معرفة نتيجة شهادة الاساس برقم الجلوس ولاية الخرطوم موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

بعد انتهاء الساعات القليلة القادمة، ستكون النتيجة متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان، ومن أجل الحصول على نتيجة شهادة السودان الأساسية، تحتاج إلى الدخول إلى موقع الوزارة وتسجيل جميع المعلومات المطلوبة منك. الموقع، ويجب على الطلاب اتباع الخطوات للحصول على النتيجة بنجاح.

نتيجة شهادة مؤسسة السودان

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدرسة الإعدادية 237 ألف طالب، وتم تقسيم عدد الطلاب إلى 1221 غرفة فحص تم تنظيفها بشكل كامل ورش المطهرات فِيْ جميع لجان ة.

وأن الوزارة حافظت على صحة وسلامة الطلاب من خلال ارتداء الكَمْامات وتعقيم اليدين جيدا، وحددت الوزارة مَوعِد ظهُور النتيجة يوم السبت 24/7/2022 الساعة 830 صباحا.

يحتاج الطلاب إلى اتباع بعض الخطوات والإرشادات البسيطة للحصول على نتيجة شهادة السودان الأساسية بنجاح.

كيفِيْة الحصول على نتيجة شهادة التأسيس السودان

سنتحدث عن كيفِيْة التحقق من نتيجة شهادة السودان الأساسية وهِيْ كالتالي

يجب عليك الذهاب إلى الرَابِطْ الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم فِيْ السودان.

تسجيل حساب جديد.

تسجيل حساب جديد. اختر كلمة “نتيجة الشهادة الأساسية للسودان” من القائمة الرئيسية.

اكتب الاسم ورقم المقعد ورقم الهاتف ورقم المقعد.

انقر فوق كلمة “بحث”.

ستظهر صفحة. لاحظ النتيجة.

كيفِيْة الحصول على نتيجة شهادة السودان الأساسية عن طريق كتابة رقم الجلسة

يجب تنفِيْذ جميع الخطوات البسيطة للحصول بسهُولة على نتيجة شهادة السودان الأساسية، وهِيْ كالتالي