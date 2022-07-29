معلقة واحدة من مكون سري هِيْخلي البطاطس مقرمشة ولذيذة أحَلْى من المحَلْات وتحدي

حدثت زيادة فِيْ عمليات البحث فِيْ الفترة الأخيرة حول كيفِيْة جعل البطاطس مقرمشة فِيْ المنزل دون شرب الزيت إطلاقاً، لأنها من أهم الأشياء التي يحب الأطفال والكبار تناولها، وتحرص الأمهات على تحضيرها بشدة. حسنا. كثيرًا فِيْ المنزل، تجنب تناول الأطعمة فِيْ الشوارع وتخزين الأطعمة إلى حد كبير، خاصة للأطفال الذين يحبون هذه الوصفة، ويرجع ذلك إلى الإقبال الكبير على الأفراد، صغارًا وكبارًا، لهذا الأمر. لمذاقها الحَلْو واللذيذ، وتعتبر من أهم أنواع المقبلات التي يتم تحضيرها مع عدد كبير جدًا من الأطعمة، خاصة الأطعمة السريعة والمجهزة، ولهذا نقدم لك طريقة التحضير تمامًا مثل المخازن. فِيْ المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة فِيْ المنزل دون شرب الزيت

على الرغم من الطعم المميز للبطاطس المقرمشة، إلا أنها عند قليها تمتص كَمْية كبيرة جدًا من السعرات الحرارية التي تترجم إلى زيادة الوزن أو الكولسترول وأمراض القلب بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية، ولكن الآن يمكنك تحضيرها بطريقة سهلة للغاية وبسيطة من خلال الخطوات التالية

مكونات

كيلو بطاطس للتحميص.

ملعقة طحين.

ملعقة كبيرة نشاء.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

قليل من الملح.

توابل البطاطا حسب الرغبة.

خطوات التحضير

يتم تقشير كَمْية البطاطس الموجودة وتقطيعها حسب الرغبة وغسلها جيدًا. نخلط جميع مقادير التتبيلة والطحين والنشا والملح والبهارات ونضعها على البطاطس. قلّب المكونات معًا وتأكد من أنها تغطي جميع البطاطس. فِيْ صينية للخبز، وزعي ورقة زبدة، وضعي كَمْية البطاطس عليها ورشيها بالزيت. نضع البطاطس فِيْ الفرن على حرارة 180 درجة، ونقلبها من وقت لآخر. بمجرد أن تنضج البطاطس تمامًا، يتم إخراجها وتقديمها ساخنة إلى جانب الوجبات.

بطاطا تيكات ماكين مثل المحَلْات التجارية

هناك طرق أخرى سريعة يمكنك الوثوق بها لصنع بطاطس مقرمشة تمامًا مثل المتاجر، وأهمها أن البطاطس تُسلق لمدة 5 دقائق فقط قبل التحميص، فتكون مقرمشة أكثر وأفضل من بطاطس المطعم، ومن الممكن أيضًا إراحة البطاطس وتحميصها على مرحَلْتين ؛ المرحَلْة الأولى تحمر وتترك جانبا حتى تبرد تماما، ثم تقلى مرة أخرى لجعلها مقرمشة وتحظى بإعجاب جميع أفراد الأسرة.