معرفة الرقم المتصل حتى لو كان مخفي ،من ابرز الامور في عالم الاتصالات، فلا شك أن معضلة الاتصالات التي تكون غير صحيحة والمعاكسات وكذلك اتصالات الإزعاج أصبحت مشكلة منتشرة عند الكثير والكثير منا وخاصة في حالة عدم بيان الرقم المتصل حيث يكون مخفي وخاصة في هذا العصر المليء بمجموعة كبيرة من المصاعب التربوية والخارجين عن القانون وقد وجد في هذا العصر بالتوافق مع هذه المشكلة الحل من خلال وسائل التقنية الجديدة للكشف عن هوية المتصل.

تعرف على رقم المتصل حتى لو كان مخفيا

ونجد الآن المشكلات التي تحدث بسبب الهاتف والمضايقات التي تصل المرأة عبر الهاتف، ولا يمكن لأحد معرفة هذا الرقم أو صاحبه لأن الرقم مخفي. لذلك يجب أن نعرف ونجد طريقة لمعرفة المتصل، وإليك طريقة لذلك فقط، يجب اتباع الخطوات التالية

رمز التعامل مع موبيليس * 21 * 644 ثم دياز ثم نتصل وبعدها ستصلك رسالة برقم المتصل المخفي.

الكود الخاص بعملاء نجمة هو * 21 * 0550000555 ثم نضغط على دياز ثم نتصل وننتظر وصول رسالة بالرقم المزعج المتصل والمخفي.

لمن يتعامل مع Jazzy لديهم كود خاص بهم وهذا الكود هو * 21 * 333 ثم نضغط OK ثم ننتظر وصول رسالة برقم المتصل المخفي.

من أجل إزالة الرينفوا التحويل يوجد أكثر من كود لهذا إما الكود # 21 # أو اختيار الكود الآخر وهو # 002 ## ثم نضغط موافق وبهذه الطريقة تستقبل رسالة في كل مرة مع الرقم المخفي الذي يتصل بك.

كيفية معرفة اسم صاحب الرقم المتصل

من الأمور المهمة التي تهم الكثير من الناس هي المكالمات والأرقام التي ينوي المتصل إزعاج الآخرين، وغالباً ما يتم إخفاء الرقم، وهو ما يهتم الناس بمعرفته ويسعون إلى معرفة اسم صاحب الرقم، وهناك أكثر من طريقة للقيام بذلك، منها

قم بتنزيل البرامج من خلال متجر Play. هناك العديد من البرامج المتوفرة التي تكشف عن اسم المتصل أثناء اتصاله ويظهر رقمه على شاشة الهاتف.

يمكنك معرفة اسم الرقم المتصل بك عبر جوجل من خلال موقع تروكولر. بعد تسجيل الدخول إلى الموقع والضغط على Enter، يمكنك كتابة الرقم وستظهر لك بعد ذلك جميع المعلومات المتاحة عنه.

كيفية معرفة معلومات عن الرقم المتصل عبر الإنترنت

يوجد أكثر من موقع وطريقة مختلفة متاحة عبر الإنترنت وأكثر من طريقة يمكننا من خلالها معرفة هوية المتصل وجميع المعلومات المتوفرة عنه سواء اسمه أو محل إقامته أو عمره وكل ما يتعلق به عبر الانترنت. أهم الطرق المستخدمة والمستخدمة في كشف المتصل هي

موقع Truecaller

يتم ذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى Google Chrome ثم تسجيل الدخول إلى هذا الموقع.

بعد دخول موقع Truecaller، نكتب الرقم الذي نريد البحث عنه في مربع البحث ونضغط على Enter، ثم تظهر جميع البيانات المتعلقة بالمتصل، بما في ذلك الاسم والرقم والعنوان والجنسية والصورة أيضًا.

