معرفة شُروطْ القبول فِيْ كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1443 بوابة القبول الموحد

يهتم الشباب السعودية بالكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية ، رغبة منهم بالالتحاق بها وخدمة وطنهم وشعبهم وامن ديارهم ، ويبحث الشباب السعودية بكثرة عن الشروط والمؤهلات العلمية والجسمانية وغيرها التي تؤهلهم للالتحاق بهذه الكليات ونستعرض واياكم في السطور القادمة شروط القبول في كلية الملك عبد الحزيز الحربية .
الالتحاق بكلية الملك عبد العزيز العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع، ومقرها المملكة العربية السَعُودِيْة، عن فتح بوابة التسجيل والقبول للعام الهجري 1443-1444، لطلبة مرحَلْة الثانوية العامة مما يسهل التحاقهم بالكليات العسكرية المختلفة، بحيث يتم التسجيل من خلال بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية.
شُروطْ القبول لكلية الملك عبد العزيز الحربية 1443
فِيْ السطور التالية، سوف نقدم لك متطلبات القبول فِيْ كلية الملك عبد العزيز العسكرية، وهِيْ كالتالي
- الشرط الأول والمهم أن يكون المتقدم سعودي الأصل.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن سبعة عشر عامًا وألا يزيد عمر المتقدم عن أربعة وعشرين عامًا.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الرسمية أو ما يعادلها.
- أيضا، إذا كان المتقدم متزوجا، يجب أن تكون زوجته من أصل سعودي، مما يعني عدم قبول مقدم الطلب إذا كانت زوجته لا تحمل الجنسية السَعُودِيْة أو ليست من أصل سعودي.
- من الضروري أن يكون مقدم الطلب حسن السيرة والسلوك ولا يخضع لقرار قضائي أو حد قانوني.
- لا يجوز طرد المتقدم من الكلية أو المعهد العسكري لأي سبب من الأسباب المحتملة.
- يجب على المتقدم اجتياز اختبار الفحص الطبي واجتيازه بناءً على اختبارات اللياقة البدنية.
- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التي أجرتها كلية الملك عبد العزيز.
- يجب أن يكون مقدم الطلب مستوفِيًْا لمتطلبات اللائحة.
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