معرفة مالك السيارة من رقم اللوحة ،إنّ الطريقة المتوفرة لمعرفة المعلومات عن مالك السيارة من خلال رقم اللوحة هي عبر الجوال عن طريق الرسائل التي تبعث عن طريق الجوال؛ حيث تتوفر خدمة “تم” في المملكة العربية السعودية التي تستطيع عن طريقها معرفة مالك السيارة من خلال رقم لوحة السيارة، وتبلغ مبلغ الرسالة النصية التي يتم إرسالها إلى خدمة تم 2.5 ريال التي سوف تصل إلى المستخدم تفيده بجميع معلومات السيارة.

تعرف على صاحب السيارة من رقم اللوحة

لقد أصبح من الشائع جدًا والمستخدم بشكل متكرر في مجتمعاتنا تحديد هوية الشخص بمجرد معرفة رقم لوحة سيارة ذلك الشخص، مما سهل الأمر على كثير من الأشخاص، ولكن هناك من يتساءل عن كيفية استخدام هذه الميزة.

فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على معلومات كافية وتحديد هوية الشخص فقط من خلال رقم لوحة سيارته

يجب على الشخص الذي يريد التعرف على شخص آخر من خلال رقم السيارة اتباع هذه الخطوات.

يجب عليه أولاً إرسال رسالة نصية قصيرة إلى هذا الرقم 88905 تحتوي على جميع بيانات الشخص المطلوبة.

ترسل الرسالة التي يجب أن تحتوي على اسم الشخص الذي يملك السيارة في السطر الأول من الرسالة.

في السطر الثاني من الرسالة، يجب كتابة رقم لوحة السيارة والأبجدية الموجودة على اللوحة، ويجب الحرص على ترك مسافات بين الأحرف حتى لا تلتصق ببعضها البعض وتشكل جملة.

بعد ذلك، تكون الرسالة جاهزة، ويتم الضغط على كلمة “إرسال” لإرسال الرسالة.

بعد دقائق قليلة تصل رسالة لصاحب الرسالة بكل بيانات الشخص المالك للسيارة، وهو يعرف ما هي البيانات المتوفرة لديه في حركة المرور.

وبهذه الطريقة أيضًا، يمكن للشخص المستفسر معرفة جميع المعلومات حول السيارة من حيث تاريخ شرائها، وعدد الأشخاص الذين اشتروا تلك السيارة، ويمكن معرفة جميع المعلومات الأخرى المتعلقة بالسيارة بنفس الطريقة.

البرامج التي تساعد في الكشف عن صاحب السيارة

وبسبب انتشار هذا التحديث الذي ساعد العديد من المجتمعات في حل العديد من المشاكل من خلال معرفة مالك السيارة من رقم اللوحة، فقد تم إنشاء العديد من البرامج لذلك الأمر أيضًا مما يسهل الكثير من العمل والخطوات التي يجب أن تكون من أجل الاستفادة من هذه البرامج السهلة هي

في البداية، يجب أن تعلم أنه يمكن تنزيل هذه البرامج على الهاتف المحمول بسهولة من خلال متجر Play أو متصفح Google Chrome ومواقع الشبكات الاجتماعية الأخرى.

بعد تنزيل أي من البرامج التي تعمل على الحصول على المعلومات من خلال رقم اللوحة.

نقوم بتسجيل الدخول إلى البرنامج عن طريق كتابة جميع البيانات الشخصية التي يطلبها البرنامج أثناء تسجيل الدخول.

بعد ذلك نقوم بكتابة كافة البيانات الخاصة بالسيارة التي نريد البحث عنها ومعرفة المعلومات عنها، وهذه المعلومة هي الرقم التسلسلي للسيارة ورقم السيارة والحروف الأبجدية للسيارة.

يجب بعد ذلك إدخال رمز التحقق الخاص بالطلب.

يُمنح المستخدم بعد ذلك الاختيار بين بعض الخيارات المتعلقة بكيفية عرض التقرير الذي يتضمن معلومات مالك السيارة.

كل ما على المستخدم فعله هو اختيار النظام المناسب له والطريقة التي يحبها في عرض التقرير.

بعد بضع دقائق يتم إرسال التقرير بكافة المعلومات المطلوبة عن السيارة وصاحبها.

