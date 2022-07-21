معرفة رصيد ccp عن طريق الانترنت، من الخدمات التي تقدمها شركة الانترنت في دولة الجزائر كيفية معرفة الرصيد المتبقي من حزمة الانترنت وذلك عبر البوابة الالكترونية التي وضعتها الشركة لتقديم الخدمة الكاملة للزبائن الكرام وسوف نتكلم في هذا المقال عن ما يتعلق بهذا الموضوع من كل الجوانب وذلك لان موقع العرب اليوم يقدم دائما ما هو جديد في الامور التي تهم المتعابعين لهذا الموقع العالمي.

تحقق من رصيد ccp عبر الإنترنت

بعد الحصول على كلمة المرور نبدأ باتباع مجموعة من الخطوات نحصل من خلالها أخيرًا على رصيد الحساب وهي

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى موقع البريد الإلكتروني من.

سيطلب منك الموقع إدخال كلمة المرور، اكتب الرقم الذي حصلت عليه من البريد.

اكتب رقمًا مكونًا من أربعة أرقام فقط.

سيطلب منك الموقع إعادة إدخال الرقم مرة أخرى.

أدخل كلمة مرور وتذكرها جيدًا.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة اضغط على زر Valider.

ثم انقر فوق زر تسجيل الدخول ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بك.

سيطلب منك الموقع إدخال رقم الحساب وإدخاله بكلمة المرور واتباع الخطوات للتحقق من الحماية.

أخيرًا، ستدخل حسابك وستجد مجموعة من الخيارات والخدمات التي يقدمها لك الموقع. اختر لمعرفة رصيد الحساب والمدة التي تريد أن تعرف عنها.

وبعد ذلك سيظهر لك رصيدك في الحساب البريدي.

معرفة رصيد الحساب من خلال موبيليس

يمكنك معرفة رصيد حسابك من خلال Mobilis عن طريق إرسال رسالة نصية من هاتفك المحمول في حالة عدم توفر خدمات الإنترنت على جهازك من خلال الخطوات التالية

أولاً، أرسل رسالة نصية إلى 603.

يجب أن تحتوي الرسالة النصية على مجموعة من الأوامر والشروط، وهي رقم الحساب الجاري لـ ccp للعميل، ثم أدخل مسافة، ثم اكتب كلمة المرور التي حصل عليها العميل.

بعد كتابة الرسالة النصية متضمنة ما بداخلها كما ذكرنا ارسلها للرقم المذكور وانتظر الرد على هذه الرسالة.

فور إرسال الرسالة، ستتلقى ردًا سريعًا من خلال رسالة نصية تصلك.

يحتوي هذا الخطاب على رقم حسابك البريدي الحالي للتحقق من دقته، وبيان كشف الحساب وقيمة مبلغ الرصيد في هذا الحساب.

ستجد أيضًا في الرسالة بيانًا يحتوي على تاريخ آخر ة للحساب.

معرفة كلمة السر الخاصة بالعميل

يتطلب اتباع الخطوات لمعرفة رصيد ccp عبر الإنترنت أن تعرف أولاً كلمة المرور الخاصة بك، والتي ستطلب منك إدخالها لمعرفة رصيد الحساب البريدي، ويتم التعرف على كلمة المرور من خلال ما يلي

أولاً، للحصول على كلمة المرور، انتقل إلى أقرب مكتب بريد لمحل إقامتك.

قبل الذهاب إلى مكتب البريد، يجب عليك التأكد من أن لديك مجموعة من الأوراق المطلوبة بالبريد، ونسخة من بطاقة هويتك، ورخصة القيادة، مع رقم حسابك الحالي.

للحصول على رقم هاتف متاح ومتاح من خلال Geezy أو Mobilis أو Ooredoo.

يطلب منك البريد كتابة تطبيق يتضمن التنسيق التالي

السيد (الاسم الكامل لمقدم الطلب ولقبه).

