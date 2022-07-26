معلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة مصر المقاصة، غدا، مساء الأربعاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع النادي الأهلي للفوز بهذه المباراة على نظيره مصر المقاصة لمواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الشاملة.

يأمل الأهلي في اقتناص جميع النقاط الثلاث من الفيومي لمطاردة غريمه التقليدي الزمالك على صدارة الدوري.

ومن جانبها تطمح مصر في التصفية إلى المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام العبقرية الحمراء للهروب من منطقة الهبوط رغم صعوبة موقعها.

وتغلب الأهلي على الجونة في اليوم الأخير بهدفين دون رد، سجلهما رامي ربيعة والتونسي علي معلول.

فيما تعادل مصر المقاصة أمام طلعة الجيش في نفس الجولة بالدوري المصري.

يبدأ موعد مباراة الأهلي والجونة يوم غد الأحد 27 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تنطلق مباراة المارد الأحمر ضد فريق الفيومي في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

تُذاع مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقرر إقامتها على ملعب “المقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

اختارت شبكة On Time Sports المعلق الرياضي مؤمن حسن للتعليق ووصف المباراة التحليلية في مباراة الأهلي ومصر المقاصة.