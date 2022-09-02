معرفة IMEI للايفون المقفل، في الآونة الأخيرة انتشرت مجموعة كبيرة من احهزة الأيفون التي تكون غير اصلية والتي تشبه هواتف الأيفون الأصلية بصورة واسعة ودقيقة، وأصبح من الصعب معرفة الاختلاف بينهم لكن هناك مجموعة كبيرة من الأمور الجوهرية التي تساعد على الفحص عن الجهاز .

اكتشف IMEI لجهاز iPhone مغلق

من أفضل ميزات جهاز iOS أن رقم imei يختلف من جهاز لآخر، ولا يمكن تغييره، وهذا غير متوفر في أي نوع من البرامج أو الميزة التي يمكن أن توفر خدمة تغيير هذا الرقم.

لكن يمكن معرفة هذا الرقم من خلال بعض الطرق، وفي مقدمتها طريقة الاستعلام، حيث توفر الشركة إمكانية الاستعلام عن معرفة IMEI لجهاز iPhone المقفل.

أما الطريقة الثانية، فتحتفظ بالرقم بعد الحصول على الهاتف الجديد، حتى يمكن العثور عليه بسهولة عند الحاجة.

كما يمكن الوصول إلى الرقم من خلال طريقة أخرى باتباع بعض الخطوات التي سنذكرها لكم من خلال الفقرة التالية.

كيفية معرفة IMEI خطوة بخطوة

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى رقم IMEI، والتي تتم من خلال الكمبيوتر، ومن خلال الخطوات التالية ستتعرف على IMEI الخاص بجهاز iPhone المقفل

iPhone متصل بالكمبيوتر، من خلال iTunes. ثم انتقل إلى الإعدادات. ثم يتم الضغط على كلمة عام. ثم يتم تحديد الجهاز. قم بالتمرير لأسفل حتى يتم الوصول إلى معلومات حول الجهاز. في المعلومات المذكورة حول الجهاز، ستجد رقم IMEI.

يمكنك أيضًا العثور على هذا الرقم على حامل بطاقة الاتصال، ويمكن أن يكون الرقم موجودًا على ظهر الجهاز، وهو موجود على بطاقة SIM نفسها.

اكتشف رقم IMEI والجهاز ليس معك

في حالة سرقة الجهاز، تحتاج إلى معرفة الرقم، وفي هذه الحالة توجد طريقة يمكن من خلالها الوصول إلى هذا الرقم، ويمكن استخدام هذه الطريقة أيضًا في حالة فقد الجهاز، وهي

1- انقر فوق “”.

2- يمكنك الوصول إلى هذه الصفحة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

3- ثم قم بالتمرير لأسفل.

4- ستجد قسم الأجهزة.

5- تحقق من الرقم التسلسلي أو رقم IMEI وستجد أنه يمنحك بعض الخيارات المتوفرة لجهازك.

يستطيع اي شخص من القيام من الاستعلام من رقم السيريلاك للهاتف الأيفون المقفل عن طريق إعدادات الجهاز ثم الضغط على عام وبعدها حول، والآن عليك القيام بمعرفة عن الرقم الموجود على الجهاز وستقوم بالتمرير للأسفل لتجد أرقام IMEI/MEID وICCID.