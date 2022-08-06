معرض “أهلا مدارس” فِيْ مصر.. 50% تخفِيْضات للشنط والأدوات المكتبية

تستعد وزارة التموين المصرية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، لإطلاق معرض “مدارس أهلاً” 2022 استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

أعلنت غرفة العمليات المشتركة بوزارة التموين، حالة الطوارئ استعدادًا لتنظيم معرض مدارس أهلاً 2022، لدعم المواطنين بالسلع بأسعار مخفضة تصل إلَّى 50٪.

وبحسب بيان صادر عَنّْ وزارة التموين فِيْ مصر، فإن معرض مدارس أهلاً 2022 يستهدف الفئات الأشد احتياجاً فِيْ ظل دخول الموسم الدراسي الجديد.

اجتمعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين بحضور عدد كبير من المسؤولين وأعضاء الغرف التجارية فِيْ مصر، لمناقشة أدوات إقامة معرض المدارس الترحيبية 2022.

مَوعِد معرض مدارس اهلا 2022

ينطلق معرض “مدارس الترحيب 2022” مطلع سبتمبر المقبل بحضور ورعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ويستمر لمدة أسبوع على الأقل، بحسب سماح هِيْكل عضو مجلس الإدارة. قسم الألبسة الجاهزة بالغرف التجارية بالقاهرة.

وقال هِيْكل إن المعرض سيحتوي على ملابس مدرسية للذكور والإناث، بالإضافة إلَّى أحذية وحقائب وأدوات مكتبية ومواد غذائية.

وأضافت أن الخصومات ستصل إلَّى 50٪، مؤكدة أن أكثر من 200 شركة سجلت حتى الآن للعرض والمشاركة فِيْ معرض مدارس أهلاً 2022.

وصرح عضو غرفة صناعة الملابس بأن جميع تكاليف المعرض ستتحملها الغرفة التجارية بالقاهرة، وأن الشركات العارضة لن تدفع أي تكاليف للمشاركة، مقابل خصومات أكبر من التجار، بهدف زيادة عدد الشركات المشاركة وتقديم سلع متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين المصريين فِيْ معرض مدارس أهلاً.

من جانبه قال الدكتور أيمن عكرش رئيس غرفة العمليات المشتركة بين التجهِيْز والغرف، إن معرض مدارس أهلاً 2022 له محاور متعددة ورسالة لاستقرار السوق المصري وتوافر السلع فِيْ ظل مجانية. آليات السوق، مع توفِيْر الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.