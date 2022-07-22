معرفة شُروطْ القبول فِيْ كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1443 بوابة القبول الموحد

يهتم الشباب السعودية بالكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية ، رغبة منهم بالالتحاق بها وخدمة وطنهم وشعبهم وامن ديارهم ، ويبحث الشباب السعودية بكثرة عن الشروط والمؤهلات العلمية والجسمانية وغيرها التي تؤهلهم للالتحاق بهذه الكليات ونستعرض واياكم في السطور القادمة شروط القبول في كلية الملك عبد الحزيز الحربية .

الالتحاق بكلية الملك عبد العزيز العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع، ومقرها المملكة العربية السَعُودِيْة، عن فتح بوابة التسجيل والقبول للعام الهجري 1443-1444، لطلبة مرحَلْة الثانوية العامة مما يسهل التحاقهم بالكليات العسكرية المختلفة، بحيث يتم التسجيل من خلال بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية.

شُروطْ القبول لكلية الملك عبد العزيز الحربية 1443

فِيْ السطور التالية، سوف نقدم لك متطلبات القبول فِيْ كلية الملك عبد العزيز العسكرية، وهِيْ كالتالي