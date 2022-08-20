معركة النصر والاتحاد.. “4 صفقات عالمية وتحديد وجهة غريب والصيعري”

مع حرمان نادي الهلال من العقود وهبوط الاهلي للدوري الاصفر .. كل الانظار الان على النصر والاتحاد فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

ووقع النصر ثلاث اتفاقيات رسمية هذا الصيف وحتى الآن. وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والجناح الإيفواري جيزلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو”.

أما الاتحاد فقد تضمن 4 اتفاقيات رسمية فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي – حتى الآن -. وهم “المدافع أحمد شراحيلي، الظهِيْر الأيسر زكريا هُوساوي، لاعب الوسط المصري طارق حامد، الجناح الأنجولي هِيْلدر كوستا”.

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة فِيْما يتعلق بميركاتو إنترناشونال والعميد، قبل 10 أيام من إغلاق بوابة التسجيل رسميًا ؛ هذا ما يلي

* سوق نادي النصر

فجرت التقارير الصحفِيْة اليوم السبت عيارا كبيرا. هناك رغبة قوية من جانب الإدارة الناصرية للتعاقد مع النجم الإنجليزي، ديلي آلي، صانع ألعاب نادي إيفرتون.

ويقترب اتفاق علي، جنبًا إلَّى جنب مع الإجماع العالمي، من انضمام المدافع البلجيكي جيسون ديناير إلَّى نادي النصر هذا الصيف بصفقة انتقال مجانية.

* سوق نادي الاتحاد

أفادت صحيفة “ليبيرو”، اليوم السبت، عَنّْ اتفاق إدارة الاتحاد مع المدافع البيروفِيْ كارلوس زامبرانو، نجم بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وإلَّى جانب زامبرانو أعلنت صحيفة “الشبابية” أن النجم جواو ماريو لاعب الوسط البرتغالي من ميدان بنفِيْكا يقترب من التوقيع لقلعة العميد. لمدة موسمين.

– معركة مباشرة بين النصر واتحاد “الصفقات المحلية”

وبعيدا عَنّْ الصفقات الخارجية، كشفت صحيفة الشبابية، أن النصر دخل فِيْ منافسة شرسة مع الاتحاد، على صفقات محمد الصيعري وصالح العمري، إضافة إلَّى المنافسة السابقة على الجناح الدولي عبد. رحمن غريب.

1- عبد الرحمن غريب “الأهلي” آخر التقارير تؤكد موافقة ناديه على بيعه لنادي النصر.

2- محمد الصيعري “الفِيْصلي” آخر التقارير تؤكد تفضيله لنادي الاتحاد على النصر.

3- صالح العمري “أبها” آخر التقارير تؤكد انفتاحه على الانتقال إلَّى الاتحاد أو النصر.