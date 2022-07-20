معدل القدرات المطلوبة لدخول جامعة الملك فيصل ، لقد قامت الجامعات والكليات عبر المملكة العربية السعودية حول العمل على تحديد معدلات الخاصة بالقدرات للطلاب المراد التسجيل لهم في تلك الجامعات ، ومن ضمن الجامعات جامعة الملك فيصل التي تفتح أبواب التسجيل للطلاب الجدد كل عام، وذلك في إطار المعايير والضوابط التي يتم إتباعها عبر عمادة القبول والتسجيل ، تابعوا معنا .

جامعة الملك فيصل

جامعة الملك فيصل هي إحدى الجامعات الحكومية في المملكة، وهي قادرة على توفير التعليم الجامعي لطلابها، بالإضافة إلى الدراسات العليا في العديد من المجالات والعلوم المختلفة، وكذلك البحث العلمي. اختارت الجامعة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية لتكون موقعًا لتأسيسها، بالإضافة إلى أنه في الوقت الحالي تقع جامعة الملك فيصل في منطقة الهفوف بمحافظة الأحساء، ويلتحق بها الآلاف من الطلاب. في كل عام دراسي بهدف الدراسة في كلياتها المختلفة.

ما هي نسبة القدرات المطلوبة لدخول جامعة الملك فيصل

تضم جامعة الملك فيصل مجموعة من التخصصات والبرامج لمستويات البكالوريوس والدبلوم في كليات الجامعة المختلفة. كما تشترط كل كلية نسبة معينة في اختبار القدرات ليتم قبولها، وفيما يلي النسبة المئوية للقدرات المطلوبة لكل منها

كلية العلوم الزراعية والغذائية يجب أن يصل الطالب إلى 60٪ من إجمالي المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة بواقع 40٪ من المجموع الكلي لاختبار القدرات، بينما تحتاج الطالبات إلى حساب المعادلة المرجحة لهن لتصل إلى 50٪. من إجمالي المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة بنسبة 20٪ من مجموع درجات اختبار القدرات.

كلية الطب البيطري يجب أن يصل الطلاب والطالبات إلى 30٪ من المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة، مع حصولهم على 30٪ من علامة اختبار القدرات.

كلية الطب للطلاب والطالبات معًا يتم احتساب المعادلة الموزونة لتصل إلى 30٪ من المعدل التراكمي بالإضافة إلى 30٪ من علامة اختبار القدرات.

كلية إدارة الأعمال بالنسبة للطلاب والطالبات، يجب أن تكون نسبة المعادلة المرجحة 30٪ من المعدل التراكمي، بينما يتطلب اختبار القدرات 30٪.

كلية الآداب يحتاج الطالب إلى نسبة معادلة مرجحة 60٪ من شهادة الثانوية العامة التراكمية، و 40٪ من اختبار القدرات، وكذلك للطالبات 50٪ من المعادلة المرجحة من المعدل التراكمي بنسبة 20٪ من الكفاءة. اختبار.

كلية الصيدلة الإكلينيكية لكل من الطلاب والطالبات 30٪ من المعادلة المتوازنة و 30٪ من اختبار القدرات.

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات يحتاج الطلاب والطالبات إلى 30٪ من المعادلة المتوازنة و 30٪ من اختبار القدرات.

كلية العلوم يشترط الطلاب والطالبات 30٪ من المعادلة المتوازنة، و 30٪ من اختبار القدرات.

كلية الهندسة للطلاب والطالبات 30٪ من المعادلة المتوازنة للمرحلة الثانوية و 30٪ من علامة اختبار القدرات.

كلية القانون الطلاب 60٪ من المعدل التراكمي و 40٪ من اختبار القدرات، بينما للطالبات 50٪ من المعدل التراكمي و 20٪ من اختبار القدرات.

شروط القبول بجامعة الملك فيصل 1444

تضم جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية العديد من الكليات المختلفة، ولكل كلية شروطها الخاصة التي يجب أن يستوفيها الطلاب ليتم قبولهم، ومنها ما يلي

كلية العلوم الزراعية والغذائية

وضعت هذه الكلية الشروط التالية

أن يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة من قسم العلوم الطبيعية بدرجة لا تقل عن 75٪ للذكور ولا تقل عن 80٪ للطالبات.

حضور اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم للطلاب والطالبات.

تحصل الطالبة على نسبة مرجحة 70٪ فأكثر لإدخال المقارنة عند القبول، بينما تحصل الطالبات على نسبة مرجحة 75٪ فأكثر لدخول المقارنة على القبول.

كلية الطب البيطري

تشترط كلية الطب البيطري توافر الشروط التالية

يحصل الطالبات على 75٪ من قسم العلوم الطبيعية في الثانوية العامة، و 85٪ كحد أدنى للطالبات.

حضور اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم للطلاب والطالبات.

يشترط حصول الطالبة على نسبة مرجحة لا تقل عن 75٪ لدخول المقارنة على القبول، أما الطالبات فيتطلب نسبة مرجحة لا تقل عن 85٪ لدخول المفاضلة على القبول.

الطلاب والطالبات في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

يتخطى الطلاب والطالبات المقابلة الشخصية إلى جانب اللياقة المهنية.

كلية الطب

لدخول كلية الطب يشترط على الطالب التقديم وفق الشروط التالية

يجب الحصول على 90٪ على الأقل من شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم الطبيعية للطلاب والطالبات.

إجراء اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم للطلاب والطالبات.

