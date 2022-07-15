معضلات سلاسل الإمدادات.. الغاز وممرات الحبوب وكورونا ثلاثية “رعب”

تخشى دول الاتحاد الأوروبي أن تتخذ روسيا خطوة الأسبوع المقبل، والتي ستؤدي إلَّى واحدة من أكبر أزمات الطاقة فِيْ تاريخ الكتلة.

الأسبوع المقبل، ستنتهِيْ فترة الصيانة لخط أنابيب نورد ستريم 1، الذي تم إغلاقه منذ يوم الاثنين الماضي للصيانة الدورية، وسط توقعات بأن روسيا ستستمر فِيْ تعليق الإمدادات عبر الخط.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، من أن الصراع فِيْ أوكرانيا “سوف يطيل” وأن على الفرنسيين الاستعداد للاستغناء عَنّْ الغاز الروسي الذي تستخدمه موسكو “كسلاح حرب”.

وقال ماكرون خلال مقابلة مع قناة TF-1 الفرنسية بعد حضور العرض العسكري التقليدي فِيْ الشانزليزيه “يجب علينا جميعًا الاستعداد لحرب طويلة الأمد. الشتاء وأوائل الخريف سيكونان قاسين بلا شك”.

أدوات الحرب

واعتبر أن وقف سلاسل إمداد الغاز من أدوات الحرب .. “يجب أن نستعد للاستغناء عَنّْ الغاز الروسي”، مبيناً أن الدولة تعد خطة لترشيد استهلاك الطاقة.

وبسبب تعطل سلاسل التوريد الروسية للغاز الطبيعي، قال رئيس عملاق الطاقة “شل” إن “شتاء صعب للغاية فِيْ أوروبا قادم على الطريق”، فِيْ ظل ترقب زيادة كبيرة فِيْ أسعار الطاقة.

وأضاف بن فان بيردن، خلال مؤتمر للطاقة، أنه لا يمكن استبعاد ترشيد استخدام الطاقة فِيْ أوروبا، بسبب مخاوف بشأن إمدادات الغاز من روسيا.

حذر صندوق النقد الدولي يوم الخميس من أن الاضطرابات فِيْ إمدادات الغاز الطبيعي قد تدفع الاقتصاد الأوروبي إلَّى الركود.

ركود محتمل

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن “المزيد من الانقطاعات فِيْ إمدادات الغاز الطبيعي إلَّى أوروبا قد يدفع العديد من الاقتصادات إلَّى الركود ويؤدي إلَّى أزمة طاقة عالمية”.

وأكدت فِيْ مدونة لصندوق النقد الدولي، أنه إذا قطعت روسيا الغاز عَنّْ أوروبا، فستحدث كارثة وستغرقها بالفعل فِيْ ركود اقتصادي.

الحبوب .. مشكلة كبيرة

فِيْ قطاع الحبوب، وعلى الرغم من الإعلان عَنّْ اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، يوم الأربعاء، هناك قضية مهمة لا تزال تنتظر الحل، وهِيْ الألغام البحرية.

يوم الأربعاء، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه “تم اتخاذ خطوة مهمة وأساسية نحو اتفاق شامل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود”.

من جانبه قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن روسيا وأوكرانيا “حققا تقدما كافِيْا نحو حل الخلاف على صادرات الحبوب”، مشيرا إلَّى أن البلدين سيعقدان محادثات جديدة فِيْ تركيا الأسبوع المقبل.

وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه فِيْما يتعلق بشحنات الحبوب المحجوزة، إلا أن الخبراء يعتقدون أن هذا التقارب لا يكفِيْ، حيث يوجد كابوس مزعج يعيق خروج هذه الشحنات المتمثلة فِيْ المناجم فِيْ مياه البحر الأسود.

وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية ووكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة وواحدة من عدة هِيْئات تعمل على إنشاء ممر بحري لإمدادات الحبوب “تم وضع مناجم بحرية عَنّْد مداخل الموانئ، بينما تم إغلاق المخارج بسبب الغرق. القوارب والرافعات. سوف يستغرق الأمر عدة أشهر لإزالة الألغام البحرية فِيْ مناطق الموانئ. تماما.”

قبل العملية العسكرية الروسية، كان معظم القمح الأوكراني والذرة وزيت عباد الشمس يمر عبر موانئ البحر الأسود، ولكن الآن الكثير منها إما فِيْ أيدي الروس، وفقًا لتصريحات كييف، أو محاصرين بالألغام، وفقًا لموسكو. صياغات.

وحول أهمية حل قضية الألغام البحرية فِيْ اتفاقية تصدير الحبوب، قال الأكاديمي الروسي فِيْ السياسة الدولية دميتري فِيْكتوروفِيْتش “إن خطر الألغام البحرية التي زرعتها أوكرانيا سيعيق على الأرجح أعمال الشحن لأشهر قادمة، حتى لو تم التوصل إلَّى اتفاق. تم الوصول إليه “.

وفِيْ موضوع ذي صلة، يبدو أن سلاسل التوريد القادمة من الصين قد تواجه تقلبات فِيْ المستقبل القريب، فِيْ حالة استمرار زيادة عدد الإصابات بالفِيْروس.