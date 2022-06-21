معروض طلب أرض مجانية من الديوان الملكي نفاذ my.gov.sa رقم هاتف الاستعلام وتقديم شكوى

طلب منح أرض مجانية من الديوان الملكي 1443 أو من البلدية لإدراج المحتاجين وشروط وكيفية كتابة خطاب عرض لمنحة أرض مجانية ، والاستعلام عن حالة طلب المنحة على ssoapp.balady.gov بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان Housing.gov.sa ، لمن يحق لهم احتياج من محدودي الدخل ، وكيفية كتابة نموذج طلب الحصول على قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي. من وزارة الإسكان “الشؤون البلدية والقروية والإسكان” وشروط استحقاق منحة أرض مجانية لمواطني المملكة ، والاستعلام عن قائمة بأسماء آخر دفعة مستحقة والمدرجة في الموضوع. السامي أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، كل ما سبق هو أسئلة من مجموعة واسعة من مواطني المملكة الذين يرغبون في الحصول على منحة قطعة أرض مجانية ، وظروفهم المالية والاقتصادية غير قادرة على بورك يمتلكون قطعة أرض من أجل بناء سكن لائق يؤمن لهم حياة كريمة.

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وتجدر الإشارة إلى أن المستوفين للشروط يمكنهم الحصول على منح أرض من البلاط الملكي ، بالإضافة إلى قطعة أرض مجانية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. تنشر بوابة بلدي سنويا قائمة بأسماء المستفيدين والمستفيدين من منحة أرض الديوان الملكي ، فضلا عن منح الأراضي المجانية التي توزعها وزارة الإسكان تنطبق على الفئات المستحقة. كما تتيح بوابة بلدي خدمة الاستعلام عن بيانات منح الأراضي الممنوحة للمواطنين سواء كانت بأوامر ملكية أو غيرها ، ومتابعة توزيع هذه الأراضي على المواطنين ذوي الدخل المحدود.

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جدير بالذكر أن منح أراضي الشؤون الملكية والديوان السعودية يتم من خلال تقديم طلب إلى الديوان الملكي عبر رابط المنصة الوطنية الموحدة ، وكذلك المنح المجاني للأراضي المقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. والإسكان ، لأولئك غير القادرين على شراء قطعة أرض من الفئات ذات الدخل المنخفض. كتابتها إلى الديوان الملكي من خلال منصة الوصول الوطنية الموحدة ، والتي يتم من خلالها توضيح الوضع الاجتماعي والمالي لمقدم طلب الحصول على منح الأرض المجانية ، وإرفاق المستندات الدالة على ذلك.

استمارة طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد التحية

أقدم إلى جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز طلبًا لمنحي قطعة أرض لإنشاء مسكن لي ولعائلتي في المدينة “———–” بسبب عجزي. لشراء قطعة أرض لظروفي الاجتماعية والمالية ، وحاجتي الملحة والعاجلة لكبار السن المناسب لعائلتي المكونة من “-” فرد “، وشروط منح أرض الديوان الملكي والوزارة. الشؤون البلدية والقروية والإسكان تنطبق على حالتي ، وأنني استوفيت جميع الشروط ، وأنني لم أحصل في أي وقت على قطعة أرض من حكومة المملكة الرشيدة ، وفي حال ظهورها في في المستقبل الذي تكون فيه بياناتي والمستندات المرفقة غير صحيحة ، سأعيد على الفور قطعة الأرض التي منحتها لي ، وأقر بأنني سأتعرض لجميع العقوبات في حال كانت المعلومات والوثائق التي أقدمها إلى جلالة الملك غير صحيحة.

اسم طالب منحة الأرض:

رقم الهوية الوطنية:

هاتف محمول:

رقم السجل المدني “الهوية الوطنية” لمقدم الطلب:

خطوات الاستعلام عن منح أراضي الديوان الملكي ومنح الأراضي المجانية بوزارة الإسكان

خدمة البوابة الإلكترونية بلدي للاستعلام عن منح الأراضي المجانية ، والتي يمكنك من خلالها متابعة حالة الطلب الذي قيمته من خلال تقديمه للحصول على منح أرض مجانية من الديوان الملكي أو وزارة الإسكان السعوديةمن خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى ارتباط إلى بوابتي الإلكترونية للخدمات.

اختر الخدمات الإلكترونية.

يختار رابط البوابة الإلكترونية للاستعلام عن المنح.

اضغط على الرابط للاستعلام عن منح الأراضي.

“طلب منحة أرض مجانية” الديوان الملكي يواصل الدخول الموحد على www.my.gov.sa