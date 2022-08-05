معسكر الاتفاق.. رحيل الثنائي وأمين يتعافى من كورونا

وصل الألماني أمين يونس لاعب وسط نادي الاتفاق، إلَّى تمركز الفريق فِيْ منتجع فنربخشة الرياضي، فِيْ تركيا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

واستقبل نادي الاتفاق اللاعب أمين يونس الذي انضم إلَّى المعسكر، بعد تعافِيْه من الإصابة بفِيْروس كورونا المستجد “كوفِيْد 19”، وخضع اللاعب لفحوصات اللياقة البدنية، قبل حضوره برنامج الإعداد الخاص.

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واصل الاتفاق برنامجه التحضيري على ملعب فناربخشه بقيادة المدرب باتريس كارتيرون، حيث تم التدريبات فِيْ فترتين صباحية ومسائية.

تضمنت التدريبات الصباحية تمارين التكييف البدني فِيْ أوضاع مختلفة، ثم تمرين تنافسي لمجموعتين للحصول على الكرة، واختتمت الفترة الصباحية بمناورة فِيْ جزء من الميدان، من خلال 3 مجموعات شهدت انتصار الرمادي. فريق.

وركزت الجلسة المسائية على جانب اللياقة فِيْ صالة فناربخشه، حيث أجرى لاعبو الاتفاق تمارين تعزيزية ووقائية فِيْ مجموعتين، مع المعدات البدنية.

من ناحية أخرى، غادر ثنائي فِيْ منتصف الاتفاق، فِيْصل وأحمد الغامدي، تركيز الفريق على فنربخشة، بعد فترة التدريب الصباحية، لحضور معسكر منتخب السعودية تحت 23 سنة، للمشاركة فِيْ. دورة الألعاب الإسلامية “قونية 2022” التي تقام مسابقاتها فِيْ تركيا، خلال الشهر الجاري.

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