معدل القبول في كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1444 ، دائماً ما يتم البحث من قبل الطلاب و الطالبات حول المعدلات التي تمكنهم من دخول الجامعات والكليات وخاصة من قبل الطلاب الذي انهون المرحلة الثانوية ، حيث تعتمد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كغيرها من الجامعات السعودية على معدل الخاص بالقبول الذي يتم من خلاله تحديد النسبة اللازمة للالتحاق ببرامج الكلية وتخصصاتها الفرعية.

كلية الملك عبد العزيز العسكرية

وهي من الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر من أقدم الكليات العسكرية في المملكة ومنطقة الخليج. تأسست هذه الكلية في مهدها كمدرسة عسكرية في مدينة مكة المكرمة عام 1354 هـ، وحضرها طلاب حصلوا على شهادات أكاديمية مختلفة باستثناء الشهادة الابتدائية. في الوقت الحاضر، تستقبل الكلية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، ومدة الدراسة تصل إلى ثلاث سنوات.

معدل القبول بكلية الملك عبد العزيز العسكرية

معدل القبول في كلية الملك عبد العزيز العسكرية 80٪. حيث يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكلية أن يكون لديهم نسبة في الشهادة الثانوية السعودية لا تقل عن هذه النسبة، ومن المهم أيضًا ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا، ولا يزيد عن 22 عامًا، بالإضافة إلى التوافر من الشروط الأخرى التي نتعرف عليها في الفقرة التالية.

شروط القبول لكلية الملك عبد العزيز الحربية 1444

يشترط للتسجيل والتقديم في كلية الملك عبد العزيز العسكرية، الشروط التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن لا يزيد عمر الطالب عن 22 سنة ولا يقل عن 17 سنة.

يُستثنى من شرط سن الأطباء ؛ ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

يجب أن تكون النسبة في المدرسة الثانوية 80٪ على الأقل.

يجب أن يتمتع المتقدم باللياقة البدنية والسلامة الطبية.

ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.

يجب ألا تكون هناك إدانة جنائية سابقة لمقدم الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم لكلية الملك عبد العزيز العسكرية

تم الإعلان عن جميع الأوراق المطلوبة للقبول في كلية الملك عبد العزيز العسكرية على النحو التالي

شهادة اختبار الإنجاز.

شهادة اختبارات الكفاءة واللياقة البدنية.

نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له الطالب.

احضر نسخة من شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

إحضار صورة من البطاقة العائلية بشرط أن يضاف إليها مقدم الطلب.

إحضار الشهادة المعادلة لشهادة الثانوية العامة، إذا كان المتقدم سعوديًا حاصل على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم السعودية.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم ما يثبت اجتياز اختبار القدرات العامة.

طريقة التقديم في كلية الملك عبد العزيز العسكرية

يمكن للطلاب التسجيل في كلية الملك عبد العزيز العسكرية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لكلية الملك عبد العزيز العسكرية ”“.

انقر لتقديم طلب جديد للكلية.

أدخل البيانات الأساسية.

التأكد من دقة ووضوح البيانات الشخصية.

إدخال بيانات والد ووالدة مقدم الطلب.

إرفاق المستندات الشخصية بواسطة الماسح الضوئي.

اقرأ الشروط والأحكام، ثم وافق عليها.

انقر على أيقونة الإرسال.

تعلن نتائج المرشحين المقبولين في الصحف الرسمية.

ما هو راتب كلية الملك عبد العزيز بعد التخرج

بعد التخرج من كلية الملك عبد العزيز العسكرية يتقاضى الخريجون رواتب تقديرية تتراوح بين 12000 و 13500 ريال سعودي بعد حصولهم على رتبة ملازم أول. يتلقى الموظفون أيضًا مكافآت وبدلات وحوافز قد تختلف وفقًا لمكان الخدمة العسكرية للموظف.

كلية الملك عبد العزيز الحربية

تضم كلية الملك عبد العزيز العسكرية في المملكة العربية السعودية العديد من التخصصات المدنية والعسكرية والأكاديمية. حتى يتمكن الطلاب من دخول التخصص الذي يريدونه حسب الشروط المحددة لكل تخصص. في الفقرات التالية سوف نتعرف على.

التخصصات الأكاديمية كلية الملك عبد العزيز

تمتلك كلية الملك عبد العزيز العسكرية تخصصات أكاديمية متوفرة في جميع الكليات الأخرى، وهذه التخصصات هي كما يلي

التجارة الدولية والقانون الدولي.

وسائل الإعلام.

الطب البشري.

خدمة صحية.

التخصصات القانونية.

ترجمة.

هندسة.

الادارة.

الاختصاصات العسكرية كلية الملك عبد العزيز العسكرية

التخصصات العسكرية أساس الاختصاصات في كلية الملك عبد العزيز العسكرية. في هذه التخصصات، يدرس الطلاب علوم الحرب والقتال. في النقاط التالية سنتعرف على الاختصاصات العسكرية بكلية الملك عبد العزيز العسكرية

جناح تكتيكي.

جناح سيجنال.

جناح تدريب الفروسية.

جناح تدريب المشاة.

جناح قراءة الخرائط.

جناح السلاح.

جناح المهندسين.

جناح التربية البدنية.

جناح المعلومات.

التخصصات المدنية كلية الملك عبد العزيز العسكرية

كما تضم ​​كلية الملك عبد العزيز العسكرية بعض التخصصات المدنية التي نتعرف عليها في النقاط التالية

اللغات.

العلوم والرياضيات.

القرآن والثقافة الإسلامية.

العلوم الإدارية والعلوم الإنسانية.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على معدل القبول في كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1444 ، و التخصصات المدنية كلية الملك عبد العزيز العسكرية ، و ما هو راتب كلية الملك عبد العزيز بعد التخرج ، و طريقة التقديم في كلية الملك عبد العزيز العسكرية .