خدمة مختصرة لمعرفة مالك السيارة من رقم اللوحة

هناك العديد من الخدمات التي تساعد على معرفة كل المعلومات المطلوبة بكل سهولة ويسر. من أهم الخدمات وأكثرها استخداماً خدمة موجاز التي يمكن لأي شخص من خلالها معرفة جميع المعلومات المطلوبة عن أي سيارة من خلال رقم اللوحة فقط، وذلك باتباع الخطوات التالية

Mojaz هي خدمة يمكن تنزيلها على أي نوع من الأجهزة المحمولة، سواء كان Android أو iPhone أو ما إلى ذلك. إنه تطبيق بسيط يمكن لأي شخص تنزيله.

قم بتسجيل الدخول واملأ جميع المعلومات المطلوبة.

ثم نكتب رقم السيارة التي نريد الاستفسار عنها.

بعد وقت قصير جدا يتم إرسال رسالة تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالسيارة ومالكها.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

ومن الأمور التي تشغل بال كثير من الناس المخالفات المرورية التي تتراكم على بعض المخالفين للقوانين التي يجب اتباعها من أجل سلامة الجميع، ولكن يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص على هذا الإهمال. من خلالها يمكن الحصول على المخالفات المرورية بسهولة ومن المنزل

في البداية، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.

بعد تسجيل الدخول إلى هذا الموقع، يجب عليك بعد ذلك اختيار الرابط للاستعلام عن الانتهاكات.

بعد ذلك يجب اختيار نوع المخالفات التي يتم البحث عنها وفي هذه الحالة يجب اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة برخصة السيارة.

سيتم طلب أرقام لوحة الترخيص أثناء تسجيل الدخول ويجب إدخالها.

بعد ذلك، تتم كتابة الأحرف الأبجدية على لوحة الترخيص ويجب كتابتها في الحقول الخاصة بها.

بعد ذلك، عليك أن تختار المقاطعة التي تنتمي إليها السيارة والمقاطعة التي تعيش فيها.

الخطوة التالية هي اختيار نوع الرخصة التي تخص السيارة وكتابتها في الحقول المخصصة لها.

وهكذا أصبح صاحب السيارة مكملا لبياناته.

سيتم بعد ذلك جمع هذه البيانات من قبل المسؤولين وسيتم إرسال رسائل نصية من وقت لآخر لإبلاغك بالانتهاكات التي تراكمت عليك.

ثم كل ما يتم ذلك هو اللجوء إلى مكاتب المرور لدفع الغرامات التي يتم إرسالها إليك.

أنواع المخالفات المرورية

هناك العديد من أنواع الانتهاكات التي يرتكبها الكثير من الأشخاص، ومن أهم تلك الانتهاكات التي تحدث وقد تؤدي إلى حوادث كثيرة هي

القيادة بسرعة عالية في الأماكن العامة غير المخصصة لذلك.

تُفرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يسيرون بسرعة كبيرة ويتم دفع مبالغ كبيرة من المال في مكاتب المرور.

يمكن أن تكون العقوبة السجن، عندما تؤدي هذه الجريمة إلى مشاكل كبيرة وحوادث كبيرة قد تؤدي إلى صحة الإنسان وحياته.

عدم توقف السائق عند الإشارات الضوئية أو المطبات، وهي تدخل ضمن الغرامات المرورية.

يعتبر عدم لبس حزام الأمان ولبسه بشكل جيد مخالفة مرورية تضر بالإنسان نفسه.

تعد القيادة في الاتجاه المعاكس للسيارات من أكبر المخالفات المرورية الخطيرة جدًا ومخالفاتها كبيرة أيضًا.

وكل تلك الانتهاكات ذكرت أنه يجب على كل شخص أن يتجنبها ويتجنبها حتى لا تكون العقوبة قاسية ولا تضر بحياة البشر.

قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بتاسيس خدمة رائعة بهدف تطوير قوانين البيع والشراء في سوق السيارات في المملكة ، وهذه الخدمة تمكن المواطنين من الاستفسار عن السيارات المستعملة قبل شرائها عن طريق معرفة معلومات السيارة من المصادر الموثوقة نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور.