معلق مباراة الأهلي والجونة في الدوري

يستأنف فريق الأهلي الأول لكرة القدم مبارياته في الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأهلي و السلام، في الجولة 26 من البطولة المحلية.

ويريد الأهلي تجاوز آلام خسارة كأس مصر أمام الزمالك بفوزه على الجونة لمصالحة جماهيره.

وخسر الأهلي لقب كأس مصر أمام الزمالك 2-1 في مباراة يوم الخميس على استاد القاهرة.

في غضون ذلك، يتطلع فريق الجونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتحسين مركزه في جدول الدوري.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة الساعة 630 مساء بتوقيت القاهرة، 730 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

بينما سيتم بث المباراة على Ontime Sports، المذيع الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، والجونة في المركز 15 برصيد 26 نقطة.

بينما يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

حكم مباراة الاهلي والجونة

اختارت لجنة الحكام الحكم إبراهيم نور الدين لقيادة مباراة الأهلي والجونة.

وسيكون نور الدين هشام الدسوقي وعماد العقاد ومحمد يوسف فياض الحكم الرابع.

كما سيوجه الحكم وائل فرحان تقنية الفيديو في مباراة الأهلي والجونة فيما سيساعده محمد عزازي.

توقفت مباراة الأهلي والجونة

اختارت أون تايم سبورتس المذيع الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، ومعلق مباراة الأهلي والجونة، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف للتعليق على مباراة الأهلي والجونة.