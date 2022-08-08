معرفة استحقاق الضمان الاجتماعي والحد المانع 1444 ، قد يرغب الكثير من الأفراد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والذي بحاجة الى الحصول على مساعدات من الضمان الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية ، حول معرفة استحقاق الضمان الاجتماعي والحد الأقصى له ، وتعتبر السعودية من الدول الأكثر مساهمة في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين داخل المملكة ، تابعوا معنا للتعرف على الفئات المستفيدة منه .

مطور الضمان الاجتماعي

تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بدأ العمل رسميًا وسمح بتلقي الطلبات من المواطنين في 20 نوفمبر 2022، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أشارت إلى أنها ستعمل. بالتزامن مع نظام الضمان الاجتماعي القديم حتى تم إيقافه في 23 مايو 2022، وأعلن أنه ستتم ة طلبات المواطنين في ديسمبر 2022 وإيداع الرواتب في يناير 2022.

معرفة استحقاق الضمان الاجتماعي والحد الأقصى 1444

تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة المعاش الاجتماعي بتحصيل قيمة الدخل الشهري للأسرة، ثم تخصم 50٪ من الدخل وتضيف القيمة الناتجة إلى إجمالي الدخل غير المكتسب من دعم الحكومة السعودية، وتقارن بين إجمالي الدعم المحسوب مع الحد الأدنى للمعاش بناءً على الاستحقاق الشهري لأفراد الأسرة والمتمثل في الآتي

1100 ريال سعودي لمعيل الأسرة.

550 ريال للفرد.

حد الضمان الاجتماعي المطور هو 1444

كانت وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية قد أعلنت أن الحد الأقصى للضمان الاجتماعي يعود لعدد أفراد الأسرة، من خلال الجدول التالي

عدد أفراد الأسرة حد الضمان الاجتماعي شخصان 1650 ريال سعودي 3 أشخاص 2200 ريال سعودي 4 اشخاص 2750 ريال سعودي 5 أشخاص 3300 ريال سعودي 6 أشخاص 3850 ريال سعودي 7 أشخاص 4200 ريال سعودي 8 أشخاص 4750 ريال سعودي

الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكن الاستعلام عن استحقاق الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ““.

انتقل إلى خيار الاستعلام.

تحديد خدمات الموقع.

أدخل رقم السجل المدني.

اكتب رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

املأ رمز التحقق بدقة.

تظهر صفحة جديدة تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالاستعلام.

شروط الضمان الاجتماعي للمطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة شروط للاستفادة من الضمان الاجتماعي. هذه الشروط هي كما يلي

ألا يقل دخل الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش.

يجب أن يمتلك مقدم الطلب معايير استخدام الثروة.

استيفاء مقدم الطلب لكافة متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الحالة الصحية، الحالة التعليمية، الخدمة الاجتماعية، التأهيل).

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، حيث يستثنى من الشرط التالي

الزوجة السعودية، بناء على الشروط التالية أن تكون المرأة في المملكة بشكل دائم. أن يكون لديك تصريح إقامة ساري المفعول. تقوم بتقديم جميع المستندات الداعمة.

مطلَّقة وأرملة سعودية، وفق الشروط الآتية تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية للمرأة. الاقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية. لديك إقامة سارية المفعول.

الأيتام وذوي الإعاقة والأرامل الحاصلين على بطاقة مواصلات، وفق الشروط التالية إثبات حالة الإعاقة. بطاقة التنقل صالحة.

أولاً المطلقة أو الأرملة السعودية المتزوجة من أجنبي بالشروط الآتية وجود الاطفال في السعودية بشكل دائم. إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت صحة الزواج من الأجنبي. الحصول على تصريح إقامة ساري المفعول للأطفال.



وفي الختام تعرفنا على طريقة معرفة استحقاق الضمان الاجتماعي والحد المانع 1444 ، و شروط الضمان الاجتماعي للمطور 1444 ، وكيفية الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444 ، و حد الضمان الاجتماعي الأقصى لعام 1444 .