغة العربية. علم النفس. اللغة الإنجليزية. الاعلام وعلوم الاتصال.

تخصصات كلية التربية وتستقطب الطلاب والطالبات في كل من المجالات الآتية علوم الرياضة. الطفولة المبكرة.

تخصصات كلية إدارة الأعمال أتاحت المجال للقبول في كل من البرامج للآتية إدارة أعمال. نظم المعلومات الإدارية. التسويق. المحاسبة. علوم الاقتصاد.

تخصصات كلية الشريعة والأنظمة وتشمل على عدد من التخصصات الإسلامية، وهي الأنظمة. القراءات. الدراسات الإسلامية. تخصص علوم القرآن.

تخصصات كلية التصاميم والفنون التطبيقية وقد اتاحت للطالبة السعودية عدد من التخصصات المهمة، على النحو الآتي تصميم الأزياء والنسيج. تخصص تصميم جرافيكي. تخصص الفنون الذي يسمح للقبول فيه للطلاب والطالبات.

تخصصات كلية الدراسات التطبيقية وتحتوي على عدد من البرامج لشهادات الدبلوم، وهي دبلوم صيانة الحاسب الآلي. دبلوم تقنية البرمجة. دبلوم تقنية وأمن المعلومات والشبكات. دبلوم فن التسويق. دبلوم في السكرتارية وإدارة المكاتب.

تخصصات الكلية الجامعية بتربة يتوزع الطلاب في تلك الكلية على التخصصات العلمية الآتية تخصص الرياضيات. الكيمياء. الفيزياء. الاحياء. دراسات إسلامية. اللغة العربية. اللغة الإنجليزية. علوم الحاسب. الطفولة المبكرة. تصميم الأزياء والنسيج. علوم المختبرات الإكلينيكية. علوم الغذاء والتغذية. دبلوم تقنية البرمجة. الوظائف الحكومية البرمجية. شركات البرمجيات. بناء قواعد البيانات وإدارتها. شركات صيانة الحاسب. دبلوم السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب. القيام بأعمال ومهام السكرتارية في القطاع الحكومي والخاص مساعد إداري. منسق موارد بشرية. إداري سجلات. دبلوم التسويق.

تخصصات الكلية الجامعية برنية يتم قبول الطلاب في البرامج والمجالات الآتية أدارة اعمال. المحاسبة. الفيزياء. علوم الحاسب. الدراسات الإسلامية. اللغة العربية. اللغة الإنجليزية. الرياضيات. الطفولة المبكرة. التسويق. الكيمياء. علوم الغذاء والتغذية. دبلوم تقنية البرمجة. الوظائف الحكومية البرمجية. شركات البرمجيات. بناء قواعد البيانات وإدارتها. شركات صيانة الحاسب. دبلوم التسويق. الإعلانات. إدارة التجارية. خدمة العملاء في القطاع الحكومي والخاص. العلاقات العامة. دبلوم السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب.

تخصصات الكلية الجامعية بالخرمة ويتم قبول الطلاب في عدد مهم من التخصصات العلمية، وهي تتوزع كالآتي الاحياء. الرياضيات. الفيزياء. الكيمياء. علوم الحاسب. الدراسات الإسلامية. الطفولة المبكرة. اللغة العربية. اللغة الإنجليزية. تصميم الأزياء والنسيج. علوم الغذاء والتغذية. دبلوم تقنية البرمجة. دبلوم السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب. مساعد إداري. منسق موارد بشرية. إداري سجلات. دبلوم التسويق.



