معرفة اسم المتصل عن طريق النت السعودية ، يبحث العديد من الأشخاص للتعرف على اسم صاحب الرقم المتصل في حالة لم يتم تسجيل اسم ذلك الشخص ، وياتي تلك التسائلات للتعرف على المتصل عبر الانترنت دون الحاجة الى استخدام أي من التطبيقات ، حيث يتلقى العديد من مستخدمي الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية عددًا من المكالمات دون معرفة هوية الشخص المتصل ، تابعوا معنا للتعرف على معرفة اسم المتصل عن طريق النت السعودية .

تعرف على اسم المتصل من خلال الانترنت السعودي

من الممكن من خلال الاستفادة من المواقع المخصصة للتعرف على هوية المتصل في المملكة العربية السعودية، فمن أشهر مواقع التعرف على اسم المتصل في المملكة العربية السعودية موقع True caller، بالإضافة إلى الموقع المخصص للأرقام السعودية موقع الأرقام السعودية.

تعرف على اسم المتصل Truecaller

يستخدم Truecaller لتحديد اسم المتصل باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لخدمة Truecaller من خلال النقر على الرابط المباشر ““.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام حساب Google.

اذهب إلى مربع البحث.

تحديد الدولة التي ينتمي إليها الرقم “السعودية”.

أدخل الرقم وانقر على خيار البحث.

أرقام السعودية

موقع ارقام السعودية هو موقع يعرض جميع الارقام من المملكة العربية السعودية، بحيث يمكن للمستخدم البحث عن رقم سعودي حصريا من اجل التعرف على اسم صاحب هذا الرقم، ويمكن الذهاب الى الموقع والاستفادة منه الخدمات التي يقدمها مجانًا من خلال النقر على الرابط المباشر.

برنامج لمعرفة هوية المتصل اون لاين

يرغب الكثير من المستخدمين في معرفة اسم المتصل من خلال الإنترنت السعودي بشكل مباشر، حيث أن العديد من البرامج تقدم خدمات الكشف بشكل مباشر، ولكن العديد من الكواشف لا تعمل، مما يجعلها عديمة الفائدة، ولكن من بين أهم التطبيقات التي تقدم خدمات تحديد هوية المتصل عبر الإنترنت هو برنامج Truecaller الشهير.

Truecaller برنامج

يعد Truecaller من أفضل البرامج للتعرف على هوية المتصل مباشرة، وذلك من خلال تنزيل البرنامج للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android من الرابط المباشر “”، أو لأجهزة iPhone عبر الرابط المباشر “” يمكن للمستخدم التعرف على هوية أي على الإنترنت، بالإضافة إلى حظر الرسائل والمكالمات غير المرغوب فيها مجانًا.

تعرف على اسم صاحب الرقم من خلال الانترنت مجانا

يتم التعرف على اسم صاحب الرقم على الإنترنت مجانًا باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى الموقع لمعرفة صاحب الرقم من خلال الإنترنت مباشرة “”.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام حساب Gmail الخاص بك.

انتقل إلى مربع البحث على الموقع.

حدد المنطقة التي ينتمي إليها الرقم.

أدخل الرقم في مربع البحث.

قم بتشغيل بحث لعرض اسم المتصل.

معرفة هوية المتصل من خلال الرقم

من خلال استخدام برنامج دفتر الأرقام، يمكن معرفة اسم المتصل من خلال الإنترنت السعودي برقم، ويتم ذلك على النحو التالي

قم بتنزيل تطبيق دفتر الأرقام للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android مباشرة عبر الرابط “”.

قم بتنزيل تطبيق دفتر الأرقام لهواتف iPhone بالضغط على الرابط المباشر ““.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق ومنحه جميع الأذونات المطلوبة.

النقر فوق خيار للبحث في قائمة التطبيق.

حدد رمز البلد للرقم.

أدخل الرقم في الحقل المخصص.

انقر فوق بحث لعرض النتائج.

برنامج لمعرفة رقم المتصل المجهول في السعودية

في سياق الحديث عن معرفة اسم المتصل عبر الإنترنت السعودي، يمكن الانتقال إلى المحادثة بالحصول على رقم المتصل المجهول، حيث يتلقى الكثير من الأشخاص مكالمات هاتفية من رقم مجهول أو خاص، لكن هذا الرقم يمكن أن يكون تم الكشف عن ذلك من خلال تنزيل تطبيق True caller من أجل أجهزة Android من خلال النقر على الرابط المباشر “”، أما بالنسبة لهواتف IOS فيمكن الحصول على التطبيق بالضغط على الرابط مباشرة.

أسرع طريقة لمعرفة المتصل

من اسرع الطرق التي يستخدمها الناس لمعرفة اسم المتصل عبر الانترنت السعودي هي الذهاب الى موقع كاشف الارقام السعودي من خلال الرابط المباشر “” حيث يتم البحث عن الرقم مباشرة من الصفحة الرئيسية بدون ضرورة الاشتراك في الموقع أو الدخول إلى الموقع.

تعرف على اسم المتصل بدون نت

يتساءل العديد من المستخدمين عن طريقة التعرف على اسم المتصل بدون انترنت، حيث لا توجد طريقة للتعرف على هوية المتصل بدون اتصال بالإنترنت، حتى مع التطبيقات التي تسمح بالتعرف على هوية المتصل، فهذه البرامج تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للبحث عن هوية المتصل في سجلات موقع التطبيق.

معرفة اسم المتصل عن طريق النت السعودية ، يعتبر التعرف على اسم الشخص المتصل عبر الاستخدام للعديد من البرامج التي تتواجد بيد الكثير من الأشخاص ، وياتي أحد أشهر البرامج التي تحدد اسم الشخص المتصل هو برنامج موقع True caller .