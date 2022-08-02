معدل قبول العاشر العام فِيْ سوريا 2022 معدل العامة للناجحين بالتاسع معدلات العاشر

اصدار معدل القبول للعام العاشر فِيْ سوريا 2022 وزارة التعليم والتعليم، منذ فترة وجيزة، تعليمات القيد والقبول بالصف الأول ثانوي 2022/2023، المعدل العام الناجح للصف التاسع العام للمدارس الثانوية العامة والمهنية والخاصة ومن تم ضبطهم ومن فِيْ حكَمْهم، ووزارة الشؤون الخارجية. حدد التعليم مَوعِد التسجيل ليوم الاثنين 8 أغسطس 2022، ويستمر التسجيل فِيْ مقارنة الصف العاشر 2022 حتى نهاية الثلاثاء 23 أغسطس، لكل من الطلاب الذين اجتازوا شهادة التعليم الأساسي والذين حصلوا عليها. فِيْ الشهادة الاعدادية الشرعية 2022. ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي على تويتر جدولاً مفصلاً يوضح كل محافظة ودرجة قبول شهادة التعليم الأساسي والتعليم الشرعي، وسنترك لكَمْ فِيْ هذا المقال جدولاً درجات مقارنة الصف التاسع 2022 من خلال هذا المقال وموقع ثقافني المتميز.

معدل القبول للعام العاشر فِيْ سوريا 2022

نشرت وزارة التربية والتعليم السورية درجات الصف العاشر 2022، وأصدرت الوزارة تعليمات للالتحاق والقبول بالصف الأول الثانوي، وبخصوص درجات الصف العاشر 2022/2023 لطلبة الصف التاسع الناجحين لهذا العام. ستصدره وزارة التربية والتعليم بعد أيام قليلة من نشر نتائج التساعية.

المعدلات العاشرة 2022

أولاً الالتحاق والقبول فِيْ المدارس الثانوية والمهنية

يتم قبول جميع الطلاب الناجحين فِيْ شهادة التعليم الأساسي لعام 2022 فِيْ الصف الأول الثانوي وفق الشُروطْ والقواعد التالية –

جميع الطلاب المهتمين من جميع المواليد المقبولين فِيْ التعليم الثانوي العام. ولد جميع الطلاب فِيْ 2003/2004/2005 بغض النظر عن مجموع دراجتهم. الطلاب المولودين فِيْ عام 2006/2007/2008/2009 الحاصلين على المؤهلات المحددة وما دونها فِيْ شهادة التعليم الأساسي أو الشهادة الإعدادية الشرعية وفق الجدول التالي.

مقارنة الصف العاشر 2022/2023

يتم قبول الطلاب فِيْ التعليم الثانوي المهني (صناعي، تجاري، نسائي) حسب رغباتهم من خلال تمييز درجات جميع الطلاب المسجلين. مع مراعاة قدرة المدارس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطالبات، إذا رغبن فِيْ ذلك، الالتحاق بالتعليم المهني الصناعي. يجب ألا تزيد نسبة الطلاب المقبولين فِيْ التعليم الثانوي التجاري والمهني عن 5٪، ولا تزيد نسبة الطالبات عن 10٪.

وزارة التربية والتعليم مقارنة الصف التاسع 2022

المستندات التالية مطلوبة –