نسب القبول في جامعة الطائف 1444

إنّ نسب القبول لعام 1444 لم يتم الإعلان عنها حتّى الآن، بينما كانت النسب عن العام الماضي على الشكل الآتي

نسب القبول في المقر الرئيسي في الطائف

تم اعتماد نسب محددة للقبول، وكانت وفق الأرقام الآتية

الطب والجراحة 92.75 الصيدلة 88.18 التمريض العام 84.53 علوم الأشعة 84.47 الأنظمة 84.39 علوم الرياضة 84.16 الهندسة الصناعية 82.98 العلاج الطبيعي 82.82 علوم المختبرات الإكلينيكية 82.73 الهندسة الميكانيكية 81.49 الهندسة الكهربائية 81.24 الهندسة المعمارية 81.06 علم النفس 80.82 الهندسة المدنية 80.66 نظم المعلومات الإدارية 80.23 الإعلام وعلوم الاتصال 79.68 هندسة الحاسب 78.96 إدارة الأعمال 78.95 الشريعة 78.83 علوم الحاسب 76.29 المحاسبة 75.71 التسويق 75.70 تقنية المعلومات 75.66 علوم الغذاء والتغذية 75.62 الفنون 75.12 الدراسات الإسلامية 74.39 القرآن وعلومه 73.58 اللغة العربية 73.50 التصميم الداخلي 73.12 قسم الاقتصاد 72.04 اللغة الإنجليزية 72 الأحياء تخصص أحياء عامة 71.92 القراءات 71.84 الأحياء تخصص أحياء دقيقة 71.40 التقنية الحيوية 70.95 الأحياء تخصص أحياء حيوان 70.07 الرياضيات والإحصاء- شعبة الرياضيات 70.06 الأحياء تخصص أحياء نبات 70.04 الكيمياء 70.03 الفيزياء 70

نسب القبول في المقر الرئيس بالطائف/بنات

يتم القبول في المقر الرئيسي للطالبات وفق النسب الموزونة الآتية عن كل تخصص

المجال العلمي/ أدنى نسبة قبول/ الطب والجراحة 91.60 علوم الرياضة 91.27 علم النفس 89 الأنظمة 87.36 الصيدلة 86.53 علوم الأشعة 86.25 نظم المعلومات الإدارية 85.98 الإعلام وعلوم الاتصال 85.79 علوم المختبرات الإكلينيكية 84.59 التمريض العام 83.95 العلاج الطبيعي 83.92 الهندسة المعمارية 83.84 الهندسة الصناعية 83.77 إدارة الأعمال 83.71 علوم الغذاء والتغذية 82.30 الطفولة المبكرة 82.30 التسويق 81.50 الفنون 80.53 تصميم الأزياء والنسيج 80.40 هندسة الحاسب 79.66 الشريعة 78.89 التصميم الداخلي 78.42 المحاسبة 78.40 اللغة العربية 78.28 اللغة الانجليزية 70.52 الدراسات الإسلامية 78.14 القرآن وعلومه 77.71 الأحياء تخصص أحياء دقيقة 77.01 التصميم الجرافيكي 76.88 علوم الحاسب 76.81 التقنية الحيوية 76.61 تقنية المعلومات 76.40 الأحياء تخصص أحياء عامة 75.38 قسم الاقتصاد 73.16 الأحياء تخصص أحياء حيوان 73.15 الأحياء تخصص أحياء نبات 72.90 القراءات 72.32 الكيمياء 71.53 الفيزياء 70.93 الرياضيات والإحصاء – شعبة الرياضيات 70.74

نسب القبول في الكلية الجامعي في الخرمة/طلاب

تم اعتماد النسب الموزونة الآتية لقبول الطلاب الذكور، كما هي موضحة بالجدول الآتي

المجال العلمي/ أدنى نسبة قبول/ علوم الحاسب 74.08 اللغة العربية 72.78 اللغة الإنجليزية 70.58 الدراسات الإسلامية 70.27 الإحياء 70.25 الرياضيات 70.21 الفيزياء 70.16 الكيمياء 70.13

نسب قبول كلية الخرمة/بنات

يتم قبول الطالبات البنات في كلية الخرمة وفق النسب الآتية

المجال العلمي أدنى نسبة قبول/ اللغة الإنجليزية 83.68 الطفولة المبكرة 80.10 علوم الحاسب 74.31 تصميم الأزياء والنسيج 72.72 الدراسات الإسلامية 72.47 اللغة العربية 71.29 علوم الغذاء والتغذية 70.27 الإحياء 70.24 الكيمياء 70.21 الفيزياء 70.22 الرياضيات 70.11

