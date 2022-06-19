معرفة سبب اختفاء شطة الأندومي مطلب جماهيري.. اعرف التفاصيل

تدور أسئلة كثيرة في الفترة الحالية حول سبب اختفاء إندومي هوت بيبر ، الذي لم يكن موجودًا في الأكياس عند شرائه من هايبر ماركت في مصر.

سبب اختفاء نشاط الإندومي

وبسبب اختفاء إندومي الفلفل من الأكياس ، تفاعل عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، راغبين في معرفة السبب.

والإندومي نوع من المعكرونة تنتجها شركة عالمية مشهورة. وهي مصنوعة من المعكرونة بالملح والتوابل وكذلك الصلصة الحارة.

اشتهرت إندومي في آسيا وفي دول مختلفة مثل أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ظهر الجدل الواسع مؤخرًا ، حيث أراد النشطاء معرفة سبب اختفاء فلفل الإندومي الفلفل الحار من الأكياس ، ولماذا بيعت الحقيبة بدون الفلفل الحار؟

قبل عدة أشهر قررت وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية سحب جميع أكياس المعكرونة في المتاجر المختلفة ، وتم أخذ عينات منها للوقوف على مدى ضررها على من يستهلكها ، بعد أنباء عن تعرضهم لها. سبب السرطان.

بعد فترة ، عادت أكياس الإندومي إلى السوق مرة أخرى ، لكن بدون أكياس الفلفل الحار فيها ، الأمر الذي أثار دهشة العديد من محبي هذا المنتج.

لم يتم الكشف عن سبب اختفاء فلفل الإندومي في الأكياس المباعة في الأسواق المختلفة في عموم الجمهورية.

يرغب العديد من النشطاء في معرفة سبب اختفاء فلفل الإندومي من الأكياس ، بحيث تتصدر الكلمة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك مواقع البحث العالمية.