وتقتصر المفاضلة في القبول على خريجي هذا العام والعام السابق له مع الأولوية في القبول لهذا العام، وعند وجود مقاعد شاغرة يبدأ قبول خريجي العام السابق.

تحصل الطالبة على معدل مرجح لا يقل عن 80٪ لدخول الاختبار الكتابي للكليات الصحية، بينما تشترط الطالبات معدل مرجح 85٪.

التقدم في اختبار إجادة اللغة الإنجليزية للطلاب والطالبات.

يشترط اجتياز فحص اللياقة الطبية المهنية، وكذلك المقابلة الشخصية.

كلية إدارة الأعمال

تشمل متطلبات كلية إدارة الأعمال ما يلي

يشترط في الطالبة الحصول على شهادة الثانوية العامة بدرجة لا تقل عن 80٪ من قسم العلوم الطبيعية، وبالنسبة للطالبات تكون النسبة 85٪.

يحضر طلاب وطالبات اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.

الحصول على نسبة مرجحة 80٪ للدخول في عملية الاختيار للقبول.

يجلسون في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

كلية الآداب

يجب استيفاء الشروط التالية للقبول في كلية الآداب

أن تحصل الطالبة على 75٪ من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتحصل الطالبات على 80٪ على الأقل.

يحضر طلاب وطالبات اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.

الطلاب الحاصلين على نسبة مرجحة 70٪ فأكثر لإدخال المقارنة للقبول، والطالبات يحصلن على نسبة مرجحة 75٪.

يجب على الطلاب الذين يتقدمون للقبول في كلية الآداب في الإعلام أو تخصص اللغة الإنجليزية أن يعلموا أن إدارة الكلية تعمل على إجراء امتحانات كتابية، بالإضافة إلى مقابلة شخصية بعد التسجيل للقبول. تخصصات الفنون.

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

يجب على الطلاب استيفاء الشروط التالية للتسجيل في كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

يشترط حصول الطالب على 80٪ من شهادة الثانوية العامة في قسم العلوم الطبيعية ولا تقل نسبة الطالبات عن 85٪.

طلاب وطالبات إجراء اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.

أن يصل الطلاب والطالبات إلى نسبة مرجحة 80٪ فأكثر للدخول في مقارنة القبول.

اجلس في اختبار إجادة اللغة الإنجليزية لجميع الطلاب.

كلية العلوم

أوضحت كلية العلوم الشروط التالية للتسجيل

أن لا تقل نسبة الطلاب في قسم العلوم الطبيعية عن 75٪ بالإضافة إلى 80٪ للطالبات.

حضور اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم لجميع الطلاب.

يحصل الطلاب على 75٪ من النسبة المرجحة للدخول في المقارنة على القبول، وتحصل الطالبات على نسبة مرجحة 80٪.

إجراء اختبار إجادة اللغة الإنجليزية لجميع الطلاب.

شروط القبول في جامعة الملك فيصل عن بعد

عملت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك فيصل بالمملكة على وضع الشروط الأساسية للقبول في الجامعة عن بعد، وهذه الشروط على النحو التالي

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو أن تكون والدته سعودية.

أن يكون الطالب مسجلاً أكاديمياً بشرط أن يكون هذا التسجيل سارياً في جامعة الملك فيصل أو غيرها من الجامعات السعودية.

أن يكون الطالب قادراً على تخطي الاختبارات والمقابلات الشخصية التي يحددها مجلس الجامعة.

التأكد من أن الطالب لائق طبياً حسب وثيقة الكليات الطبية.

دليل القبول بجامعة الملك فيصل PDF

تقدم جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية دليلاً شاملاً يعرض الشروط اللازمة للقبول في الجامعة، بالإضافة إلى معدلات القبول في الكليات والتخصصات المختلفة، بحيث يمكن للطلاب الاطلاع على هذا الدليل الخاص بجامعة الملك فيصل من خلال ملف PDF. “”

إجراءات التسجيل في جامعة الملك فيصل

يعتمد التسجيل في جامعة كينغز بالمملكة على الإجراءات التي تحددها إدارة الجامعة وهي كالتالي

الدخول إلى بوابة القبول الإلكتروني بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية عبر الرابط “”.

انظر تعليمات القبول في جامعة الملك فيصل.

الخطوة التالية هي إدخال رمز القبول، ثم كتابة رقم السجل المدني، وهو اسم الطالب، ورقم الهاتف المحمول، وكلمة المرور.

يجب على الطالب تعبئة البيانات الشخصية وتحديد رغباته بالكامل.

يتم القبول بالجامعة إلكترونياً بنظام ترقية القبول ليشمل الأفضل من جميع الدفعات حسب النسبة المرجحة لكل دفعة.

تخصصات جامعة الملك فيصل

تضم جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية العديد من التخصصات التي يمكن للطلاب الاختيار من بينها بناءً على نسبة شهادة الثانوية العامة. نقدم فيما يلي التخصصات التالية

طب.

تعليم.

علوم.

هندسة.

المؤلفات.

حقوق.

طب بيطري.

طبيبة أسنان.

ادارة اعمال.

علم الصيدلة السريرية.

التطبيقية (فرع بقيق).

العلوم الزراعية والغذائية.

العلوم الطبية التطبيقية.

علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر النقاط السابقة اعلاه حول التعرف على معدل القدرات المطلوبة لدخول جامعة الملك فيصل ، و تخصصات جامعة الملك فيصل و دليل القبول بجامعة الملك فيصل PDF ، و إجراءات التسجيل في جامعة الملك فيصل .