إلى (السيد مسئول عن بريد الجزائر).

الموضوع طلب لغرض الحصول على كلمة السر للحساب البريدي.

محتوى الطلب (يشرفني أن أقدم لكم هذا الطلب بقصد الحصول على كلمة المرور التي تمكنني من عرض رصيد حسابي البريدي الحالي على الموقع البريدي، وأقدم لكم هويتي المكتوبة باللغة رقم حسابي البريدي (كتابة الرقم البريدي)، السيد …………….

لك فائق الاحترام والتقدير.

المعنية

التوقيع (متضمن في الشيك).

بعد الانتهاء من جميع الخطوات وإرسال الطلب، سيستجيب البريد لطلبك ويعطيك الرمز أو كلمة المرور الخاصة بك.

بعد الحصول على كلمة المرور، ستتمكن من التعرف بسهولة على رصيد حسابك عبر الإنترنت وأداء بعض الخدمات الأخرى.

أهمية الحصول على كلمة المرور

يجب على كل عميل بريد الحصول على كلمة المرور الخاصة به للحساب الجاري من أجل الاستفادة منه في بعض المعاملات، ومنها

من خلال كلمة المرور، يمكنك متابعة التحقق من رصيد ccp عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفرع أو مكتب البريد.

يمكنك المتابعة والحصول على الشيكات البريدية عبر الإنترنت عن طريق الحصول على كلمة المرور دون الذهاب إلى البريد أيضًا.

يتم أيضًا مراقبة الرصيد والتحويلات البريدية للحساب الجاري على الإنترنت في حالة الحصول على كلمة المرور.

الخدمات التي يقدمها البريد على الإنترنت

التدوينة على موقعها الإلكتروني تقدم خدمات متنوعة لجميع المواطنين. بدلاً من الذهاب إلى المنشور، يمكنك القيام بهذه الخدمات من المنزل، بما في ذلك

متابعة رصيد الحساب الجاري والاطلاع عليه.

احصل على كشف حسابك الجاري مع إمكانية اختيار الفترة الزمنية التي ترغب في الحصول على كشف حساب فيها.

السماح للعميل بطلب دفتر الشيكات عن طريق الموقع البريدي.

يمكنك من خلال الموقع الحصول على بطاقة ائتمان ذهبية يقوم من خلالها العميل بإتمام جميع المعاملات والمشتريات من الإنترنت بكل سهولة.

من خلال الموقع يمكنك أيضًا دفع بعض الفواتير مثل الكهرباء والماء والغاز وما إلى ذلك.

رسوم خدمات الموقع

الخدمات التي يقدمها الموقع هي رسوم مستحقة للعميل تظهر للعميل حتى يتمكن من اختيار الأسهل والأنسب له، وهي كالتالي

عند تفعيل خدمة البطاقة الذهبية، سترى طلبًا لتلقي الرسائل والإشعارات على هاتفك المحمول، وتتطلب هذه الخدمة دفع رسوم قدرها 10 دنانير جزائرية.

أما رسوم كشف الحساب الإلكتروني من مكتب البريد فهي 10 دنانير جزائرية.

عند الاشتراك في خدمة كشف الحساب الشهري يلزم دفع 40 دينار جزائري.

في حالة الاشتراك في خدمة التحقق من الرصيد باستخدام خدمة “My Credit” التي تتم من خلال الرسائل النصية على الهاتف المحمول، فقد يكون الرسم 5 دنانير ومن البريد حوالي 10 دنانير.

انتهت حلقتنا اليوم التي تحدثت عن موضوع كان عنوانه معرفة رصيد ccp عن طريق الانترنت وذلك في دولة الجزائر الشقيقة وهي تهتم بخدمة عملائها في كل مكان وهذه الشركة تعتبر من اشهر الشركات التي تقدم خدمة الانترنت في دولة الجزائر بل في المغرب العربي بالكامل.