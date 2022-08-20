معرفة نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني، ينتظر الكثير من الطلبة على احر من الجمر نتائج السادس الاعدادي 2022، في العراق، وذلك بعد الإنتهاء من كافة إجراءات عملية تصليح وتدقيق العلامات، وسيتم ظهور نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب.

معرفة نتائج الثانوية العامة السادسة 2022

كشفت مصادر رسمية فِيْ وزارة التربية العراقية، أن نتائج الصف السادس الإعدادي يتم إعدادها من قبل وزارة التربية العراقية لتقديمها للطلاب فِيْ شكل إلكتروني وصورة. وبعد ساعات تبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية اعلان نتائج الطلاب بشكل تدريجي فِيْ جميع دوائر التعليم العراقية على ان تتم الاستعدادات فِيْ هذا الوقت لتفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بحيث يكون متاحا لجميع الطلاب لاستشارة هؤلاء. النتائج فِيْ النموذج الذي سنبلغك به من خلال موقع الأخبار الخاص بك، قم بتثقيفِيْ بالأخبار

خطوات الاطلاع على نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

سيتم تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية إلكترونيا لمساعدة جميع الطلاب على رفع إمكانية الكشف عن تلك النتائج والاستعلام عنها باستخدام الاسم الكامل ورقم الاختبار على النحو التالي

فِيْ الخطوة الأولى – فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

فِيْ الخطوة الثانية – ابدأ بإدخال الكود الظاهر على الأيقونة المخصصة له

فِيْ الخطوة الثالثة – ابدأ بإدخال رقم الامتحان فِيْ الأيقونة المخصصة له

فِيْ الخطوة الرابعة – ابدأ بتسجيل اسمك لمدة أربع سنوات فِيْ الأيقونة التي تم تخصيصها لك

فِيْ الخطوة الخامسة – ابدأ بتحديد المحافظة التي تنتمي إليها فِيْ الأيقونة المخصصة لك

فِيْ الخطوة الأخيرة – انقر فوق رمز إظهار النتائج حتى تتمكن من رؤية النتائج التي تم الإعلان عنها بنجاح

هذا علما ان نتائج الطلبة ستعلن تدريجيا فِيْ جميع محافظات العراق.

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية قبل ساعات بإنه سيتمكن كافة الطلبة معرفة نتائج السادس الاعدادي 2022 لكافة المحافظات قريبا بعد الانتهاء من عملية اعتماد الدرجات، وسيتم الإعلان عن نسبة النجاح لكل محافظة على حدة، علما ستكون نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول بشكل الإلكتروني عن طريق موقع الوزارة