نسب القبول في كلية رنية/طلاب

تمَّ اعتماد نسب القبول الآتية للطلاب

المجال العلمي/ أدنى نسبة قبول/ اللغة العربية 78.92 علوم الحاسب 76.51 الكيمياء 71.64 المحاسبة 71.48 اللغة الإنجليزية 71.17 الدراسات الإسلامية 70.65 إدارة الأعمال 70.13 الفيزياء 70 الرياضيات 70 علوم الغذاء والتغذية 70

نسب القبول في كلية رنية/بنات

يتم قبول الطالبات في كليَّة رنية وفق النسب المحددة الآتية

المجال العلمي/ أدنى نسبة قبول/ الطفولة المبكرة 82.33 إدارة الأعمال 81.51 اللغة الإنجليزية 78.32 علوم الحاسب 75.02 التسويق 74.97 الدراسات الإسلامية 73.81 المحاسبة 71.37 علوم الغذاء والتغذية 70.50 اللغة العربية 70.01 الكيمياء 70 الفيزياء 70 الرياضيات 70

نسب القبول في كلية تربه

يتم قبول الطلاب في المدينة الجامعية في تربة وفق النسب المحدّدة الآتية

المجال العلمي/ أدنى نسبة قبول/ اللغة الإنجليزية 81.06 علوم المختبرات الإكلينيكية 73.51 علوم الحاسب 72.24 الدراسات الإسلامية 70.17 اللغة العربية 70.06 علوم الغذاء والتغذية 70 الفيزياء 70 الأحياء 70 الكيمياء 70 الرياضيات 70

نسب القبول في كلية تربه للطالبات

يتم قبول الطالبات في المدينة الجامعية في تربه وفق النسب المحدَّدة الآتية

المجال العلمي/ أدنى نسبه قبول/ الطفولة المبكرة 80.09 اللغة الإنجليزية 79.15 علوم المختبرات الإكلينيكية 77.57 علوم الغذاء والتغذية 74.60 علوم الحاسب 71.10 تصميم الأزياء والنسيج 70.58 الدراسات الإسلامية 70.47 اللغة العربية 70.34 الأحياء 70 الرياضيات 70 الكيمياء 70 الفيزياء 70

نسب القبول في دبلوم المقر الرئيسي في الطائف

تمّ اعتماد نسب القبول الآتية، لاستقبال طلبات الطلاب في الطائف

المجال العلمي/ أدنى نسبة قبول لكل من/ للذكور للإناث التسويق 70.10 74.01 السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب 69.25 74.74 تقنية وأمن الشبكات 66.35 66.74 صيانة الحاسب 65.83 60.73 تقنية البرمجة 65.45 60.16

نسب القبول في كلية الخرمة

يتم القبول في برامج الدبلوم وفق النسب الآتية

المجال العلمي/ أدنى نسبة قبول لكل من/ ذكور إناث تقنية البرمجة 61.08 66.64 السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب 60.70 62.20 التسويق 60.44 63.96

نسب القبول في كلية رنية شهادة دبلوم

تم اعتماد نسب القبول الآتية، وفق الآتي

المجال العلمي/ أدنى نسبة قبول لكل من/ ذكور إناث التسويق 65.95 60.07 السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب 63.42 61.05

نسب القبول في كليه تربه/ شهادة دبلوم

يتم قبول الطلاب في برنامج الدبلوم، وفق النسب الآتية

المجال العلمي/ أدنى نسبة قبول لكل من/ ذكور إناث التسويق 65.95 60.67 السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب 63.42 61.41

حساب النسب الموزونة في جامعة الطائف 1444

أتاحت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة رابط رسمي يمكن للطلاب الدخول إليه “” واتباع الخطوات الآتية

تحديد المسار من ضمن المسارات الموجودة في الجامعة والتي هي الطب – الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية – الهندسة – الحاسبات وتقنية المعلومات. الدراسات التطبيقية نظري. الدراسات التطبيقية علمي. التخصصات النظرية والإنسانية. العلوم – المحاسبة – الاقتصاد – التصميم الداخلي والجرافيكي.

كتابة الدرجة التي حصل عليها الطالب في الثانوية العامة.

تحديد درجة القدرات.

إدخال درجة الاختبار التحصيلي.

الضغط على حساب النسبة الموزونة.

بعدها يتم حساب النسبة التي حصل عليها الطالب حسب (موزونة جامعة الطائف).

شروط القبول في جامعة الطائف 1444

تشترط عمادة القبول حزمة من الشروط على الطلاب لقبول طلباتهم، وقد كانت على الشكل الآتي

يشترط أن يحمل الطالب الجنسية السعودية. أو أن يكون من أم سعودية.

يشترط أن يكون المتقدّم حاصل على شهادة الثانوية العامة. ويشترط أن تكون مصدقة في حالك كانت من خارج المملكة.

يشترط على الطالب ألا يكون متقدّما لجامعة أخرى.

يشترط عليه القبول لأول مرة في جامعة الطائف.

يشترط ألا تقل النسبة الموزونة أو المكافئ للطالب عن 70%.

المرور من الامتحانات التي تقدمها الجامعة في التخصّصات المختلفة.

تاريخ إصدار شهادة الثانوية العامة لا يتخطى خمس سنوات.

يجب إجراء الاختبارات الآتية كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) والحصول على درجة 47.

الاحتفاظ برقم الطلب بعد التقديم.

تخصصات الماجستير في جامعة الطائف 1444

تمنح جامعة الطائف شهادة الماجستير وفق البرامج الدّراسية الآتية، وهي

كلية العلوم تطبيقات الرياضيات الحاسوبية. التحليل الإحصائي للبيانات. الضوئيات الصناعية. البصمة الوراثية والأدلة الجنائية. الكيمياء المستدامة.

كلية إدارة الأعمال إدارة الإعمال التنفيذي.

كلية العلوم الطبية التطبيقية ماجستير تمريض الطوارئ والكوارث. ماجستير في علوم مختبرات اكلينيكية (التشخيص الجزيئي). ماجستير في العلاج الطبيعي للجهاز العضلي الهيكلي.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات ماجستير الأمن السيبراني. ماجستير علم البيانات.

كلية الشريعة والأنظمة ماجستير القانون. ماجستير القراءات. ماجستير الدراسات القرآنية المعاصرة. ماجستير الفقه. ماجستير أصول الفقه.

كلية الآداب ماجستير الترجمة. ماجستير الإرشاد النفسي. ماجستير القياس والتقويم.

كلية التربية ماجستير تقنيات التعليم. ماجستير التربية الخاصة. ماجستير القيادة التربوية. ماجستير السياسات التعليمية. ماجستير المناهج وطرق التدريس.

كلية الهندسة ماجستير هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.

مركز اللغة الإنجليزية ماجستير تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.



مواعيد التسجيل والقبول جامعة الطائف 1444

تمَّ الإعلان عن موعد قبول طلبات التسجيل في جامعة الطائف وفق الآتي

بداية الموعد يبدأ التسجيل من يوم الأحد 24 يوليو تموز 2022 الموافق 25 ذي الحجة 1443.

نهاية الموعد ينتهي التسجيل يوم الخميس 28 يوليو تموز 2022 الموافق 29 ذو الحجة 1443، أي يستمر التسجيل لمدة 12 يوم يستطيع فيهم الطالب تسجيل بياناته إلكترونيًا على موقع الجامعة.

رابط بوابة القبول جامعة الطائف tu.edu.sa

يمكن للطلاب الراغبين في التسجيل بأي من الكليات التابعة لجامعة الطائف الدخول “” وهو الموقع الرسمي لنافذة القبول التي يمكن للطالب من خلالها التعرف بالتخصّصات المُتاحة، وتقديم طلب التسجيل بعد استيفاء شروط ونسب ومعايير القبول.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على معدل القبول في جامعة الطائف 1444 ، و رابط بوابة القبول جامعة الطائف tu.edu.sa ، و مواعيد التسجيل والقبول جامعة الطائف 1444 ، و تخصصات الماجستير في جامعة الطائف 1444 .