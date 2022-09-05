معركة الطاقة.. الإفلاس يطارد شركات الطيران الأوروبية

تنبأ المحللون فِيْ شركة Sanford C.Bernstein بأن من المرجح أن تفلس أضعف شركات الطيران فِيْ أوروبا هذا الشتاء.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن هذا الخطر يأتي فِيْ وقت تقوم فِيْه الدول التي دعمت هذه الشركات خلال أزمة جائحة كورونا فِيْ العامين الماضيين بتوجيه الدعم لقطاعات أخرى نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

ويضيف محللون أنه بينما تلقت شركات الطيران مساعدات حكومية كبيرة خلال أزمة جائحة فِيْروس كورونا المستجد، فإنها تواجه الآن صعوبات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف العمالة مع التراجع الموسمي فِيْ حركة السفر خلال فصل الشتاء.

فِيْ الوقت نفسه، تكافح الحكومات لتخفِيْف عبء ارتفاع نفقات المعيشة على المستهلكين بعد أن وصلت معدلات التضخم إلَّى مستويات قياسية.

ونقلت بلومبرج نيوز عَنّْ أليكس إيرفِيْنج وكليمنت فلينو المحللين فِيْ بيرنشتاين قولهما إن شركات الطيران الأصغر فِيْ وسط وشرق أوروبا ستكون أكثر عرضة للخطر خلال فصل الشتاء، مشيرين إلَّى استخدام نموذج جديد لتقييم مخاطر الإفلاس وفقًا لمستويات المنافسة. والقدرة التشغيلية وشبكات الشبكات والنفقات المحتملة لاستئجار واستبدال الطائرات. الطائرات القديمة.

قال المحللون إن شركات الطيران الأوروبية الست الكبرى تواجه القليل من المخاطر، حيث تتمتع شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة Ryanair Holdings و EasyJet و Wizz Air Holdings بتصنيفات ائتمانية جيدة، بينما لا تزال الفرنسية الهُولندية Air France-KLM و IAG تتمتعان بتصنيفات ائتمانية جيدة. يمكن لمالك الخطوط الجوية البريطانية والإيبيرية الإسبانية ولوفتهانزا الألمانية الحصول على مساعدة حكومية إذا طلبت ذلك.

وبحسب التقرير، فإن قائمة الشركات الأكثر تعرضًا للمخاطر تشمل شركة من قبرص وشركتين أخريين من ألبانيا، بالإضافة إلَّى شركة فِيْ بيلاروسيا وبلغاريا وجمهُورية التشيك وجورجيا ومولدوفا ورومانيا.

كافحت العديد من الدول الأوروبية لدعم وحماية الأسر والشركات لمواجهة الارتفاعات القياسية فِيْ أسعار الطاقة منذ بداية حرب أوكرانيا.

قال محللون فِيْ بنك جولدمان ساكس إن أسعار الغاز الطبيعي فِيْ أوروبا قد ترتفع بقوة، لتقترب من المستويات القياسية المسجلة خلال شهر أغسطس، بعد أن أوقفت روسيا الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1”.