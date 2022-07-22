معكرونة باللحمة المفرومة والجبن بطريقة سهلة وسريعه ستحبها أسرتك

المعكرونة الشهية من الأكلات الايطالية المحبوبة جداً على المستوى العالمي والتي يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق والكثير الكثير من الوصفات سواء باللحم البقري او لحم الدجاج او الحبش او الجمبري وغيرهم، ويمكن تزويدها بإضافات متعددة تزيد من لذاذتها كالجبنة أو كريمة الطبخ او البشاميل، لا تستغرق الكثير من الوقت ويفضل تقديمها مع السلطة او التبولة، في هذه المقالة سوف نقدم لكم وصفة المعكرونة باللحم المفروم والجبنة تابعوا معنا.

مكرونة باللحم المفروم

تتم العملية الرئيسية بأكَمْلها على النار العلوية للموقد، ويتم غلي المعكرونة بالطريقة القياسية، ويتم قلي اللحم المفروم بشكل منفصل وتغميسه فِيْ صلصة الطماطم. ثم يتم دمج جميع المكونات فِيْ طبق وإرسالها إلى الفرن. والنتيجة هِيْ طبق سهل التحضير ومتعدد الاستخدامات.

مقادير المعكرونة باللحم المفروم

200 غرام من المعكرونة الجافة.

500 جرام لحم مفروم.

150 جرام من البصل.

200 جرام طماطم طازجة.

1-2 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

1-2 فص ثوم.

80 جرام جبن

حسب الرغبة والملح والفلفل.

زيت نباتي (للقلي).

10-20٪ – 200 غ من القشدة الحامضة.

2 قطعة بيض.

مكرونة باللحم المفروم

اسلقي المعكرونة (200 جم) فِيْ ماء مغلي ومملح حتى تنضج (انظر الوقت على العبوة). رميها فِيْ مصفاة. أي معكرونة مناسبة للوصفة، من الأفضل استخدام معكرونة القمح القاسي، لأنها لا تغلي بقدر المنتجات المصنوعة من دقيق عالي الجودة.

طبخ المعكرونة لليخنات

فِيْ نفس الوقت نقوم بإعداد اللحم المفروم.

يقلى البصل المفروم ناعما فِيْ الزيت الساخن لمدة 2-4 دقائق. قلّب، لا تدعه يحترق.

أثناء طهِيْ كتلة اللحم، اغلي الطماطم. نصنع شقوقًا متصالبة فِيْ القشرة.

تُسكب الصلصة بالماء المغلي وتترك لمدة 5-10 دقائق (حتى تصبح القشرة طرية).

ثم اشطف الخضار بالماء البارد وأزل الجلد المبخر.

تُطحن لب الطماطم فِيْ الخلاط أو تُقطع ناعماً بسكين وتُحمّل باللحم المفروم.

لتحسين النكهة، أضف 1-2 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

إذا كان اللحم المفروم جافًا، أضف القليل من الماء من الغلاية. ملح / فلفل، اعصروا الثوم فِيْ العصارة. إزالة المقلاة من على النار.

للحشوة، تُمزج الكريما الحامضة والبيض مع رشة ملح وفلفل. رجها بشوكة أو مضرب يدوي.

أكَمْل طريقة التحضير.

ضعي نصف كَمْية المكرونة المطبوخة فِيْ قاع طبق الخبز. ينتشر فِيْ طبقة متساوية. الوصفة تستخدم وعاء 26 × 14 سم.

ضعي نصف كَمْية خليط الكريما الحامضة على المعكرونة بالتساوي.

تُسكب الكريما الحامضة فوق المعكرونة.

بعد ذلك نوزع كل اللحم المفروم. صدمة خفِيْفة

نمد الجزء الثاني من العجينة ونضع باقي الحشوة.

غطي اللحم المفروم بطبقة من المعكرونة.

يرش الجبن المبشور

نضع فِيْ الفرن المسخن مسبقًا إلى 180 درجة لمدة 20-30 دقيقة.

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