موقع Wascal

وهو ثاني أفضل موقع للبحث عن أرقام الهواتف المخفية ومعرفة اسم صاحب الرقم وجميع المعلومات المتعلقة به، بعد موقع Truecaller. يمكنك استخدام هذا الموقع وتسجيل الدخول إليه والاستفادة منه باتباع الخطوات التالية

أولاً، نذهب إلى متصفح Google Chrome ونكتب اسم الارتباط والمقياس. سيظهر موقع باسكال، ثم أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى الموقع. اكتب الرقم الذي تريد معرفة صاحبه في مربع البحث. سيُظهر لك جميع المعلومات التي تريد معرفتها عن المتصل.

تعرف على اسم رقم المتصل في المملكة العربية السعودية

هناك العديد من التطبيقات المتميزة في الكشف عن الأرقام الموصولة المخفية أو اسم صاحب الرقم المجهول أو كليهما. كما تتميز هذه البرامج بوجود الكثير من البيانات المتوفرة عنها والتي تخص المتصل. لا شك في البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال هذه التطبيقات، لأنها تعتمد في مصادرها على شركات الاتصالات التي يتم تسجيل بيانات أصحاب الخطوط أثناء شرائها، ومن أهم هذه التطبيقات

تطبيق Number Book وهو من أشهر البرامج في المملكة العربية السعودية حيث يمكن معرفة كل ما يتعلق بصاحب الرقم المتصل. من خلال كتابة الرقم في التطبيق ستجد كل ما يتعلق بالرقم ومالكه.

تطبيق AppDid وهو من البرامج التي تمكنك من معرفة رقم واسم صاحب الرقم المجهول.

التطبيق السهل وهو من أسهل التطبيقات وأكثرها سهولة للبحث عن المجهول، ويتطلب ذلك فقط اسم المتصل وكتابته في مربع البحث، ثم اكتشاف رقم صاحب الاسم وكل ما في الأمر. المعلومات المتوفرة عنه. يمكن عمل العكس بكتابة رقم المتصل ثم يظهر لك جميع بيانات المتصل من الاسم والإقامة والجنسية وما إلى ذلك. من البيانات.

تطبيق دليلي الخاص بي وهو من أكبر التطبيقات من حيث الشعبية والشعبية الكبيرة في المملكة العربية السعودية والخليج العربي بأسره، لسهولة التعامل معه ونتائجه المميزة والسريعة بإدخال الاسم أو الرقم من المتصل ثم يظهر لك قاعدة كبيرة من بياناته وبياناته الصحيحة، وذلك لاعتماده في البيانات على شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكنك الحصول على كل ما يتعلق بالأشخاص بسهولة.

تطبيقات سهلة لمعرفة رقم المتصل

هناك بعض التطبيقات السهلة والسريعة التي يمكنك من خلالها معرفة رقم المتصل ومعلومات أخرى كافية عنه، ومن أهم هذه التطبيقات

تطبيق Truecaller ID من أسهل التطبيقات من حيث الاستخدام وفائدته معرفة اسم المتصل من رقم غير معروف أثناء الاتصال على الشاشة، وأيضًا من فوائده ببساطة حظر المكالمات التي تزعج الشخص و يمكن للشخص الإبلاغ عن المالك وبالتالي يؤدي إلى إيقاف الخط.

تطبيق Truecaller هو تطبيق سهل للغاية متوفر على متجر Play، يمكنك من خلاله معرفة رقم الاتصال حتى لو كان مخفيًا، وكذلك جميع البيانات المتاحة المتعلقة بالرقم. بياناتهم من أجل شراء الخطوط.

الحقيقة أنه ليس من المستطاع الاستعلام عن من يتصل بك من رقم خاص والوسيلة الوحيدة لتتمكن من معرفة من يحاول التواصل معنا هي الرد على تلك المكالمة ومع ذلك ، من المستطاع تحديد الرقم المعني لكن لهذا الرقم يجب أن يظهر على الشاشة . إذا ظهر ” الرقم الخاص ” ، فلن يكون من المستطاع التعرف عليه.