معدل القبول فِيْ كلية الحقوق جامعة الملك عبدالعزيز 2022 مع شروط القبول والمستندات المطلوبة

معدل القبول فِيْ كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز 2022 مع متطلبات القبول والمستندات المطلوبة تعد كلية القانون بجامعة الملك عبد العزيز من أهم الكليات التي تقبل كل عام عددًا كبيرًا من الطلاب للالتحاق بأحد التخصصات. من، لذلك من خلال هذا سوف نتحدث عن معدل القبول فِيْ كلية الحقوق و.

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك عبد العزيز هِيْ إحدى الجامعات الحكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. استطاعت الجامعة منذ إنشائها أن تبدأ مسارها التعليمي بهدف رفع المستوى التعليمي فِيْ المملكة. تأسست كجامعة خاصة حتى مجيء الملك فِيْصل بن عبد العزيز وتم اعتمادها رسميًا كجامعة عامة مجانية تضم عددًا من الكليات والتخصصات.

كلية الحقوق جامعة الملك عبد العزيز 1444

تضم كلية الحقوق عددًا من التخصصات المختلفة على النحو التالي

شهادة فِيْ القانون.

مساعد نظام تخصص.

ماجستير فِيْ القانون العام.

ماجستير فِيْ القانون الخاص.

معدل القبول فِيْ كلية القانون بجامعة الملك عبد العزيز

معدل القبول للقبول فِيْ كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز هُو 4.5 وما فوق، حيث يتم اختيار الطلاب وفقًا لنسبتهم المباشرة. الجدير بالذكر أن معدل القبول فِيْ كلية الحقوق يختلف من جامعة إلى أخرى بناءً على قوانين وأنظمة كل جامعة.

معدل القبول فِيْ كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز 1444

تبلغ نسبة القبول فِيْ كلية القانون بجامعة الملك عبد العزيز 80٪ وهِيْ أعلى نسبة مقارنة بالمدارس الأخرى داخل الجامعة، مع الأخذ فِيْ الاعتبار أن معدل القبول المرجح قد يختلف من سنة إلى أخرى بناءً على معدل الثانوية العامة وهُو 40٪ نسبة اختبار القدرات والأداء للقبول فِيْ كلية الحقوق 30٪.

شروط القبول فِيْ كلية القانون بجامعة الملك عبد العزيز 2022

للاشتراك فِيْ أحد تخصصات كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز، يجب أن تستوفِيْ مجموعة من الشروط، وهِيْ كالتالي

أن يكون الملتحق سعودي الجنسية أو من أب سعودي أو أم سعودية.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إذا كان الطالب يعمل، يجب عليه إرفاق موافقة صاحب العمل بالدراسة.

يشترط الحصول على درجة اختبار القدرات للذكور ودرجة اختبار القدرات والإنجاز للطالبات.

يشترط أن تكون البيانات المدخلة مطابقة للوثائق الأصلية المرفقة.

يشترط صلاحية درجات الكفاءة والإنجاز على النحو الذي يحدده مركز القياس الوطني بوزارة التربية والتعليم.

عدم إثبات فصل الطالب من الجامعة أو أي جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

مطلوب شهادة الثانوية العامة لا تتجاوز خمس سنوات.

يعفى الطالب الكفِيْف من اختبارات التقييم.

يُمنح الطالب فرصتين فقط للدخول.

المستندات المطلوبة للقبول فِيْ كلية الحقوق جامعة الملك عبد العزيز 2022

عند التسجيل فِيْ كلية القانون بجامعة الملك عبد العزيز، يجب إرفاق مجموعة من المستندات والمستندات على النحو التالي

سيتم التسجيل مع شهادة الثانوية الأصلية.

حيازة هُوية الطالب الوطنية.

من الضروري تحميل جواز سفر ملون مقاس (6 × 4) سم بخلفِيْة بيضاء.

وثيقة موافقة رسمية من جهة العمل فِيْ حال كان مقدم الطلب موظفاً.

تحميل شهادة الميلاد وبطاقة هُوية الأم إذا كانت الطالبة غير سعودية والأم سعودية.

فِيْ حالة انسحاب المتقدم من مؤسسة تعليمية أخرى، يجب عليه تقديم بيان معتمد يوضح أسباب الانسحاب.

إرفاق شهادة صحية لمقدم الطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تويتر كلية الحقوق جامعة الملك عبد العزيز

يمكنكَمْ متابعة الحساب الرسمي لكلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز عبر منصة تويتر “” حيث تشارك الكلية مع الطلاب أهم الأخبار والتعليمات واللوائح الجديدة التي وضعتها الكلية، مع إمكانية طرح مختلف الأسئلة والشكاوى بشكل مباشر. .

منتسب إلى كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز

يتم الدخول من خلال الرَابِطْ الرسمي لكلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز “” حيث يمكن الاطلاع على أهم المناصب والقضايا والإدارات الدنيوية بالمدرسة مع إمكانية التواصل المباشر معهم، حيث يتيح للطالب قراءة تعليمات التسجيل وتواريخ الطلبات والخطط الاستراتيجية الرئيسية للتخصصات.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن معدل قبول كلية القانون بجامعة الملك عبد العزيز 2022 مع متطلبات القبول والمستندات المطلوبة وما هِيْ أبرز التخصصات فِيْ كلية القانون، وأرفقنا رَابِطْ كلية القانون من خلال منصة Twitter.