معدل قبول تخصص علم المعلومات جامعة طيبة ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على معدل قبول تخصص علم المعلومات جامعة طيبة ، كونها من الجامعات المميزة داخل المملكة العربية السعودية كون أيام التسجيل والقبول مرقمة ، و من ثم يتم قفل البوابة لعمل التصفية بين المتقدمين للإلتحاق بالجامعة وهو ما يتوافق مع المعدل المرجح للطالب وعليه يتم معدل قبول تخصص علم المعلومات جامعة طيبة ، تابعوا معنا .

جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية

تأسست جامعة طيبة عام 2003 في المدينة المنورة. هي إحدى الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. يتكون من 25 كلية. تضم كل كلية مجموعة من التخصصات المختلفة، والتي تشمل شروط وأحكام القبول الخاصة بها للقبول في برامج الدبلوم والبكالوريوس.

ما هو تخصص علم المعلومات جامعة طيبة

تخصص علم المعلومات هو تخصص يهتم ببنية المعلومات وخصائصها وطرق نقلها واسترجاعها. يعتبر تخصص علم المعلومات أحد أقسام كلية العلوم بجامعة طيبة وجامعة الملك عبد العزيز والعديد من الجامعات الأخرى. يهدف التخصص إلى تخريج الطلاب القادرين على التعامل مع نقل المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة.

معدل القبول في تخصص علم المعلومات جامعة طيبة

– بلغ معدل القبول في تخصص علم المعلومات بجامعة طيبة للطالبات 88.440 للتخصصات الأدبية والعلمية. حددت الجامعة النسبة المرجحة للتخصص على النحو التالي

الثانوية العامة النسبة 60٪.

اختبار القدرات معدل القبول 40٪.

شروط القبول في تخصص علم المعلومات جامعة طيبة

يشترط للتسجيل في تخصص علم المعلومات بجامعة طيبة

يشترط أن يكون الطالب سعودي الأصل أو من أم سعودية.

التأكد من أن الشهادة الثانوية لا تزيد عن خمس سنوات.

يتم اختيار الطلاب بناءً على معيار النسبة المئوية الموزونة.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

ألا يكون الطالب مفصولاً أكاديمياً أو تأديبياً من جامعة أخرى.

المناصب الإدارية لتخصصات علوم المعلومات

هناك العديد من المسميات الإدارية لوظائف علم المعلومات، وهي كالتالي

اخصائي معلومات.

الباحث عن المعلومات.

مكتبة.

مفهرسة.

يوثق الباحث المحفوظات والمخطوطات.

متخصص في الوثائق والمحفوظات والمخطوطات.

رابط جامعة طيبة الرسمي

يمكن الدخول مباشرة من خلال الموقع الرسمي لجامعة طيبة “” حيث يتيح الموقع للطلاب الجدد الحصول على دليل القبول للجامعة والكليات والتخصصات، والتعرف على أهم شروط القبول وآلية التسجيل والقبول. معدلات.

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