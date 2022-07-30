معرض الهجرة على خطى الرسول ينطلق من الشرقية ويجوب العالم

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم السبت، معرض “الهجرة على خطى الرسول” بمركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية (إثراء)، ويعتبر الأول الذي يتناول موضوع الهجرة. موضوع الهجرة بأسلوب معاصر.

جهود المركز

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بجهود مركز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمية “إثراء” في نشر سيرة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المعرض وإظهار سيرته العطرة مع أفضل تقنيات العرض للقيام بجولة في دول العالم وإطلاع الجميع على سيرة رسولنا النبيل.

وافتتح المعرض في القاعة المركزية، بالتزامن مع بداية العام الهجري الجديد، بحضور كبار المسؤولين والباحثين في الفن والتاريخ الإسلاميين والمثقفين والضيوف من مختلف دول العالم.

التعرض لمدة 9 أشهر

يستمر المعرض 9 أشهر، ثم ينتقل إلى (الرياض وجدة والمدينة المنورة) ثم إلى مدن مختلفة حول العالم، بهدف إلقاء الضوء على أحد أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي، وهو الرحلة سنة 622 م. ج. من مكة إلى المدينة المنورة مما أدى إلى ولادة مجتمع يضم اليوم أكثر من 1.5 مليار مسلم.

وقال عبد الله الراشد، مدير مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية (إثراء) “الهجرة على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مجرد معرض، بل مجرد معرض. بل هو مشروع نوعي متكامل يتم تقديمه بشكل معاصر واستثنائي وغير مسبوق، من خلال معرض عالمي متنقل يضم مجموعة من القطع الأثرية والمقتنيات منها 14 محطة تفاعلية مصممة بعناية من قبل خبراء محليين ودوليين، فيلم وثائقي فيلم وكتاب يروي قصة الهجرة تم تصميم المعرض على مدى ثلاث سنوات بمساعدة أكثر من 70 باحثًا وفنانًا وبالتعاون مع شركائنا لجعله مرئيًا ومعرضًا ينافس المعارض الدولية. ، الابتعاد عن إطار طرق العرض التقليدية “.

التحف

وأشار الراشد إلى أن المعرض عبارة عن استعراض لمجموعة من القطع الأثرية من المنسوجات والمخطوطات والمقتنيات التي تعكس ثراء الحضارة الإسلامية – جبل الفيروز، والذي يتضمن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مهدت الطريق. طريق التعاون المشترك في قطاع الفنون الإسلامية سعياً إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي والعمل على تطويره من مختلف الجوانب المتعلقة بالجانب الحضاري والفني والثقافي. تم توسيع روايات الهجرة السابقة على نطاق واسع من خلال مزيج من العمل التقليدي والميداني. البحث الأدبي.

تجربة غنية

يقدم المعرض للزائرين تجربة ثرية، يعالج من خلالها الفجوة المعرفية حول قضية هجرة الرسول الكريم، ويسلط الضوء على الإرث الراسخ لشبه الجزيرة العربية ويعزز صناعة المحتوى المحلي في هذا السياق، فضلاً عن صنع قصة هجرة الرسول الكريم متاحة للجمهور، فضلًا عن تسليط الضوء عليها للثقافات العالمية. يسلط المعرض الضوء على الأحداث والقصص المتعلقة بالهجرة من خلال عرض متحفي، إلى جانب أفلام قصيرة ورسوم بيانية تفتح الباب للحوار والتبادل المعرفة وخلق حالة من التواصل الإنساني مع المحتوى الذي يقدمه المعرض.

علامات هجرة أمير المشرق من الشرق على خطى معرض الهجرة النبوي على خطى الرسول