معركة لقاح كورونا.. موديرنا “تقاضي” فايزر وبيونتيك

اتهمت شركة Moderna الأمريكية منافستها الألمانية Piontech وشريكتها خلال جائحة كورونا، شركة الأدوية العملاقة Pfizer، بانتهاك براءات اختراع فِيْ تطوير لقاحات ضد فِيْروس كورونا.

وقالت شركة موديرنا يوم الجمعة إنها رفعت دعاوى قضائية فِيْ محاكَمْ فِيْ الولايات المتحدة وألمانيا.

تسعى موديرنا للحصول على تعويض عَنّْ الانتهاكات المزعومة لحقوق الملكية الفكرية، لكنها لم تحدد بعد المبلغ المطلوب.

قال ستيفان بانسل، الرئيس التنفِيْذي لشركة موديرنا “إننا نرفع هذه الدعاوى القضائية لحماية منصة تكنولوجيا RNA المبتكرة التي ابتكرناها، واستثمرنا مليارات الدولارات فِيْ إنشائها وحصلنا على براءة اختراع لها فِيْ العقد السابق لوباء COVID-19”.

توقعات متفائلة

قالت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الألمانية “بيونتك”، فِيْ بيان فِيْ فبراير الماضي ونشرته وكالة “بلومبيرج”، إنها تتوقع تراجع إيراداتها من اللقاح ضد فِيْروس كورونا المستجد الذي تنتجه بالاشتراك مع الشركة الأمريكية. “فايزر” خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

من المتوقع أن تبلغ مبيعات Piontech 19 مليار دولار

وتتوقع Biontech أن تصل مبيعات اللقاحات هذا العام إلَّى ما بين 13 و 17 مليار يورو، بينما قالت إن إجمالي مبيعاتها خلال العام الماضي تراوحت بين 16 و 17 مليار يورو.

تأمل شركة موديرنا فِيْ تحقيق 17.5 مليار دولار

فِيْ فبراير الماضي، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية Moderna عَنّْ توقيع عقود بيع جرعات من لقاح فِيْروس كورونا المستجد هذا العام، بقيمة إجمالية 18.5 مليار دولار، بالإضافة إلَّى خيارات لشراء كَمْيات إضافِيْة بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأضافت الشركة أن مبيعاتها خلال العام الماضي بلغت نحو 17.5 مليار دولار، وهُو ما يزيد قليلاً عَنّْ تقديرات المحللين الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرج للأنباء والبالغة 17 مليار دولار.

أشارت موديرنا، التي تنتج أحد اللقاحات المعتمدة ضد فِيْروس كورونا المستجد، إلَّى أنها سلمت نحو 807 ملايين جرعة من اللقاح ضد فِيْروس كورونا المستجد خلال العام الماضي. وكانت الشركة قد صرحت سابقًا أنها ستسلم ما بين 700 و 800 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال عام 2022.

وفِيْ الوقت نفسه، ارتفعت عقود الشراء المسبق للعام الحالي من 17 مليار دولار، بحسب ما أعلنت عَنّْه العام الماضي، إلَّى 18.5 مليار دولار، بحسب بيان الشركة.

يتوقع المحللون أن تصل مبيعات موديرنا من لقاح كورونا إلَّى أكثر من 19.3 مليار دولار.

يأتي ذلك فِيْ وقت أدى فِيْه انتشار السلالة الطافرة الجديدة الأسرع نموًا “Omicron” إلَّى تكثيف عمليات التطعيم ضد فِيْروس كورونا المستجد فِيْ أوروبا والولايات المتحدة، فِيْ حين لم يتضح بعد أي الدول يمكن إطلاقها. جولة جديدة من التطعيم خلال العام الحالي.

فايزر تتوقع 31 مليار يورو

وبحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، كانت “فايزر” قد أعلنت فِيْ ديسمبر الماضي أنها تتوقع مبيعات لقاح فِيْروس كورونا هذا العام بقيمة 31 مليار يورو، بناءً على عقود بيع 1.9 مليار جرعة تم توقيعها حتى منتصف نوفمبر.

تتقاسم الشركات الألمانية والأمريكية عائدات بيع اللقاح.

قالت شركة Pfizer إنها تجاوزت هدفها المتمثل فِيْ تصنيع 3 مليارات جرعة من لقاح Kommernati المضاد لـ Covid-19 لشركة Pfizer / Biontech فِيْ عام 2022.

كَمْا زادت الشركة العملاقة من توجيه الإيرادات للقاح حتى عام 2022، وهُو ما يعكس الجرعات المتوقع تسليمها بموجب عقود التوريد الموقعة بداية من أواخر يناير.

أصدرت الشركة توجيهات مالية للعام المقبل، والتي، إذا تم تحقيقها، ستمثل أعلى مستوى من الإيرادات السنوية فِيْ تاريخها.

أصدرت Pfizer أيضًا توقعاتها طويلة الأجل لـ Covid-19، قائلة إن الفِيْروس غالبًا ما يكون قادرًا على التحور. وأوضحت الشركة أن الأشخاص يمكن أن يصابوا بنفس سلالة الفِيْروس مرة أخرى، أو بسلالات مختلفة بمرور الوقت.

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وأشارت الشركة الأمريكية إلَّى أنها تتوقع إيرادات 32 مليار دولار لبيع لقاحها المضاد لكورونا فِيْ عام 2022، إضافة إلَّى 22 مليار أخرى من مبيعات عقاقيرها المخصصة لعلاج المرض.

بدأت شركة فايزر تجربة إكلينيكية أواخر الشهر الماضي على لقاح ضد كورونا يستهدف متغير “أوميكرون” لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا.

وقال الرئيس التنفِيْذي للشركة، ألبرت بورلا، إن شركة “فايزر” تتوقع أن يكون اللقاح جاهزًا بحلول شهر مارس.

تعمل Pfizer وشريكتها Biontech أيضًا مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتسريع ترخيص اللقاح للأطفال دون سن الخامسة هذا الشهر.